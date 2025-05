Mercedes-Benz CLA vs. 400V nabíječky: V Česku by nekompatibilita nevadila

Převodník DC/DC, který umožní 800V elektromobilu se nabíjet i u stanic s nižším napětím, nakonec pro Mercedes-Benz CLA bude k mání. Nicméně i kdyby nebyl, v Česku by to nepředstavovalo zásadní problém.

Nedávná zpráva o tom, že novou generaci Mercedesu-Benz CLA v elektrickém provedení nebude možné nabíjet na těch veřejných nabíječkách, které nezvládnou pracovat s napětím 800 V, zvedla nejednoho příznivce elektromobilů ze židle. A odpůrcům pochopitelně dala trochu vody na mlýn, protože takové omezení může teoreticky mít docela velký dopad na každodenní použitelnost vozu.

Proč teoreticky? Zjistit napětí nabíjecí stanice, aniž by člověk přišel ke stojanu a podíval se na štítek, totiž není nic jednoduchého. Mobilní aplikace či webové mapy nabíjecích stanic nabízejí filtrování podle provozovatele nebo výkonu, ale ne podle napětí.

Automobilka Mercedes-Benz sice tvrdí, že vestavěná navigace CLA bude navádět jen k těm veřejným stojanům, na nichž bude možné vůz nabít. Jenže to člověk musí sedět v tom autě – předem se od stolu nejde dozvědět, kolik takových nabíječek stojí u českých silnic.

O několik dnů později se objevila zpráva na americkém webu Road & Track, že elektrická CLA objednaná pro americký trh od začátku roku 2026 budou mít možnost nabíjení i na 400V nabíječkách. Převodník DC/DC mezi 400 a 800 volty, který bude chybět prvním kusům objednaným v roce 2025, už od příštího roku vozy mít budou.

Množina nabíječek, které nezvládnou 800 V, totiž zahrnuje i Superchargery značky Tesla, kterých je v USA i v západní Evropě hodně. Už nějakou dobu je můžou využívat i auta jiných značek, nikoliv jen tesly. Vypuštění tak velkého počtu nabíjecích bodů by znamenalo zásadní omezení lákavosti elektrického CLA pro zákazníky.

Jenže v Česku máme stanice Supercharger čtyři a jedna další, v Ostravě, je před otevřením. V celkovém počtu nabíjecích bodů je to kapka v moři. Co naopak kapka v moři není, je počet starých stojanů ABB Terra 53 a 54, které nabídnou 50 kW DC na kabelech CHAdeMO a CCS2, a k tomu zásuvku Mennekes pro nabíjení až 22 kW AC. A ty jistě 800 V nezvládnou – končí na 500 voltech.

Infrastrukturu máme dobrou

Zjišťovali jsme tedy, jak moc velký problém by byl, kdyby se CLA na českém trhu nedokázalo nabíjet u 400V nabíječek. Jestli by bylo na výběr jen pár stojanů rozesetých po ČR, anebo to je naopak a jen hrstka je těch, které 800 V nepodporují. Odpovědi dvou největších českých provozovatelů veřejných nabíječek překvapí všechny ty internetové diskutéry, kteří tvrdí, že 800V nabíječky v Česku spočítáte na prstech.

„Pro dobíjení uvedeného vozu v naší síti vyhovuje cca 550 stanic z celkového počtu necelých 900 stojanů,“ odpověděl Martin Schreier z ČEZu. „Podmínku nesplňují hlavně starší stanice o výkonu 50 kW, historicky pro to v době jejich instalace nebyl důvod,“ pokračuje a dodává, že „v lokalitách, kde to dává smysl, plánujeme výkonový upgrade technologie, který by do budoucna měl tento problém vyřešit“.

V mobilní aplikaci ČEZu futurego sice není možné nabíjecí stanice filtrovat podle napětí, ale když si vyfiltrujete ty s výkonem 150 kW a vyšším, tak všechny si poradí s 800V elektromobilem bez převodníku DC/DC.

Pražská energetika je na tom procentuelně ještě lépe. „Z celkového počtu 230 rychlých a ultrarychlých dobíjecích stanic sítě PRE Point je maximálně 6 % DC dobíjecích stanic, které nepodporují architekturu dobíjení vyšší než 500 V,“ odpověděl mluvčí Martin Houška s tím, že jde zejména o ty nejstarší 50kW stojany. Ty od firmy Alpitronic, které nabídnou 75 kW na konektoru CCS2 a mají velký displej ze strany, 800V architekturu podporují. A takové stojí i v Bruntále, Moravské Třebové nebo Šumperku.

Převodník nakonec bude

Nakonec to ale nebude potřeba řešit, pokud si nové CLA v elektrickém provedení objednáte v roce 2026. Tehdy bude totiž převodník DC/DC dostupný nejen v USA, ale podle mluvčího českého zastoupení Mercedesu-Benz Josefa Hlávky i u nás. Ten připomněl, že navigace vede k veřejným stanicím podporujícím 800 V a že se ve většině případů nabíjení stejně odehrává na neveřejných nabíječkách se střídavým proudem, tedy doma nebo v garáži v zaměstnání.

