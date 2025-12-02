Tahle kompaktní SUV Češi milují! 150 koní a bohatá výbava bývají standard
Středně velké SUV dnes jen těžko pořídíte pod tři čtvrtě milionu, na oplátku ale dostanete výbavu, která ještě nedávno patřila prémiovým modelům.
Většina zástupců segmentu C-SUV stále spoléhá na čistě spalovací motory a míra elektrifikace se výrazně liší – od mild-hybridu přes plnohodnotný hybrid až po plug-in hybrid, stejně jako jejich cenovky. Preference pohonu tak často určují značku.
S čím dál sofistikovanější technikou a zvyšujícími se standardy v oblasti bezpečnosti roste i pořizovací cena aut. Není proto překvapením, že už v segmentu C-SUV, nejkonkurenčnějším prostředí na evropském trhu, vám 700.000 Kč sotva postačí na základní model. Jenže je třeba si uvědomit, že dnes dostanete ve vstupní verzi daleko více než před deseti nebo patnácti lety. Navíc řada prvků byla dříve vyhrazena pouze prémiovým značkám nebo třídám o dva stupně výše.
První letošní půlrok u nás v redakci parkoval Peugeot 3008, který nás nejen přivedl na myšlenku, co všechno v základní výbavě tohoto segmentu dostanete, ale také jsme si jej zvolili za demonstrativní příklad se zajímavým poměrem ceny a užitné hodnoty. Se základní cenovkou 790.000 Kč je lehce pod průměrem, ale výbavou je na tom o kus lépe. Navíc dává dobré povědomí o zastoupení hybridního pohonu v segmentu a o tom, kolik za něj případně zaplatíte.
Plnohodnotný hybrid je v tomto případě základní motorizací spojenou s výbavou Allure. Ta z pohledu komfortu nabízí automatickou dvouzónovou klimatizaci, čalounění kombinující látku a umělou kůži, sedadlo řidiče s certifikací AGR, elektrickou bederní opěrkou a manuálním prodloužením sedáku.
Sedadlo řidiče je výškově nastavitelné a obě přední sedačky disponují vyhříváním. Samozřejmostí je 10palcový přístrojový štít doplněný stejně velkým infotainmentem s personalizovaným menu, připojením dvou telefonů přes Bluetooth a bezdrátovým zrcadlením.
Řidiče na cestách podpoří 18palcová kola, standardní LED světlomety, sada asistentů včetně asistovaného rozjezdu do kopce, tempomat s omezovačem rychlosti, bezklíčkový přístup i startování a couvací kamera.
Zážehová jedna-dvojka s mild-hybridem Peugeotu 3008 dává kombinovaný výkon 145 koní, což kdekdo považuje za málo, ale srovnání s konkurenty jasně ukazuje, že i jinde je stran výkonu realita podobná. A moc se neliší ani dynamika.
|Přehled základních motorizací a cen
|Peugeot 3008
|Ford Kuga
|Hyundai Tucson
|Motorizace
|Hybrid 145 e-DCS6
|1.5 EcoBoost, 6st. Man
|1.6 T-GDI, 7DCT
|Výkon [kW]
|100 + 15,6
|110
|110,3
|Točivý moment [Nm]
|230+51
|240
|250
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,2
|9,5
|9,6
|Maximální rychlost [km/h]
|201
|195
|196
|Spotřeba paliva [l/100km]
|5,3
|6,4-7
|6,8-7,4
|Emise CO2 [g/km]
|121
|145-160
|155-168
|Poháněná kola
|Přední
|Přední
|Přední
|Vnější rozměry [mm]
|4542/1895/1641
|4645/1882/1680
|4525/1865/1665
|Rozvor [mm]
|2739
|2710
|2680
|Zavazadlový prostor [l]
|588
|645
|620
|Základní cena [Kč]
|790.000
|851.900
|854.990
Škoda Karoq
Do počtu prodaných aut trhu vévodí Škoda Karoq s 9955 registracemi. Základní model sice startuje na 700.000 Kč, ovšem dostanete jen litrové TSI s výkonem 85 kW a šestistupňovým manuálem. Srovnatelnou motorizací je čtyřválec TSI o objemu 1,5 litru bez elektrifikace se sedmistupňovým DSG, které začíná na 770.000 Kč ve výbavě Selection. Nutno podotknout, že karoq nenabízí žádnou elektrifikaci. Základní linie Selection je co do obsahu velmi podobná. Zaostává pouze látkovým čalouněním, couvací kamerou, nutností startovat klíčkem a jen 8palcovým přístrojovým štítem i multimediálním zařízením.
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson hybrid najdeme v akční linii GO Czech, kde má 176 kW, šestirychlostní automat a startuje na ceně 974.990 Kč. Výkonem i cenou je mu tak bližší klasické T-GDI se 110 kW, sedmirychlostním automatem a cenou od 854.990 Kč. Výbava Smart zaujme Bi-LED světlomety, bezklíčkovým přístupem i startováním, 12,3palcovým multimediálem, bezdrátovou nabíječkou telefonu, sledováním mrtvého úhlu a předními a zadními senzory.
U akční výbavy GO Czech najdeme ještě například vyhřívaná přední sedadla i volant, parkovací kameru, anatomická sedadla a pádla pod volantem. Opomenout nesmíme nadprůměrný zavazadlový prostor.
Kia Sportage
Stejné motory nabízí i Kia Sportage, a to stejně jako Hyundai až od druhého výbavového stupně. Hybrid a plug-in hybrid jsou dostupné zatím jen u starší verze. Kia vyniká 12,3palcovým infotainmentem s navigací, vyhřívanými předními sedadly včetně volantu, adaptivním tempomatem a asistovaným řízením na dálnici. Vyjde sice na 829.980 Kč, ale zase nabídne odpovídající prvky.
|Přehled základních motorizací a cen
|Kia Sportage
|Škoda Karoq
|Volkswagen Tiguan
|Motorizace
|1.6 T-GDI, 7DCT
|1.5 TSI, 7DSG
|1.5 eTSI mHEV
|Výkon [kW]
|110
|110
|110
|Točivý moment [Nm]
|265
|250
|250
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,4
|9,0
|9,1
|Maximální rychlost [km/h]
|195
|221
|209
|Spotřeba paliva [l/100km]
|6,8-7,4
|7,7-7,9
|5,9
|Emise CO2 [g/km]
|155-168
|175-179
|134
|Poháněná kola
|Přední
|Přední
|Přední
|Vnější rozměry [mm]
|4540/1865/1650
|4390/1841/1603
|4539/1859/1645
|Rozvor [mm]
|2680
|2638
|2677
|Zavazadlový prostor [l]
|591
|521
|652
|Základní cena [Kč]
|829.980
|770.000
|1.068.900
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan má v nabídce mild-hybridní patnáctistovku e-TSI také se 110 kW jako alternativu ke slabší verzi s 96 kW. Cenově jsme ale na 1.068.900 Kč. Vůz nabídne nadstandard v podobě adaptivního tempomatu, třízónové klimatizace, 10,25palcového přístrojového štítu, ale nastavení sedadel je manuální a bez výhřevu a multimediální systém je bez navigace. Na druhou stranu dominuje objemem zavazadlového prostoru.
Ford Kuga
Jako pátého zástupce jsme zvolili Ford Kuga, který je možné objednat v hybridním provedení s motorem 2.3 Duratec, ovšem už ve vyšší výkonové sféře, konkrétně s výkonem 134 kW za 968.900 Kč (akce 734.900 Kč). Výkonově je Peugeotu nejblíže klasický EcoBoost 1.5 litru s výkonem 110 kW, ale s manuální převodovkou za 851.900 Kč (akce 649.900 Kč). Dostupný je i s osmistupňovým automatem, ale s výkonem 137 kW za 915.900 Kč (akce 713.900 Kč). Základní výbava Titanium potěší 13,2palcovým infotainmentem s navigací, předními a zadními parkovacími senzory a kamerou.
Zdroj: Ford, Hyundai, Kia, Peugeot, Škoda, Volkswagen I Video: auto.cz