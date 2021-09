Hyundai Ioniq 5 N může dorazit ještě letos. Líbí se vám jeho možná podoba?

V souvislosti s ostrou verzí Ioniqu 5 se zatím opíráme jen o několik špionážních fotografií a hrstku neoficiálních informací. Co naznačují?

Elektrický crossover Hyundai Ioniq 5 už můžete potkat na českých cestách. Co nevidět se zastaví i v naší redakční garáži na tradiční týdenní test. Mezitím se intenzivně pracuje na rozšíření této modelové řady. Internetem koluje série fotek prototypů, které se od klasické „pětky“ v lecčems liší.

Celá karoserie je do puntíku shodná se sériovým vozem, zachycené exempláře však dostávají speciální design kol, větší brzdy a rovněž pneumatiky Pirelli P Zero, které jsme zvyklí vídat na výkonných automobilech. V neposlední řadě si můžeme všimnout i nižší světlé výšky. To všechno jsou indicie, které nás přivádějí k myšlence na sportovní Ioniq 5 N.

Korejská automobilka sice příjezd takového vozu zatím oficiálně nepotvrdila, světová média to však berou jako hotovou věc. A dokonce už se objevují spekulace týkající se technických parametrů, jimiž by sourozenec Kie EV6 GT mohl disponovat.

Hovoří se o maximálním možném výkonu elektrické soustavy až 585 koňských sil, což by „pětku“ mělo z klidu na stovku rozpohybovat za 3,5 sekundy. I kdyby dostal Ioniq 5 N koníků o něco méně, pořád by to mělo stačit na Volkswagen ID.4 GTX či Škodu Enyaq RS se dvěma elektromotory o výkonu 300 koní a zrychlením z klidu na stovku něco přes šest sekund.

Předpokládáme, že Ioniq 5 N převezme stylistické prvky ostatních „enkových“ modelů. A právě takto jsme instruovali i našeho kolegu a grafika Honzu Lušovského, který se hned pustil do práce a ukazuje, jak by asi chystaný sportovní elektromobil mohl vypadat. Všimnout si můžete snížené světlé výšky, nových kol (propůjčených z pět let staré studie RN30 Concept), červených detailů a samozřejmě typického modrého lakování Performance Blue.

Na podrobnější a hlavně oficiální informace o technice a chystaných úpravách si však musíme ještě nějaký čas počkat. Podle některých zdrojů by to ale nemuselo trvat dlouho, neboť první elektrické „enko“ by se světu mohlo odhalit ještě před koncem letošního roku.