Porsche potvrdilo další model. Puristy nepotěší, jde o velké elektrické SUV

Oliver Blume, šéf Porsche, se tento týden nechal slyšet, že značka plánuje do svého portfolia přidat nový, plně elektrický SUV model. Víme sice o tom, že příští generace Macanu bude elektrická, ale slova jako „přidat“ a „nový“ naznačují, že by se mohlo jednat o něco jiného, ne jen nástupce již existujícího vozu.

Tuto domněnku potvrzuje také prohlášení: „Toto dále rozšíří naši pozici v segmentu luxusních vozů. Cílíme především na segmenty s vyšší marží a touto cestou se snažíme využívat nové prodejní příležitosti.“ Přestože to tedy neřekl zcela jednoznačně, potvrdil příchod velkého luxusního elektrického SUV.

V kombinaci s tímto vozem, budoucím elektrickým Macanem a rovněž elektrickým nástupcem modelů 718, je Porsche na dobré cestě dosáhnout vlastního cíle, aby do roku 2030 elektromobily činily více než 80 % ročních prodejů značky.

Není zatím jisté, jestli tento model nějak souvisí s vozem, o kterém koncem loňského roku informovali kolegové z Automotive News. Podle nich totiž někteří prodejci Porsche dostali možnost krátce se podívat na jakési nové SUV. Někteří dealeři jej pak popisovali jako kombinaci sedanu a crossoveru, který však nesdílel žádné stylistické prvky s Macanem nebo Cayennem

Prodejcům bylo zároveň řečeno, že jde o plug-in hybrid a plně elektrická verze má přijít o něco později. Pokud se jedná o jeden a tentýž vůz, zřejmě nepůjde o součást projektu Artemis koncernu Volkswagen. V jeho rámci by to znamenalo výrobu auta v Hanoveru, kde skupina staví užitkové vozy. Porsche však začátkem tohoto roku projevilo zájem se z projektu vykoupit za 100 milionů euro (téměř 2,5 miliardy korun), aby si mohlo elektromobil vyvinout samo.

To by dále znamenalo, že auto bude vyráběno v Lipsku a místo projektu Artemis bude stát na platformě Premium Platform Electric (PPE), kterou společně vyvíjejí automobilky Porsche a Audi. Na jejím základě vyjedou v roce 2023 elektrické Porsche Macan a Audi Q6 E-Tron. Kdy bychom se mohli dočkat velkého luxusního SUV, ale není jisté. Je-li domněnka o využití PPE pravdivá, Porsche by se alespoň mohlo vyhnout problémům se softwarem, které sužují projekt Artemis.