Honda láká na příchod nového SUV. Vznikne díky spolupráci s GM

Rychle se vyvíjející automobilová technika v poslední době spojila partnery, u nichž bychom ještě před lety jejich spolupráci možná ani nečekali. Volkswagen tak nově spolupracuje s Fordem, Honda zase navázala partnerství s americkým koncernem General Motors. A právě první japonsko-americký projekt se už nyní rýsuje.

Honda totiž oznámila, že prvním výsledkem této spolupráce bude model nazvaný Prologue EV, což má být „vysoce konkurenční SUV s funkčností očekávanou zákazníky značky“. Půjde o bateriový elektromobil využívající technický základ od General Motors, v podobě jeho baterií Ultium, které již využívá Cadillac Lyriq nebo GMC Hummer EV.

Projekt se prvotně týká amerického trhu, v tuto chvíli tak není jasné, zda se s ním počítá také pro Evropu. Realizace je každopádně pořád relativně daleko, Honda Prologue EV totiž na americký trh dorazí až na začátku roku 2024. Design zatím odhalen nebyl, Honda ale v posledních dvou letech představila dva různé koncepty elektrických SUV (SUV e:concept a SUV e:prototype), které by mohly podobu avizované novinky naznačovat.

„Naše první vysokoobjemová bateriová Honda zahájí náš přechod k elektrifikaci a název Honda Prologue signalizuje roli, kterou bude hrát při vedení naší budoucnosti s nulovými emisemi,“ říká Dave Gardner, výkonný viceprezident americké divize Hondy.

Honda Prologue EV je součástí elektrifikované strategie značky. Ta do roku 2040 hodlá v Severní Americe prodávat výhradně elektřinou poháněné automobily, bateriové nebo s palivovými články. Jejich podíl se má přitom postupně navyšovat, z 40% podílu na severoamerických prodejích Hondy v roce 2030 až na stoprocentní o deset let později. To v Evropě Honda plánuje už do roku 2022 prodávat v klíčových segmentech jen elektroauta a hybridy.

„Naše strategie je zaměřena na zavedení vyššího procenta hybridů v hlavních modelových řadách v blízké budoucnosti. Víme, že zákazníci, kteří mají s hybridním vozidlem dobré zkušenosti, si v budoucnu pravděpodobně koupí bateriové elektrické vozidlo,“ odhaluje Gardner strategii, jak chce Honda přilákat klienty k elektromobilitě.

Přípravy společné aliance Hondy a GM byly odhaleny loni, kdy partneři oznámili spolupráci v různých oblastech. Výrobci počítají s řadou společných vozidel prodávaných pod odlišnými značkami, stejně jako se spoluprací v oblasti nákupu, vývoje a výzkumu i dalších souvisejících projektech.

Spolupráce přitom má být oboustranná. Honda sice nyní využije modulární architekturu Ultium od GM, v druhé polovině dekády ale zase poskytne vlastní platformu e:Architecture, jejíž vývoj vede zase ona.