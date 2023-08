Finská rallye: Vede Evans, Rovanperä šel přes střechu

Páteční etapa byla rozložená do devíti rychlostních zkoušek o celkové délce 104,76 kilometru. V průběhu úvodního kompletního dne se problémy nevyhnuly kromě Rovanpery dalším špičkovým pilotům. S vyhlídkou na špičkový výsledek se museli rozloučit Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) a Fin Esapekka Lappi (Hyundai i 20 N Rally1). Na prvních třech místech této legendární soutěže není žádný severský jezdec.

Oba fordy rychle ze hry

Estonec Ott Tänak vyhrál čtvrteční supererzetu, ale hned na úvodní páteční zkoušce se před něj dostal o 0,4 sekundy Rovanperä. Na RZ3 (14,21 km) však dostal vůz v rychlé pravé zatáčce náraz na spodek, který utrhl podběh. „Při kompresi došlo k nárazu, který poškodil kryt. Nemělo to vliv na řízení, ale vytekl olej a motor je mrtvý,“ popsal Tänak situaci, proč se z motorového prostoru vyvalil tmavošedý kouř.

Není to letos poprvé, co Tänaka brzdily problémy s motorem. Po shakedownu na předchozí Estonské rallye museli mechanici měnit agregát a jezdec za to inkasoval penalizaci pěti minut. Podle slov ředitele týmu Richarda Millenera je nepravděpodobné, že by se Tänak znovu zapojil do soutěže.

Waterloo modrého oválu pokračovalo, protože o několik kilometrů dál byl Francouz Pierre-Louis Loubet široký v pravé zatáčce a o strom, utrhl levé zadní kolo. „Z prvních záběrů se nezdálo, že bude škoda tak veliká. Musíme počkat, až nám přivezou vůz a uvidíme, co se dá dělat. Pro všechny členy týmu je to náročné. Od Estonska se nevrátili a jsou už tři týdny mimo domov,“ konstatoval Millener.

Došlo i na šampiona

Nehody však pokračovaly a hned na čtvrtém měřeném úseku boural Esapekka Lappi a opět došlo k situaci v rychlé pravé zatáčce. „Měl jsem příliš optimistickou stopu, kterou jsem zvládal jen do poloviny zatáčky, ale pak jsme jeli úplně rovně. Zadek auta byl trochu neklidný, v tom nebyl problém. Spíše jsem si udělal špatné poznámky při seznamovacích jízdách,“ vysvětloval Lappi a dodal: „Chtěl jsem být více vepředu nebo vést. Nepřišel jsem sem bojovat jen o třetí nebo čtvrté místo. Takže jste asi v mikrofonech slyšeli různá slova.“

Rovanperä se dostal na první místo hned v pátek ráno po RZ2, kterou vyhrál jeho týmový kolega Japonec Takamoto Katsuta. Finský soutěžák pak vyhrál pět rychlostních zkoušek v řadě, ale stačilo mu to jen na náskok 5,7 sekundy před Evansem. Na RZ8 však poslal Rovanperä svého yarise do kotrmelce. „Ve skutečnosti je to trochu, řekněme hloupá havárie. Opravdu to nevypadalo, že bychom tam měli havarovat. Při brzdění jsem cítil rychlost v pořádku, měl jsem pocit, že ‚teď to bude dobrá zatáčka‘. Auto však trochu sklouzlo, nešlo narovnat a pak jsme narazili na něco tvrdého. A to nás poslalo do letu,“ komentoval situaci Rovanperä.

Podmínky se dost měnily

Po odstoupení Rovanpery se dostal na první místo jeho týmový kolega Evans a zakončil první den s náskokem 6,9 sekundy. Nevyhrál sice ani jednu rychlostní zkoušku, ale v osmi skončil na druhém místě. „Byly to místy dost složité podmínky. Abych byl upřímný, nebyl jsem se svou jízdou spokojený, rychlost nebyla taková, jako jsem chtěl. Měl jsem pocit, že jsem na několika místech byl trochu opatrný. Tady se to dá vždycky přehnat. Navíc to docela klouzalo, déšť byl opravdu docela hustý,“ komentoval situaci Evans.

Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vyhrál po odstoupení Rovanpery tři rychlostní zkoušky a ztrátu třinácti sekund snížil na 6,9 sekundy. „Dopoledne jsem bojoval v dešti s trakcí, takřka nikde nebyla žádná přilnavost. Trochu času jsme ztratili, když nás zpomalili diváci při havárii Kalleho. Ten je teď pryč, před námi Elfyn a my chceme v každém případě bojovat o vítězství. Takže teď do toho půjdeme naplno,“ hodnotil situaci Neuville.

Třetí místo držel po úvodním dni Japonec Takamoto Katsuta (Toypta GR Yaris Rally1), který první den vyhrál jednu rychlostní zkoušku a ve dvou byl druhý. Aktuálně ztrácí na prvního Evanse 16,4 sekundy a 9,5 sekundy na druhého Neuvilla. „Dopoledne to bylo s přilnavostí jako na houpačce. Je smutné, co se stalo Kallemu, ale za takových podmínek se podobné věci mohou bohužel snadno přihodit. Samozřejmě se snažím tlačit, jak to jen jde. V sobotu se může cokoliv,“ uvedl Katsuta.

Šéf dal o sobě vědět

Zajímavostí severské soutěže je start Jariho-Matti Latvaly, kterého naviguje další výborný finský pilot Juho Hänninen a jedou se čtvrtým továrním vozem Toyota GR Yaris Rally1. Osmatřicetiletý Latvala je šéfem tovární stáje Toyota. Naposledy se zúčastnil světového podniku před třemi roky v únoru Švédské rallye, kterou nedokončil. „Dobře jsme se bavili. Zpočátku šlo jet rychleji. Časy jsou lepší, než jsem si myslel, protože jsem na některých místech brzdil levou nohou. Také jsem nevyužíval celou šířku silnice a neopíral se o auto ve všech zatáčkách,“ říkal Latvala.

Finský soutěžák má na svém kontě 210 startů v mistrovství světa a s přehledem vede historické tabulky. Aktuálně je dokonce na pátém místě. „Druhé průjezdy byly o něco těžší. Úroveň přilnavosti se kvůli dešti měnila, na některých místech to udělalo bláto. Řízení nebylo tak snadné a rytmus nebyl na začátku tak skvělý, ale neudělali jsme žádné velké chyby a zvládli to. Je to moc hezké, být na Finské rallye,“ dodal Jari-Matti Latvala.

Průběžné pořadí (po RZ10 z RZ22)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 51:34,4; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +6,9; 3. Katsuta, Johnston (Jap./Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +16,4; 4. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 Rally1) +28,8; 5. Latvala, Häninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:23,7; 6. Huttunen, Haapala (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:14,1 (1. v kategorii WRC2); 7. Pajari, Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2) +3:27,0; 8. Grjazin, Alexandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +3:27,3; 9. Solberg, Edmondson (Nor., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +3:28,8; 10. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +3:36,2; 11. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +3:48,1; 12. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +3:53,6; 13. Korhonen, Vilnikka (Fin./Volkswagen Plo GT R5) +4:03,6; 14. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +4:03,9; 15. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +4:10,9; 16. M. Bulacia, Vallejo (Bolivie, Šp./ˇkoda RS Fabia Rally2) +4:15,0; 17. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +4:16,3; 18. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:16,4; 19. Heikkilä, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:27,2; 20. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally2) +4:349,6; … 32. Kohn, Woodburn (ČR/Brit./Ford Fiesta Rally3) +9:23,9 (4. v kategorii RC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Sobota 5. 8. – 7.05 RZ11 (18,94 km), 8.05 RZ12 (20,19 km), 9.05 RZ13 (20,56 km), 10.05 RZ14 (20,65), 14.35 RZ15 (18,94 km), 15.35 RZ16 (20,19 km), 16.32 RZ17 (20,56 km), 17.35 RZ18 (20,65 km). Celkem 160,68 km.

Neděle 6. 8. – 6.53 RZ19 (16,56 km), 8.05 RZ20 (5,26 km), 9.30 RZ21 (16,56 km), 12.15 RZ22 (5,26 km). Celkem 51,64 km.