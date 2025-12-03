Bezva suzuki, designér v crazy káře a přístupnost nabíječek: Nový Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Čtrnáctý díl televizního Světa motorů dorazí na obrazovky už ve čtvrtek 4. 12. Co v něm uvidíte?
Rok se nám chýlí ke konci, ovšem ještě než si otevřete pod stromečkem dárky, čekají vás tři díly televizního Světa motorů. Ten čtrnáctý nabídne laskominu pro milovníky starých audi – Martin Vaculík pořádně prověří šestiválcové Audi 80 se správným počtem dveří i hnacích náprav.
Pokračovat bude Martin Karlík, který prozkoumal úskalí činnosti pro všechny ostatní naprosto běžné – překračování obrubníků. Víme totiž, že nabíjecí stanice elektromobilů nejsou připravené pro auta s přívěsy. Jak jsou připravené na to, aby je mohli používat vozíčkáři?
Elektrická auta vyměníme za mild hybrid od Suzuki v zákazníky velmi oblíbeném s-crossu. Tomu ovšem automobilka kvůli emisím snížila výkon a Honza Mička zjišťoval, nakolik to vadí.
Do naší driftovací crazy káry tentokrát usedne designér a odborník na práci se sklem Jan Plecháč. Miluje všechny rychlé věci, ale jezdí na klid. Jak mu to půjde smykem? A čím přijel?
Čtrnáctý díl uzavře Marek Bednář, který se pustil do testu modernizované Kie EV6. Ta patřila k prvním autům s 800V architekturou a revolučně rychlým nabíjením. To se nyní ještě zrychlilo, ale zlepšila se třeba i světla, která byla v minulosti dost bídná?
To a mnohem víc zjistíte už ve čtvrtek ve 20:30 na Nova Action!