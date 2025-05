TEST Hyundai Ioniq 5 N-Line – Šmrncovní i prostorný

Dosud jsem tak trochu chodil okolo horké kaše, ale druhou kapitolu tím rovnou začnu. Čím? Kamerovými zrcátky, které – nezlobte se, budu upřímný – pro mě po uživatelské stránce nepředstavují žádný benefit a ještě jsou za čtyřicetitisícový příplatek.

To jsou možná slabá slova. Když jsem vůz přebíral, všiml jsem si, že má odřené všechna čtyři kola kromě pár dalších drobných šrámů. Přemýšlel jsem nad řidičskými dovednostmi těch, kteří měli vůz přede mnou – trochu pokrytecky, nutno dodat, protože pár odřených kol mám taky za sebou – ale došlo mi to až po pár dnech za volantem, pár dnech s těmi kamerovými zrcátky.

Ono není tak přesně vidět, kam člověk couvá. Zatímco klasická zrcátka si můžete nastavit tak, že docela slušně vidíte na zadní kolo, u těch kamerových to nejde. Jejich obraz je fixní a pro standardní jízdu se zobrazuje jeho výřez, který lze posouvat, což dává iluzi nastavování. Při zařazení zpátečky se však na displejích na koncích palubní desky zobrazí obraz celý a zadních kol tam je vidět jen horní +- třetina. Možná půlka, ať nežeru.

Hyundai Ioniq 5 N-Line | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Jak daleko je kolo od obrubníku, tedy prostě není vidět. Musíte se spolehnout na 360° kamerový systém, který, jakkoliv je přínosem, není dost přesný v oblastech úplně těsně u auta. Zobrazení výstupu obou bočních kamer, které tak krásně ukazuje zadní kola spolu s výhledem do mrtvého úhlu, dáte-li blinkr, se při zařazení zpátečky stále nekoná. Zapnutím blinkru se to dá zčásti obejít, ale ten se při točení volantem sám vypíná a moc praktické to tedy není.

Musím však uznat, že kamerová zrcátka mají i příjemné funkce. Třeba když zařadím zpátečku nebo dám za jízdy blinkr a chci změnit jízdní pruh, displeje zobrazí oranžovou a červenou čáru coby bezpečný odstup, resp. můj zadní nárazník, a tak dávají lepší pocit perspektivy. A na to, že se mi něco navíc hýbe na dalších displejích v periferním vidění, jsem si postupně zvykl. A také s nimi auto prostě vypadá moderněji, víc cool.

Jenže kdyby tu byla klasická zrcátka, na nic bych si zvykat nemusel, perspektivu bych měl i bez čar a při couvání bych líp viděl obrubníky. A ještě bych ušetřil 40 tisíc.

TEST Hyundai Ioniq 5 Power – Zjevení na pět Stanislav Kolman Testy

Rychleji se nabíjí a hezky jede

Naštěstí to od zrcátek už jde jenom nahoru, a ne jen na papíře, na němž vzrostl nejvyšší nabíjecí výkon z 239 na 260 kW, takže baterii z 10 na 80 % nabijete v ideálních podmínkách za 18 minut. A to i když její kapacita vzrostla ze 77,4 na 84 kWh.

Ioniq jezdí hezky; jeho dlouhý rozvor je sice znát v pohybech karoserie souvisejících s pomalým přejezdem nerovností typu příčného zpomalovacího prahu, ale kromě toho v podstatě nemám co vytknout. Pohodlí je adekvátní na přiostřenou verzi, ovšem to, o co tady přicházíte, ioniq bohatě nahrazuje sebejistotou při dynamické jízdě v zatáčkách.

Obrovskou hmotnost 2,3 tuny poznáte nejen na brzdách, ale není až tak velkou překážkou svižné jízdě, jak by se leckdo mohl obávat. Ostatně, že Hyundai umí postavit skvěle jezdící těžké auto, víme z plnotučného ioniqu 5 N.

Martin Vaculík řval blahem z Hyundaie Ioniq 5 N: Jede jak ďábel a u toho vysvětluje fyziku redakce AUTO.CZ Videa

Nejvyšší výkon 325 k a točivý moment 605 Nm kromě toho, že jsou bohatě dostatečné, jsou z více než dvou třetin tvořené zadním elektromotorem, který tak hraje prim při klidné i dynamické jízdě. Mimochodem, zadní elektromotor vůz upřednostňuje i při rekuperačním brzdění, což bych upřímně nečekal – tipnul bych si, že tady bude hrát prim ten přední kvůli přenosu váhy. A samozřejmě, že tu zůstala pádla pod volantem, kterými si můžete měnit intenzitu rekuperačního brzdění po uvolnění pedálu plynu od skutečné nuly až po one-pedal, tedy že vůz postupně úplně zastaví.

Řízení je díky tomu příjemně lehké a přesné a nic vás za volant netahá, není v něm ani náznak přenosu nežádoucích sil, kterého se předokolky z podstaty věci nemůžou zbavit. (Pokud mě něco na nástupu elektromobilů opravdu těší, je to větší podíl aut se zadním pohonem či čtyřkolkou upřednostňující zadek.)

Hyundai Ioniq 5 N-Line | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Když sjedete mimo asfalt – jasně, ioniq není offroad, ale za crossover ho s přimhouřením očí považovat můžeme – je na čtyřkolku spoleh, že se rozjede do kopce i s lehce vykříženými nápravami bez protáčení kol.

A jaký je reálný dojezd, když automobilka slibuje 495 km? „První baterka“ – myšleno obdobně jako první nádrž benzinu – byla tentokrát opravdu téměř celá její využitelná kapacita. Na 100 % jsem nabil pomalu střídavým proudem a pak skutečnou kombinací po městě, okreskách i dálnicích, po rovině i v kopcích, ujel 367 km do 5 % stavu nabití.

To odpovídá 271 km mezi 80 a 10 % stavu nabití, což není špatné. Průměrná spotřeba první baterky byla 20,4 kWh, za celý testovací týden, v němž jsem najezdil přes šest stovek kilometrů, byl průměr nižší – 18,9 kWh/100 km.