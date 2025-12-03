Předplatné
Manuály nevymírají! Na chuť jim totiž přicházejí ti nejbohatší

Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Zatímco v běžných autech spousta z nás preferuje samočinné převodovky, existuje segment, kde má klasická řadicí páka stále silnější postavení.

O autech píši od roku 2012, takže si velmi dobře pamatuji dobu, kdy velká část testovacích aut, zejména těch mainstreamových, měla ještě manuální převodovku. V posledních asi šesti letech se ovšem situace otočila a narazit na spojkový pedál dnes není samozřejmostí ani u modelů s cenou okolo půl milionu korun.

Za vzestupem samočinných převodovek stojí jednak jejich vývoj. Z uskákaných, pomalých, nespolehlivých a neefektivních skříní se stal jejich opak. A pokud jezdíte často po městě, nedává manuál prakticky žádný smysl. Automobilky toto řešení navíc tlačí z důvodu nižších emisí. Automaty mají totiž obvykle vyšší počet rychlostních stupňů, jejich software navíc dokáže držet otáčky tak, aby výsledná spotřeba a na ni navázané exhalace škodlivin byly dostatečně nízké. Dalším důvodem je také zvýšená obliba hybridů, plug-inů a elektromobilů, kde jinou možnost vlastně ani nemáte (čest výjimkám).

V segmentu luxusních sportovních aut naopak poptávka po manuálních převodovkách stoupá. Pro britský TopGear.com se v tomto duchu vyjádřil Andy Morley, šéf společnosti Hewland Engineering. Ta již od roku 1957 vyvíjí a vyrábí špičkové převodovky a převodová kola pro sportovní a soutěžní vozy. V repertoáru tak má například sekvenční skříně nebo převody pro elektrickou sérii Formule E. Podle Morleyho ještě před pěti lety všichni očekávali masivní nástup elektromobilů s redukčním převodem (a výjimečně s vícestupňovou převodovkou) a automatů obecně.

Z klasické řadicí kulisy se stala rarita, která prodává. Novodobá ferrari se spojkovým pedálem se prodávají za horentní sumy, ceněná jsou například také nová Porsche 911 GT3 se sedmistupňovým manuálem. A v automobilkách se toho nebojí ani u násobně dražších speciálů, jako jsou Aston Martiny Victor a Valour (jeden bude i v Česku) či v Koenigsegg CC850. V případě ultradrahého Pagani Utopia s dvanáctiválcem od Mercedesu-AMG se podíl manuálu pohybuje okolo čtvrtiny až třetiny.

Porsche 911 GT3 Manual (992.2) na Nürburgringu • Zdroj: Porsche

Společnost Hewland Engineering proto do vývoje manuálních převodovek pumpuje další peníze a nabírá nové lidi. Nové technologie totiž mimo jiné umožňují stále vyšší přenos hnací síly, což byla v minulosti jedna z největších slabin tradičního řešení.

U dostupnějších sportovních aut na běžné jezdění, kam patří například BMW M3 a M5, naopak manuál ustupuje. Menší model jej v rámci řady M3/M4 nabízí v základní variantě s výkonem 353 kW a pohonem zadních kol, u dnes již plug-in hybridního M5 tahle možnost ani neexistuje.

Zdroj: Cabuzz, foto: auto.cz, video: Porsche

