Hoďte starosti za hlavu! S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem je to snadné

Že je vlastnictví automobilu v jistém smyslu stresující, se asi shodnou všichni. Strach můžeme mít ze zlodějů, kamer, ostatních motoristů. Některá rizika však jde celkem snadno eliminovat.

Předepsané servisní úkony na autech jsou v moderní éře činností čím dál jednoznačněji směřující do rukou profesionálů. Protože jde o prohlídky periodické, proniká i sem snaha nabídnout klientovi jistou bezstarostnost, aby na opakované výdaje nemusel myslet. Tuto praxi už známe z oblasti pojištění či plateb za energie a zde v zásadě není jiná – tak zvaný předplacený servis znamená, že řidič zaplatí určitou větší částku dopředu, ale potom už jen čerpá předepsané servisní zákroky bezplatně. Dá se říci, že majitel získává nejen jistotu profesionání péče o své auto (a další motivaci ji pravidelně využívat), ale vzhledem k úvodní platbě už například nemusí řešit vzrůstající ceny práce a náhradních dílů, ty má díky předplacení de facto fixované - stanovené ceny prohlídek a dílů platí po celou dobu služby.

Jak vypadá taková nabídka v případě jedničky českého trhu Škody Auto? Předplacený servis můžete čerpat po dobu pěti let od doby uvedení vozidla do provozu, případně do vyčerpání zvoleného limitu najetých kilometrů. Ten činí 60, 100 nebo 150 000. Oboje se může zdát jako střídmá nabídka, ovšem je třeba si uvědomit, že roční nájezd průměrného Čecha činí 15 až 20 000 kilometrů a držení vozu jedním majitelem něco přes sedm let.

Předplacený servis zajistí i kontrolu před STK

Navíc v případě elektromobilů stojí základ, o němž píšeme v dalším odstavci, stále stejně, kilometry nehrají roli. Sjednání je velmi jednoduché a rychlé, zvládnout jde klidně v rámci výběru auta přes konfigurátor. Vedle nových vozů lze u autorizovaného partnera Škody Auto tuto službu objednat i pro modely do dvou let stáří, respektive do jejich první servisní prohlídky.

Varianty jsou dvě. Standard zahrnuje předepsaný servis, tedy zejména výměnu oleje, filtrů, zapalovacích svíček či brzdové kapaliny. V ceně je též prodloužení záruky mobility. Plus je stupeň Standard rozšířený o výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení, typicky brzdových destiček a kotoučů nebo stěračů. Řešit zde můžete též nahodilé závady, například opravy spojky či výfukového systému nebo čistění a doplnění klimatizace. Vždy samozřejmě platí, že práci provádí autorizovaný servis a používány jsou originální komponenty, celkovou hodnotu vozidla služba jen zvyšuje.

Předplacený servis se týká také filtrů
Předplacený servis se týká také filtrů | Zdroj: Škoda

I se zárukami na nový automobil lze pracovat. Standardní dvouletou je možné posunout na 3 až 5 let při omezení na 100, 150 nebo 200 000 kilometrů. Pro tento krok se navíc nemusíte rozhodnout okamžitě při koupi, Škoda Auto ho dovoluje učinit klidně až v průběhu prvních dvou let stáří vozu.

Předplacený servis Škoda - orientační ceník, výběr (Kč)
Model + stupeň PSŠLimit 60 000kmLimit 100 000kmLimit 150 000km
Fabia IV Standard19 00027 00040 000
Fabia IV Plus30 00048 00076 000
Kamiq Standard21 00030 00044 000
Kamiq Plus32 00053 00085 000
Octavia Standard22 00034 00051 000
Octavia Plus35 00061 00098 000
Kodiaq Standard28 00040 00066 000
Kodiaq Plus44 00075 000126 000
Elroq Standard10 00010 00010 000
Elroq Plus26 00034 00064 000
Enyaq Standard14 00014 00014 000
Enyaq Plus31 00038 00068 000

Jitka P., Praha: Za tu jistotu to myslím stojí

Kupovala jsem ojetou fabii, když jsem si nejdříve vyhlédla pěkný kousek v té správné cenové relaci a výbavě. V dealerství mě ovšem nasměrovali k jinému vozu, který byl o pár tisíc dražší. Byla jsem trochu zaražená, ale prodejce mi vysvětlil, že posun v ceně způsobil fakt, že auto má předplacený servis a prodlouženou záruku. A že díky tomu mě servis obrazně bude stát pouhou stovku měsíčně. To mi přišlo rozumné, tak jsem vůz vzala. A teď si to nemůžu vynachválit, skutečně se nemusím o nic starat.

Petr F., Brno: Jde o druh investice

Přistály nám doma nějaké nečekané peníze, tak jsme dumali, do čeho je dáme. Syn je posedlý investováním, já s manželkou jsme spíše konzervativní. Nakonec to dopadlo tak, že jsme si mimo jiné pořídili i předplacený servis. S tím, že tedy budeme mít na dost let vystaráno a pak jistě náš superb i výhodněji prodáme.

