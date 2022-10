Ford Mustang prošel zvláštní úpravou. Za statisíce dá plno karbonu a výkon až 1000 koní!

Než se dostaneme k jednotlivým cenám, pojďme si říci, co si vlastně Asira Design od projektu Mustang slibuje. Cílem společnosti je zkombinovat preciznost a důraz na detaily se zachováním stylových prvků americké klasiky a zároveň dodání co nejvyššího možného výkonu.

Za 43.000 dolarů (v přepočtu 1.080.000 Kč) je připraven kompletní karbonový body kit, který nahrazuje originální kusy karoserie. Tato úprava zahrnuje výměnu bočních prahů, difuzoru, blatníků, předního splitteru a nárazníku s přepracovanou, větší mřížkou chladiče. Každý ručně vyrobený konstrukční prvek působí tak, aby poskytoval maximální aerodynamický výkon a stabilitu.

Za dalších 15.000 dolarů (377.000 Kč) vám Asira Design hodí do karbonového laku i zbylé prvky karoserie. Mimo jiné máte možnost volby individuální barvy a to za 1.500 dolarů (37.000 Kč). Bez ohledu na to, pro kterou barvu se rozhodnete, bude mít Asira Mustang vždy aplikovanou ochranu laku.

Úpravce si dává záležet na sladění exteriéru a interiéru. Takže ano, pokud si chcete zkrášlit i interiér, dostanete pořádnou nálož karbonových prvků za 3.500 dolarů (88.000 Kč), kde je zahrnuta palubní deska, středová konzole, dotyková obrazovka a obložení dveří.

Pokud se vám zdá tovární infotainment Mustangu nedostačující, Asira dodává za 1.500 dolarů (37.000 Kč) nový infotainment o velikosti 10,2 palců s kompatibilitou mobilních připojení Apple CarPlay a Android Auto.

Video se připravuje ...

Z úprav v kokpitu lze ještě vypíchnout kompletní obložení v kůži za 7.000 dolarů (176.000 Kč), volant v kombinaci karbonu a kůže za 1.000 dolarů (25.000 Kč) nebo přední závodní sedadla Recaro s cenovkou 3.500 dolarů (88.000 Kč).

S přidaným kompresorem Whipple se výkon Asira Mustang dostává ještě výše než u Shelby GT500, konkrétně na 836 koní. Tato úprava stojí 9.700 dolarů (244.000 Kč). Pokud nebude mít zákazník dost, Asira si pro něj připraví ještě Stage 3 s výkonem přesahující 1000 koní.

Asira Design nezapomíná ani na ostatní aspekty, které nejsou pouze o koňských silách. Ke zvýšenému výkonu doporučuje přidat také na míru vytvořený výfukový systém, větší brzdy Brembo, pneumatiky Michelin Sport Pilot 4S, předělaný podvozek s tlumiči nebo hnací hřídel z karbonu.

Tyto úpravy stojí dalších více než třičtvrtě milionů korun. Šestá generace Fordu Mustang se tak s Asira Design řádně prodraží, své fanoušky a kupce si ale jistě najde.