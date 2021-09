Hyundai chystá revoluci klimatizací, zapomeňte na klasické výdechy

S nástupem nové formy mobility nás čeká i proměna interiérového designu automobilů. A to včetně výdechů ventilace.

Design automobilových interiérů prochází neustálou evolucí, některé věci se však příliš nemění – a to platí například i pro výdechy ventilace. Automobilky jim sice dávají různé tvary, dekory nebo podsvícení, přesto zůstávají v podstatě celou dobu tak nějak stejné. To by se však mělo změnit.

Automobilka Hyundai si totiž přihlásila zajímavý patent na nevšední dekor interiéru, který by měl výrazně zvýšit efektivitu klimatizačních systémů a současně nabízí výrazně čistší interiérový design bez klasických výdechů.

Téměř každý kousek nového obložení interiéru by totiž mohl obsahovat speciální články, které mohou do interiéru vpouštět vzduch, světlo nebo i zvuk. Na první pohled přitom půjde o součást dekoru. O jejich otvírání nebo zavírání by se pak měly starat malé elektromotorky.

Systém těchto článků přitom podle patentu nemusí být pouze na palubní desce, jak jsme zvyklí od tradičních výdechů klimatizací, ale může být také například na stropnici, což by výrazně zvýšilo efektivitu celého systému s ohledem na budoucí možnosti automobilů.

Ostatně jednou z motivací k návrhu tohoto patentu by měla být současná změna pojetí automobilů, které se z dopravních prostředků stávají novým „obytným prostorem“. Ostatně s nástupem systémů autonomní mobility už řidič nebude muset trávit tolik času v klasické pozici za volantem, na což již v minulosti myslely jiné patenty – například na odsunutí volantu či pro specifické polohy sedadel cestujících.

Ostatně specifickou relaxační polohu předních sedadel nabízí i současný Hyundai Ioniq 5, jakkoliv je zatím určená pouze k odpočinku u nabíječek. Systémy autonomního řízení, které by řidiči umožnili relaxovat a nemuset sledovat silnici, jsou ovšem ještě stále daleko. Stejně jako funkční verze nových interiérů podle podobných konceptů. Rozhodně se ale máme na co těšit.