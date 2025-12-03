Nová Kia EV2 se odhalí v lednu v Bruselu. Důležitá bude hlavně pro Slováky
Korejská automobilka na první přehlídce roku 2026 představí svůj dosud nejmenší elektromobil, který se postaví mimo jiné chystané Škodě Epiq. K tomu nám značka naservíruje též dynamické deriváty dalších elektromobilů s přídomkem GT.
Kia patří mezi nejhorlivější značky v rámci elektromobility. V nabídce má například velmi povedené niro s příjemně vzdušným interiérem. Prim ovšem hrají modely s označením EV, přičemž první model z této rodiny, crossover EV6, se v roce 2022 stal prvním korejským vítězem evropské ankety Auto roku. Po šestce následovalo pětimetrové SUV EV9, které zanedlouho doplnila Kia EV3.
Již 9. ledna 2026 v rámci autosalonu v belgickém Bruselu, ovšem Korejci ukážou světu ještě menší elektromobil, tentokrát s dvojkou v názvu. Ačkoliv Kia se sériovou podobou dělá ještě drahoty, my víme, že novinka bude vycházet ze stejnojmenného konceptu z letošního února.
Bude se tudíž jednat o městský crossover, který zamíří do stejného segmentu jako neméně čerstvý Renault 4 E-Tech či chystaná koncernová dvojice Škoda Epiq a Volkswagen ID. Cross na nové platformě MEB+ s preferovaným pohonem předních kol. Ta budou prioritní také u Kie EV2, jež dostane 400V variantu platformy E-GMP, na které stojí například EV3. Není bez zajímavosti, že se nová Kia EV2 bude vyrábět v Žilině po boku hatchbacku EV4.
Design se ponese v současném duchu korejské značky. Přídi bude vévodit čtveřice vertikálně orientovaných diodových světel, přičemž se můžeme těšit na hranatější tvary karoserie, které jsou do města díky přehlednosti naprosto ideální. Na absentující sloupek B jako u studie se zřejmě těšit nemáme.
Na bližší technickými detaily je Kia skoupá, proto můžeme výkon elektromotoru a kapacitu baterie pouze odhadovat. Jestliže EV3 má 150 kW a základní akumulátor s kapacitou 58,3 kWh, dvojka pravděpodobně nebude o moc „chudší“. Minimálně zmíněná baterie by mohla být podobně velká. Variantu s 81,4 kilowatthodinami s ohledem na nižší cenu a předpokládaný městský a příměstský provoz novinka nedostane.
Elektrické sportování
Po vzoru větších EV6 a EV6 s přídomkem GT a výkony 478, respektive 374 kilowattů u většího SUV se v Bruselu dočkáme též sportovních verzí GT modelů EV3, EV4 a EV5. I v tomhle případě je informací málo. Dá se však očekávat zapojení druhého elektromotoru, který by zajistil pohon zadních kol.
Zdroj: Kia, foto: Kia a auto.cz, video: Kia