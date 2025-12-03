Hoďte starosti za hlavu! S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem je to snadné
Že je vlastnictví automobilu v jistém smyslu stresující, se asi shodnou všichni. Strach můžeme mít ze zlodějů, kamer, ostatních motoristů. Některá rizika však jde celkem snadno eliminovat.
Předepsané servisní úkony na autech jsou v moderní éře činností čím dál jednoznačněji směřující do rukou profesionálů. Protože jde o prohlídky periodické, proniká i sem snaha nabídnout klientovi jistou bezstarostnost, aby na opakované výdaje nemusel myslet. Tuto praxi už známe z oblasti pojištění či plateb za energie a zde v zásadě není jiná – tak zvaný předplacený servis znamená, že řidič zaplatí určitou větší částku dopředu, ale potom už jen čerpá předepsané servisní zákroky bezplatně. Dá se říci, že majitel získává nejen jistotu profesionání péče o své auto (a další motivaci ji pravidelně využívat), ale vzhledem k úvodní platbě už například nemusí řešit vzrůstající ceny práce a náhradních dílů, ty má díky předplacení de facto fixované - stanovené ceny prohlídek a dílů platí po celou dobu služby.
Jak vypadá taková nabídka v případě jedničky českého trhu Škody Auto? Předplacený servis můžete čerpat po dobu pěti let od doby uvedení vozidla do provozu, případně do vyčerpání zvoleného limitu najetých kilometrů. Ten činí 60, 100 nebo 150 000. Oboje se může zdát jako střídmá nabídka, ovšem je třeba si uvědomit, že roční nájezd průměrného Čecha činí 15 až 20 000 kilometrů a držení vozu jedním majitelem něco přes sedm let.
Předplacený servis zajistí i kontrolu před STK
Navíc v případě elektromobilů stojí základ, o němž píšeme v dalším odstavci, stále stejně, kilometry nehrají roli. Sjednání je velmi jednoduché a rychlé, zvládnout jde klidně v rámci výběru auta přes konfigurátor. Vedle nových vozů lze u autorizovaného partnera Škody Auto tuto službu objednat i pro modely do dvou let stáří, respektive do jejich první servisní prohlídky.
Varianty jsou dvě. Standard zahrnuje předepsaný servis, tedy zejména výměnu oleje, filtrů, zapalovacích svíček či brzdové kapaliny. V ceně je též prodloužení záruky mobility. Plus je stupeň Standard rozšířený o výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení, typicky brzdových destiček a kotoučů nebo stěračů. Řešit zde můžete též nahodilé závady, například opravy spojky či výfukového systému nebo čistění a doplnění klimatizace. Vždy samozřejmě platí, že práci provádí autorizovaný servis a používány jsou originální komponenty, celkovou hodnotu vozidla služba jen zvyšuje.
Předplacený servis se týká také filtrů |
I se zárukami na nový automobil lze pracovat. Standardní dvouletou je možné posunout na 3 až 5 let při omezení na 100, 150 nebo 200 000 kilometrů. Pro tento krok se navíc nemusíte rozhodnout okamžitě při koupi, Škoda Auto ho dovoluje učinit klidně až v průběhu prvních dvou let stáří vozu.
|Předplacený servis Škoda - orientační ceník, výběr (Kč)
|Model + stupeň PSŠ
|Limit 60 000km
|Limit 100 000km
|Limit 150 000km
|Fabia IV Standard
|19 000
|27 000
|40 000
|Fabia IV Plus
|30 000
|48 000
|76 000
|Kamiq Standard
|21 000
|30 000
|44 000
|Kamiq Plus
|32 000
|53 000
|85 000
|Octavia Standard
|22 000
|34 000
|51 000
|Octavia Plus
|35 000
|61 000
|98 000
|Kodiaq Standard
|28 000
|40 000
|66 000
|Kodiaq Plus
|44 000
|75 000
|126 000
|Elroq Standard
|10 000
|10 000
|10 000
|Elroq Plus
|26 000
|34 000
|64 000
|Enyaq Standard
|14 000
|14 000
|14 000
|Enyaq Plus
|31 000
|38 000
|68 000
Jitka P., Praha: Za tu jistotu to myslím stojí
Kupovala jsem ojetou fabii, když jsem si nejdříve vyhlédla pěkný kousek v té správné cenové relaci a výbavě. V dealerství mě ovšem nasměrovali k jinému vozu, který byl o pár tisíc dražší. Byla jsem trochu zaražená, ale prodejce mi vysvětlil, že posun v ceně způsobil fakt, že auto má předplacený servis a prodlouženou záruku. A že díky tomu mě servis obrazně bude stát pouhou stovku měsíčně. To mi přišlo rozumné, tak jsem vůz vzala. A teď si to nemůžu vynachválit, skutečně se nemusím o nic starat.
Petr F., Brno: Jde o druh investice
Přistály nám doma nějaké nečekané peníze, tak jsme dumali, do čeho je dáme. Syn je posedlý investováním, já s manželkou jsme spíše konzervativní. Nakonec to dopadlo tak, že jsme si mimo jiné pořídili i předplacený servis. S tím, že tedy budeme mít na dost let vystaráno a pak jistě náš superb i výhodněji prodáme.