Herní řidičská klasika Driver se dočká seriálového zpracování

Akční seriál by měl být vysílán na nové platformě, která se bude zaměřovat primárně na kvalitní zábavní obsah hráče.

Podle informací magazínu Deadline se známé herní studio Ubisoft domluvilo na vzniku akčního televizního seriálu inspirovaného herní sérií Driver, jehož vysílání by měla zprostředkovat nové streamovací platforma Binge.

Nový konkurent věhlasných společností jako Netflix, HBO Go, Apple TV nebo Amazon Prime by měl zahájit provoz v příštím roce a jeho cílem by mělo být nabídnout vysoce kvalitní obsah zaměřený primárně na hráčskou komunitu.

„Jsme vždy otevřeni novým způsobům vyprávění příběhů, takže jsme nadšeni ze spolupráce s Binge, vzrušující novou platformou, která je unikátně zaměřená na vytváření prémiového zábavního obsahu pro fanoušky hraní,“ uvedla Danielle Kreinik, vedoucí televizní produkce v rámci Ubisoft Film & Television.

„Naším posláním v Ubisoftu je přivést naše hry k životu novým a zajímavým způsobem a vytvářet obsah ve světě, kultuře a komunitě hraní. Spolupráce s Binge nám umožní přinést sérii Driver přímo k divákům, kteří nejvíce ocení znovuvzkříšení této franšízy,“ dodala Kreinik.

Série Driver už přitom patří mezi klasické tituly. První díl „Driver“ byl představen v roce 1999 a určen byl pro konzole Playstation. Hlavním hrdinou byl bývalý závodní jezdec a policista v utajení John Tanner, jehož cílem bylo zničit zločinecký syndikát.

V roce 2000 a 2004 pak následovaly díly Driver 2 a Driver 3, přičemž v posledním jmenovaném už se hráči vydávali bojovat se zločinem do několika známých měst po celém světě. Zatím posledním pokračováním série byl titul „Driver San Francisco“ z roku 2011.

Od vydání posledního dílu série tak uplynulo již přes 10 let a jejího návratu na obrazovky herních zařízení se nejspíš v blízké době nedočkáme. Ostatně podle některých starších spekulací měl Ubisoft zaříznout sérii Driver ve prospěch série Watch Dogs. S příchodem seriálu by se však řidičská série opět mohla vrátit do světla reflektorů.