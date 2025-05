Že by z Německa? BMW už testuje baterie s pevným elektrolytem

Baterie pro elektromobily s pevným elektrolytem jsou v současnosti asi největší milník, ke kterému se toto odvětví automobilového průmyslu upíná a snaží se ho dosáhnout. Vyvíjí je řada automobilek i firem zaměřujících se na baterie, ale zatím pořád není na světě taková baterie, která by byla schopná komerčního nasazení v produkčních autech.

Německé BMW nyní přichází se zprávou, že prototyp baterie s označením ASSB – „All-Solid-State Battery“ – namontovalo do produkční i7. Bude v ní testovat změny tlaku v baterii, rozpínání jednotlivých článků a potřebu řídit teplotu baterie.

Prototyp vznikl ve spolupráci s firmou Solid Power a má články s vyšší energetickou hustotou, ale s menší velikostí i hmotností ve srovnání se zmíněnými prismatickými lithium-iontovými články, které BMW používá v současných produkčních elektromobilech. Jde o verzi baterie páté generace, což znamená prismatické články organizované do modulů; BMW už nyní pracuje na šesté generaci, která se liší cylindrickými články umístěnými po jednom do baterie, nesdružovanými do modulů.

Kdy by mohla být baterie k mání v produkčních elektromobilech, BMW zatím ani nenaznačuje. Nemůžeme tedy vyloučit, že první baterie se skutečně pevným elektrolytem přijde právě z Německa, ale kdy se tak stane, je opravdu ve hvězdách. Od startu spolupráce v roce 2016 to do současného stadia trvalo devět let.

Martin Schuster, viceprezident BMW pro oblast bateriových článků a modulů, v minulosti uvedl, že BMW bude potřebovat baterie tohoto typu za osm let. Doplnil, že vývoj lithiových baterií stále pokračuje a ještě mají co nabídnout.

Zdroj info, foto, videa: BMW