Ford Bronco by měl do Evropy dorazit na jaře, údajně nabídne i šestiválec

Automobilka Ford potvrdila příchod Bronca do Evropy již během léta, nyní se však objevují zajímavé zmínky o motorizacích.

Ford vydal začátkem července tiskovou zprávu, ve které společnost potvrdila příchod modelu Bronco na vybrané evropské trhy. V tiskové zprávě přitom automobilky zmiňovala pouze vozy s levostranným řízením, přísně omezený počet kusů a dodávky od konce roku 2023. Nyní se k nám ale dostávají zajímavější zprávy, podle kterých se máme na co těšit.

Jak upozornili kolegové z Motor1, automobilka Ford se prý rozhodla rozjet na starém kontinentu novou strategii, jejímž cílem má být propagace „amerických hodnot na starém kontinentu“. V podstatě by tak mělo jít o důraz na dobrodružnější modely, které jsou jednoduše americké.

V rámci této strategie by měla automobilka údajně již na jaře příštího roku spustit na vybraných evropských trzích prodeje klasického modelu Ford Bronco. Ten přitom v nabídce značky doplní modely Mustang a Explorer, které byly rovněž původně navrženy pro zámořský trh, ale následně byly upraveny pro prodej i v Evropě.

Podle informací webu Automotive News se pak v Evropě můžeme těšit na Bronco s dvojicí spalovacích motorů – v obou případech benzínových. Základem nabídky by měl být přeplňovaný 2,3litrový čtyřválec Ecoboost, jehož výkon by se měl pohybovat okolo cca 224 kW (cca 300 koní).

Výkonnější alternativou by měl být 2,7litrový turbem přeplňovaný motor V6, jehož výkon by se mohl pohybovat okolo cca 246 kW (cca 330 k). V zámoří je v nabídce také 3,0litrový twin-turbo přeplňovaný motor V6, ten se ale do Evropy (zřejmě s ohledem na emise) nejspíš nepodívá.

Podle kolegů z Automotive News by měl mít Ford Bronco pozici vlajkového „halo“ modelu, takže se v nabídce zařadí nad model Explorer. Vyloučit přitom nelze ani výše zmiňované informace o přísně omezeném počtu kusů. V každém případě lze předpokládat, že cena bude extrémní. Ostatně Ford Explorer se svým plug-in hybridním motorem V6 startuje od ceny převyšující 2 miliony korun.

Mezi hlavními konkurenty na evropských trzích by pak měly být především dobrodružně laděné modely jako třeba Jeep Wrangler nebo Land Rover Defender. Po stránce robustnosti a terénních schopností by však konkurenci mohl představovat i Ineos Grenadier, jehož výroba byla nedávno zahájena. Navzdory prémiovému postavení se však v terénu neztratí ani Mercedes třídy G.

V každém případě se zřejmě stáváme svědky procesu, kdy Ford poameričťuje svou evropskou nabídku, ze které naopak mizí modely charakteristické především pro starý kontinent. Automobilka už se rozloučila s modely Mondeo a Fiesta, modely jako S-Max, Galaxy a Focus pak zřejmě čeká stejný osud. Explorer a Bronco pak nemusí být posledními původně americkými modely prodávanými na evropských trzích, jak předpokládají kolegové z Motor1.