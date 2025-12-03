Ford opravdu chystá evropské bronco! Má být do zásuvky, ale ne nezbytně
Nový kompaktní ford pro Evropu má patřit do rodiny Bronco, ale zároveň být nepřímým nástupcem focusu. Nečekejme tedy rámovou konstrukci, o již známou verzi Bronco Sport však nepůjde.
Rámový offroad Bronco s šestiválcem pod kapotou a podvozkem z rangeru Raptor si lze koupit i v Česku, avšak pro evropské použití má takový vůz řadu omezení. Menší model Bronco Sport na samonosné karoserii se u nás oficiálně neprodává. Nějaké bronco však pravděpodobně v roce 2027 přijde, a to s plug-in hybridním pohonem.
Informuje o tom britský web Autocar s tím, že tento nový crossover má být technicky spřízněný s již známým a velmi úspěšným modelem Kuga, má se vyrábět ve Španělsku a má být nepřímým nástupcem focusu, jehož výroba čerstvě nadobro skončila.
Nepůjde ale o verzi kugy; společná bude jen technika. Designově má být novinka zcela odlišná, příslušná právě do rodiny Bronco. Má odkazovat na americkou historii značky Ford, s čímž bude souviset i méně prémiová orientace.
Ta má také modelu pomoci k získání většího podílu na evropském trhu. Podíl Fordu značně utrpěl kromě konce fiesty a focusu také tím, že se elektrické crossovery Capri a Explorer prodávají významně méně, než automobilka očekávala. Segment C mezi crossovery, kam novinka zamíří, je však nacpán silnými hráči jako Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan či Škoda Karoq a čerstvě v něm přibyl také Jeep Compass.
Chystaný model by mohl být prvním evropským fordem, který značka přinese pod vedením nového šéfa místní divize Jima Baumbicka. Automobilka se nechala slyšet, že tato změna ve vedení přinese „vývoj produktů relevantních pro evropské zákazníky a rychlejší a efektivnější realizaci projektů“; jak to dopadne ve skutečnosti, se zatím necháváme překvapit.
zdroj: Autocar | foto: Ford a auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz