Rallye Hustopeče po 1. dnu: Kopecký šel večer do vedení

Jubilejní dvacátý ročník jihomoravského podniku má ve svém harmonogrtamu rovných 200 kilometrů rychloszních zkoušek. První část soutěže, která se odehraje během čtyřiadvaceti hodin, tvořilo šest erzet v celkové délce 91,56 kilometrů.

Březíka výlet nevykolejil

Úvod soutěže patřil Březíkovi, který vyhrál první tři erzety a do servisní zóny si přivezl náskok 5,3 sekundy ačkoliv se na třetí zkoušce ocitl nakrátko mimo trať. “Utrhli jsme náfuk na brzdu levého zadního kola, ale nebylo to nic zásadního. Hustopeče mě pokaždé baví, jsou tady punkové úseky a to mě ohromně baví,” komentoval Březík svou situaci. Na stejném měřeném úseku jako on, měl problémy s řazením další český mladík Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2).

Ve večerní části soutěže, která probíhala pod mohutnou záplavou reflektorů na předních kapotách soutěžních vozů byl Kopecký ve všech třech zkouškách rychlejší než jeho největší soupeř. “V této soutěži je mnoho míst, kde se dá zariskovat, ale nehledejme tam sekundy, spíše jen jejich desetiny. Je tady hodně rychlých kluků a trochu¨riskovat se musí. Auto funguje perfektně a mechaniky čeká jenom rutinní kontrola.V soboztu pak velký boj,” uvedl Kopecký.

Rallye Hustopeče startuje: Vedení v mistrovství hájí Kopecký Michal Štěpanovský Rallye

Větší jistotu do zatáček

Se ztrátou 5,2 sekundy na lídra soutěže je na třetím místě Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2). “Ztráta je malá a my bychom chtěli více. Bylo tam pár míst, kde jsem udělal drobné chybičky, ať už to byly pozdní brzdy nebo širší nájezdy do zatáček. Pro další zrychlení to chce trochu uklidnit jízdu,” hodnotil Mareš svůj výsledek. O 24,4 sekundy za ním je na čtvrtém místě Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2). “Upřímně? Jsem rád za tenhle výsledek, protože nemám úplnou jistotu dávat to do natvrdo zatáček v rychlosti v jaké by to mělo být. Tady je poznat, že s tím asutem nemám ještě tolik potřebných najetých kilometrů,” řekl ke svému vystoupení Cais.

Pátá příčka patří Dominikoví Stříteskému (Škoda Fabia RS Rally2), který je úřadující českým mistrem, ale po prvním dnu ztrácí 53,1 sekundy na první místo. “Spokojený určitě nejsem. Jak se člověk necítí a nemá správný rytmus, tak je to na časech znát,” řekl Stříteský. S mankem pouhých 1,8 sekundy za ním je Věroslav Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2). “Máme všechny důvody ke spokojenosti. Odpovídá to naší snaze a dlouhodobé práci. Na naše poněry je to dobrý výsledek. Ztráta na nejlepší je určitě v průměru menší než minulý rok,” tvářil se spokojeně jezdec. A co řekl Václav Pech (Citroën C3 Rally2), který je akutálně na sedmém místě? “Udělal jsem spoustu chyb, ale to je při pozvánání nového vozu běžné. Mám velké rezervy, občas jsem přebrzdil několik míst. Auto funguje perfektně, takže je to všechno na mě,” řekl Pech.

Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ14):

1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 49:27,3; 2. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +3,0; 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +5,2; 4. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +29,6; 5. Stříteský, Bacigál (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +53,1; 6. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +54,9; 7. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +1:11,4; 8. Kundlák. Baran (Slov./Škoda Fabia R5) +1:15,1; 9. Thurn und Taxis, Hainová (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +1:39,2; 10. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +1:46,2; 11. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:48,5; 12. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +1:57,3; 13. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +3:28,8; 14. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +3:52,8; 15. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +4:00,4; 16. Ševčík, Vajďák (Škoda Fabia R5) +4:13,9; 17. Hanák, Večerka (Škoda Fabia RS Rally2) +4:56,4; 18. Dvořák, |Kalkus (Opel Corsa Rally4) +5:37,9; 19. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +5:51,3; 20. Štefan, Beleš (Peugeot 208 Rally4) +6:03,9. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Hustopeče:

Sobota 21. června - 9.45 RZ7 (19,12 km), 10.14 RZ8 (14,19 km), 10.45 RZ9 (7,27 km), 11.26 RZ10 (13,64 km), 13.28 RZ11 (19,12 km), 13.57 RZ12 (14,19 km), 14.28 (RZ13 (7,27 km), 15.09 RZ14 (13,64 km). Etapa celkem 108,44 km.

Foto: Facebook Agrotec Petronas Rally Hustopeče