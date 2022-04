Honda představila nové HR-V pro USA, časem prý dorazí i do Evropy

Nová generace Hondy HR-V, určená pro severoamerické trhy, se od globálního modelu liší již na první pohled. Odlišná je ovšem i technika. Severoamerická Honda HR-V je totiž postavena na základech jedenácté generace Hondy Civic, zatímco evropské HR-V sdílí technický základ s Hondou Jazz.

Vraťme se ale k designu, který je oproti globálnímu HR-V podstatně výraznější. Stačí se podívat na příď, která zaujme širokou mřížkou v nárazníku, nasávacími otvory po jeho stranách i maskou chladiče s ostřejšími tvary a svéráznou výplní.

Na rozdíl od minulé generace i globální verze HR-V jsou světlomety od masky chladiče odsazeny, mají výraznější tvar a jsou umístěny výš. Z boku působí severoamerické HR-V svalnatěji, má delší kapotu a zadní kliky už nejsou schované v C-sloupku.

Podobně jako většina moderních crossoverů, také HR-V má lehce oplastované lemy podběhů, prahy a spodní část nárazníků, přesto působí velmi elegantně a čistě. Záď vozu zdobí decentní spoiler prodlužující linii střechy a elegantní svítilny s jednoduchou grafikou.

Interiér nového severoamerického HR-V zatím automobilka neodhalila, podle tiskové zprávy by však měl díky zvětšenému rozvoru nabídnout více prostoru v kabině. Díky zadnímu nezávislému zavěšení by měl navíc vůz potěšit i lepšími jízdními vlastnostmi.

Zatím není zřejmé, jaké pohonné jednotky se objeví pod kapotou, Civic je však v USA dostupný s 2,0litrovým atmosférickým čtyřválcem o výkonu cca 158 koní a 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 180 koní. Připomeňme, že evropská Honda HR-V je osazena pouze hybridním pohonným ústrojím e:HEV.

Severoamerická Honda HR-V by měla vstoupit do prodeje v létě tohoto roku. Začátkem příštího roku by pak měl nový model dorazit také do Evropy, ovšem pod jiným názvem.