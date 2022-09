Ještě k Mustangu: Přístrojová deska z 80. let, čtyřválec bez manuálu a další zajímavosti

Sedmé generaci Fordu Mustang, která se představila v rámci speciální akce Stampede pořádané v rámci letošního detroitského autosalonu, jsme se věnovali již v několika článcích, přesto se nám do nich nevešly všechny zajímavé informace. Rozhodli jsme se proto sepsat ještě jeden, do kterého sloučíme to nejzajímavější, co se nevešlo jinam.

I v Evropě s osmiválcem

S ohledem na neustále se zpřísňující evropské emisní limity bychom se Fordu nedivili, kdyby k nám novou generaci Mustangu vyslal jen se základním čtyřválcem EcoBoost, případně nabídku modelu v Evropě zcela zrušil. Ale možná i proto, že má být novinka poslední generací se spalovacími motory, automobilka se rozhodla velký atmosférický osmiválec Coyote nabídnout i u nás.

Značka ale k motoru ještě nezveřejnila technické údaje, a to ani pro domácí trh. Připomeňme tedy, že ve stávající generaci pětilitrový osmiválec v USA produkuje 450 koní (cca 336 kW) a 556 Nm, zatímco v evropské verzi Mustang GT kvůli emisním předpisům nabízí 330 kW a 529 Nm. Na našem trhu je Ford Mustang aktuálně k dostání výhradně s osmiválcem, čtyřválec EcoBoost byl pro nízký zájem zákazníků z evropské nabídky stažen začátkem loňského roku.

Čtyřválec bez manuálu

Na americkém trhu je šestá generace Mustangu standardně dodávána s šestistupňovou manuální převodovkou, a to bez ohledu na motorizaci. Za desetistupňový automat se připlácí. V české republice je to podobně, osmiválcový Mustang v základu dostanete s manuálem a v případě zájmu o automat musíte přihodit 60.000 Kč. S novou generací se to však mění. Manuál zůstane dostupný pouze v kombinaci s osmiválcem. Menší čtyřválec bude paradoxně dostupný výhradně s automatem.

Může za to opět nezájem zákazníků. Kolegům z amerického webu The Drive to řekli zástupci značky Ford. Podle nich (zřejmě na americkém trhu) podíl manuální převodovky u motoru EcoBoost činil pouhých 10 %, zbytek zákazníků si připlatil za automat. Pro srovnání, v případě většího osmiválce si u šesté generace Mustangu zvolilo manuál 40 % zákazníků. Pokud se tedy EcoBoost vrátí do Evropy, bude to výhradně s automatem.

Video se připravuje ...

Vytáčení motoru na dálku

V květnu letošního roku jsme psali o tom, že si Ford patentoval funkci vytáčení motoru na dálku. Naprosto rozumíme tomu, že jste se v komentářích pozastavovali nad smyslem této „vychytávky“, ale Ford to s ní myslel vážně. Někdy sice podobné patenty skončí pouze na patentovém úřadě a do produkčních aut se nikdy nepodívají, ale vytáčení motoru na dálku si do produkce cestu našlo – dostal ji právě Mustang.

Funkce se jmenuje Remote Rev a je zabudována do klíče auta. Dle všeho funguje tak, že klíčem auto na dálku nastartujete a pak můžete začít motor vytáčet. Podmínkou je automatická převodovka, s manuálem funkce Remote Rev není dostupná. A k čemu slouží? Převratnou myšlenku nečekejte. Poslouží především těm majitelům, kteří si chtějí poslechnout zvuk výfuku zvenčí auta, aniž by někoho museli prosit o pomoc, aby jim sedl za volant a prošlápl plyn. Bez toho jsme zkrátka nemohli žít…

Základní interiér

Při prezentaci nového auta se většinou ukazují jen lépe vybavené kousky, které jsou pochopitelně zpravidla nejpřitažlivější. U našeho původního článku o novém Mustangu jsme měli i fotku základního provedení interiéru, ale trochu v záplavě informací zapadla. Zatímco lépe vybavený model má před řidičem dvojici obrazovek spojených do jednoho dílu, základní verze spoléhá na dvě samostatně stojící obrazovky, které působí méně elegantním dojmem. Neznáme ani jejich úhlopříčky.

Na skice základního interiéru jsou také vidět látkové sedačky místo kožených, méně chromovaných dílů, hlavice řadicí páky automatické převodovky a obyčejné tlačítko elektronické parkovací brzdy místo nové „driftovací“ páky elektronické brzdy.

Přístrojová deska z 80. let

Digitální přístrojové desky nabízí široké možnosti využití, které většina automobilek převážně ignoruje. Mohlo by se ale blýskat na lepší časy, neboť Ford se konečně rozhodl si s digitálním prostředním více vyhrát. Kromě grafiky stojící na herním 3D nástroji Unreal Engine se rozhodl pro zakomponování jednoho takzvaného velikonočního vajíčka (easter egg).

Už jsme u digitálních přístrojovek zvyklí na možnost přepínat mezi několika verzemi zobrazení. Ford v novém Mustangu do nabídky zařadil také retro vzhled, jenž odkazuje na přístrojovou desku Mustangu modelových let 1987 až 1993. Po vzoru „Fox Body“ Mustangu jsou zde dva kulaté ukazatele s jednoduchou grafikou a bílým podsvícením ve dne a zeleným v noci. Retro nádech narušuje pouze prostřední část zobrazující informace o jízdě či audiosystému, což je trochu škoda.

Doufejme, že si z Fordu vezmou příklad i ostatní výrobci a začnou být kreativnější. Mimochodem, tohle ani není jediné velikonoční vajíčko v sedmé generaci Mustangu. Na autě jich má být víc, ale na fotkách zachyceny pořádně nejsou. Například nemůžeme najít fotku, na níž by byly vidět siluety všech sedmi generací modelu podél spodní hrany zadního okna.

Stará platforma

Agresivnější vzhled a modernější interiér by nás mohly zmást, ale pravdou je, že sedmá generace Fordu Mustang je (jen) výrazně modernizovanou verzí šesté generace. Podobně jako například v případě Nissanu Z, novinka by zřejmě nemohla vzniknout, pokud by musela stát na zcela nové platformě a používat novou techniku. Ford místo toho vzal původní techniku a ve všech podstatných aspektech ji vylepšil.

Nepovedený design

Kolegové z amerického webu The Autopian spolupracují s automobilovým designérem, který se rozhodl k sedmé generaci Mustangu sepsat svůj názor. Za základní potíž označil už to, že auto využívá stejný základ jako předchozí generace, tedy od ní přebírá i nevyvážené proporce – konkrétně mluví o vizuálně malém prostoru pro cestující nebo o trochu moc dlouhých převisech karoserie (i když ten zadní se nyní zkracoval).

Dále kritizuje příď vozu, kde se horní hrana světel srovnala s horní hranou čelní masky. Podle designéra to zbytečně přitahuje pozornost na rozměrnou kapotu motoru, která se ohýbá směrem dolů, aby se mohla na svých krajích potkat se světlomety. Výsledný efekt je prý podobný jako u stávající generace Volkswagenu Golf, tedy že přední část vozu působí roztékajícím se dojmem.

Za neuvážené označil také to, že grafika čelních světlometů imituje trojdílná zadní světla. Tím se dostáváme k zádi, kde designér zpochybňuje především rozhodnutí odstranit černý pás spojující zadní světla. V předchozí generaci prý pomáhal redukovat vizuálně vnímaný objem zádi. Nové řešení podle designéra není tak čisté a kvůli velkému množství stejně barevných plechů působí zbytečně prázdně či nezajímavě.

V interiéru pak pochopitelně kritizuje sloučení ovládacích prvků do nových obrazovek. Účelem sportovního auta je vzbuzovat emoce a zapojení řidiče do děje, což se prý prostřednictvím obrazovek dělá těžko. Jako celek tak podle něj sedmá generace Mustangu jen zvýraznila nedostatky předchůdce a přidala k nim několik dalších. Design, který se za každou cenu snaží držet předchůdců, označil za rozmazanou kopii kopie, zatímco první generace Mustangu se naopak snažily přijít s něčím novým.

Čtyřdveřový Mustang

Abychom nekončili na negativní notu, vypíchněme ještě jednu z již zveřejněných fotek. Respektive připomeňme jeden z oficiálních obrázků, na kterých Ford ukázal skici sedmé generace Mustangu, jejichž autorem je designér exteriérů značky, Christopher Stevens. Ukazovaly různá řešení a nápady, ale ta nejzajímavější skica mezi nimi docela zapadla. Řeč je na daném obrázku o té vlevo dole. Podívejte se blíže…

Ano, je to čtyřdveřový Mustang. Linie výchozího kupé jsou zachovány, jen se vůz o něco protáhl. Centimetry navíc maskuje tmavé provedení střechy a bočních prahů. Druhý pár dveří je však jasně viditelný, a to včetně kliky zabudované do vystouplého blatníku zadních kol. Přestože nejsou spekulace o sedanu vycházejícím s modelu Mustang ničím novým, čtyřdveřového pony caru se pravděpodobně nedočkáme. Vzhledem k oblibě SUV a crossoverů a obecně upadajícímu zájmu o sedany by prodeje zřejmě nebyly pro značku příliš zajímavé.