Němci budou zase dotovat elektromobily a plug-iny. Lidé si přijdou na slušný bonus
Vláda v Německu se dohodla na dalším kole dotací na pořízení elektrických aut a plug-in hybridů. Na příspěvek ve výši až 5000 eur dosáhne většina obyvatel.
Německo je největším automobilovým trhem Evropy a také jedním z hlavních zdejších odbytišť elektromobilů. Když však tehdejší vláda kancléře Olafa Scholze kvůli rozhodnutí Spolkového ústavního soudu o protiústavnosti relokace 60 miliard eur (asi 1,45 bilionu korun) z Fondu pro klima a transformaci (KTF) právě na příspěvky pro elektrifikovaná s podporou prakticky ze dne na den v prosinci 2023 skončila, prodeje se v Německu propadly. Stabilizovat se je podařilo až pomocí slev samotných automobilek.
Po zhruba dvou letech se dotační program pro soukromé zájemce o elektromobily a plug-in hybridy opět rozjede, tentokrát již pod vládou CDU/CSU s podporou SPD, jež byla hlavní vládní silou předtím.
Podle informací Tageschau.de a Wirtschaftswoche má státní příspěvek dosáhnout až 3000 eur, což je zhruba 72.500 Kč. Částka se zvýší o 500 eur (12.100 korun) na dítě až do maximální výše 1000 eur, tedy 24.200 Kč. Kromě toho domácnosti s nízkými příjmy s čistým měsíčním příjmem nižším než 3000 eur obdrží dalších 1000 eur.
Dotace je určena pouze pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Proto se na ni bude vztahovat příjmový limit 80.000 eur (1,935 milionu korun) ročně na domácnost. Za každé dítě ovšem bude moci být částka zvýšena o dalších 5000 eur (121.000 Kč), což znamená, že čtyřčlenná rodina může mít příjem domácnosti až 90.000 eur (2.177.000 korun), aby na ni měla nárok. Peníze budou pocházet ze zmíněného fondu KTF, přičemž celková částka má dosáhnout až 3 miliard eur (přes 72,5 miliardy korun), což by vystačilo až na 600.000 automobilů.
Ve srovnání s programem z roku 2023 jde o výrazné snížení podpory. Tehdy si zájemci u vozu s pořizovací cenou do 40.000 eur (968 tisíc korun dnešním kurzem) přišli až příspěvek ve výši 9000 eur (téměř 218 tisíc korun), u dražších modelů podpora klesla na stále příjemných 7500 eur (přes 181.000 Kč).
Jak jsem zmínil výše, dotace jsou určeny pouze pro privátní zákazníky, ti firemní, kteří v Německu tvoří zhruba dvě třetiny odbytu nových aut, mají smůlu. V jejich případě se očekává, že si v případě větší objednávky dokážou vyjednat podobnou nebo dokonce větší slevu než dosahuje příspěvek od státu. Další podmínkou je, že majitel si bude muset nový vůz po nějakou dobu nechat. V případě dřívějšího prodeje by pobídku musel vrátit.
Zdroj: Tageschau.de, Wirtschaftswoche a InsideEVs, foto a video: auto.cz