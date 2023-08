Finská rallye po 2. dnu: Evans vyhrál sedm zkoušek a vede o půl minuty

Sobota byla nejdelším dnem soutěže. Na programu byly čtyři rychlostní zkoušky dopoledne a jejich druhé průjezdy odpoledne. Celkem čekalo na posádky 160,68 kilometru. Na start se nepostavili tři tovární jezdci. Vinou problémů s motorem nepokračoval Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1). Po haváriích poškodili své vozy Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) a také obhájce titulu i lídr šampionátu v jedné osobě Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který havaroval z vedoucí pozice v osmé zkoušce.

Lídr jel na saních

Evans vyhrál v dosavadním průběhu šampionátu v osmi podnicích pouze tři rychlostní zkoušky, ale druhý den ve Finsku byl nejrychlejší v sedmi v řadě. Z náskoku 6,9 sekundy bylo v cíli sobotního dne 32,1 sekundy. „Všechno v autě funguje dobře. Určitě jsem na některých místech cítil, že potřebuji být trochu odvážnější. Místy byla docela nízká přilnavost. Snažil jsem se být na pomalejších místech opravdu čistý a ve vysoké rychlosti tak oddaný, jak bylo potřeba. Samozřejmě se stále snažím jet rychle. Podmínky nejsou nejjednodušší, v poslední erzetě jsem si připadal jak na sáňkách,“ uvedl Evans.

Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) nevyhrál v sobotu ani jednu rychlostních zkoušek. Ve všech byl druhý a stejná pozice mu patří v průběžné klasifikaci. „Upřímně řečeno to není žádné překvapení. Byl to neustálý boj s přilnavostí. Jakmile jsem to zkusil trochu víc, ztratil jsem lajnu. Pořád jen protáčím kola, nemám žádnou trakci. Překvapilo mě hodně vyjetých kolejí, auto na to nemělo dostatečnou světlou výšku. Na šestnácté erzetě to vypadalo, že máme defekt, ale auto funguje. Do konce soutěže se ještě může stát cokoliv, jsou to opravdu drsné úseky. Jsme teď příliš daleko, nemáme dost sil na to, abychom bojovali o vítězství.“

Tahanici zatím vede Katsuta

O třetí místo se celý den přetahovali Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a Fin Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally1). Japonec začínal v sobotu ráno s náskokem 12,4 sekundy na svého finského soupeře. Jenže Suninen začal útočit a po RZ12, kde udělal Katsuta hodiny, byl třetí. Po RZ15 se dostal na bronzovou příčku Katsuta, ale vzápětí se na třetí místo vrátil zase Suninen.

Ovšem Japonec vyhrál poslední erzetu dne a posunul se před svého soka. „Ve dvanácté zkoušce jsem trochu ztratil kontrolu nad autem a nezvládl to. Musel jsem couvat a ztratil spoustu času. V šestnácté zkoušce jsem cítil z motoru trochu zvláštní pocit. Mělo by to být v pořádku. Abych byl upřímný, v poslední zkoušce jsem měl pořádný strach,“ uvedl Katsuta.

Finský pilot ztrácí na čtvrtém místě před závěrečným dnem 6,4 sekundy. „Bylo to extrémně složité, kluzké, hodně vody a hodně změn v přilnavosti. Na trati byla spousta vyjetých kolejí a velké díry. Na rychlostních zkouškách nebyl prostor pro žádnou opatrnost. Byly to super složité podmínky s deštěm a v poslední sobotní erzetě bylo ve vyjetých kolejích hodně vody. Sen dostat se na pódium stále žije a my takový výsledek potřebujeme,“ prohlásil Suninen.

Šéf létal přes horizonty

Páté místo si celý den užíval šéf továrního týmu Toyota Jari-Matti Latvala (Toyota GR Yaris Rally1). Snad s výjimkou šestnácté zkoušky, kdy měl problém s hybridním pohonem svého vozu. „Dopoledne jsem měl pocit jako v minulých letech, když jsem létal přes horizonty. Juho (navigáátor Hänninen) se zlobil, protože jsme trochu trefili kámen, ale opravdu jen málo. Snažím se jinak nepřehánět, být uvolněný a docela se to dařilo. Až na jednu odbočku, kterou jsme minuli. Závěr dne byl hrozný. V hlubokých kolejích bylo hodně vody, ale byli jsme připraveni a díky našemu inženýrovi auto trochu zvedli,“ popisoval své pocity Latvala.

Jediný český zástupce v soutěži Filip Kohn (Ford Fiesta Rally3), kterého naviguje britský spolujezdec Tom Woodburn je průběžně šestadvacátý a třetí v kategorii RC3. V hodnocení RC3 byl v sobotu v jednotlivých zkouškách pětkrát třetí.

Průběžné pořadí (po RZ18 z RZ22)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:08:07,0; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +32,1; 3. Katsuta, Johnston (Jap./Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:27,8; 4. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 Rally1) +1:34,2; 5. Latvala, Häninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3:39,5; 6. Solberg, Edmondson (Nor., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:05,0 (1. v kategorii WRC2); 7. Pajari, Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2) +8:17,5; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +8:51,4; 9. Grjazin, Alexandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +9:42,7; 10. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +10:02,6; 11. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +10:19,3; 12. Heikkilä, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +10:20,3; 13. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +10:52,8; 14. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +10:55,5; 15. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally2) +12:19,9; 16. Ciamin, Roche (Fr./Volkswagen Polo GTI R5) +14:07,1; 17. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +14:34,7; 18. Fernández, Odriozola (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:27,2; 19. B. Bulacia, Jiménez (Bolívie, Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +16:16,6; 20. Korhola, Kelander (Fin./Ford Fiesta Rally3) +17:46,7; … 26. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally2) +22:17,0 (3. v kategorii RC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Neděle 6. 8. – 6.53 RZ19 (16,56 km), 8.05 RZ20 (5,26 km), 9.30 RZ21 (16,56 km), 12.15 RZ22 (5,26 km). Celkem 51,64 km.