Hyundai i20 má po faceliftu. Přišel o jediný čtyřválec, teď už má jenom mild-hybrid

Značka Hyundai se pochlubila inovovaným modelem i20, který se snaží přilákat zákazníky elegantním vzhledem a ještě bohatší technologickou výbavou. Změny jsou přitom poměrně decentní – a to jak v exteriéru, tak interiéru.

Omlazený městský hatchback se chlubí upravenými tvary předního nárazníku a masky chladiče, díky čemuž by měl vypadat elegantněji i sportovněji. Vzadu vidíme nově navržený nárazník i jedinečný design světel ve tvaru písmene Z. Rozšířila se také nabídka kol, kde najdeme nové disky o průměru 16 a 17 palců.

Nabídka barev byla rozšířena o tři nové odstíny – metalický Lucid Lime a perleťové Lumen Grey a Meta Blue. Celkem bude v nabídce 8 laků, volitelně zůstává dostupné i kontrastní lakování střechy v černé perleťové barvě Phantom Black.

Interiér může nově nabízet limetkové dekory, které by měly oživit atmosféru. Sedadla vozu s tímto interiérem dostanou také nové sportovně laděné čalounění s tečkovanými liniemi. Sportovní charakter by mělo umocnit i limetkové prošívání míst, se kterými přichází posádka často do styku.

Nový model je standardně dodáván s barevným 4,2“ LCD displejem v panelu přístrojů, nabíjecím vstupem USB-C, druhou generací systému eCall (pracuje s 4G sítěmi) a bezdrátovou aktualizací mapových podkladů OTA.

Volitelně bude vůz dostupný také s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10,25“ displejem multimediálního systému s podporou Apple CarPlay a Android Auto. Ve výbavě nechybí ani bezdrátová nabíječka nebo telematický systém Bluelink.

Automobilka také vyměnila všechny interiérové žárovky za LED osvětlení a výbava zahrnuje až 64 barevných kombinací ambientního osvětlení. K dispozici bude také volitelný prémiový audiosystém Bose.

Vůz nově již v základní výbavě nabídne více bezpečnostních systémů Hyundai Smart Sense. Systém autonomního nouzové brzdění FCA disponuje režimy pro jízdu ve městě („City“) a mimo město („Interurban“). Vedle chodců je schopen detekovat i cyklisty. Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA zajišťuje, aby vozidlo zůstalo ve svém jízdním pruhu.

Na přání budou dostupné i další bezpečnostní systémy, jako upozornění na projíždějící vozidla při couvání, aktivní asistent pro odvrácení kolize s vozidly ve slepém úhlu, tempomat NSSC a další. Pod kapotou bude k dispozici motor 1.0 T-GDI v kombinaci s 48V mild-hybridem, naladěný na výkon 100 nebo 120 koní. Dříve byla mild-hybridním systémem vybavena jenom silnější verze motoru T-GDI a v nabídce nechyběl ani čtyřválec 1.2i (62 kW).

Přenos výkonu na kola bude zajišťovat šestistupňová inteligentní mechanická převodovka iMT a sedmistupňová dvouspojková převodovka. K převodovce iMT můžeme připomenout, že po uvolnění plynového pedálu umí odpojit motor od převodovky, čímž vozidlo přejde do režimu plachtění.

Výroba nového modelu Hyundai i20 bude zahájena ve třetím čtvrtletí roku 2023 v tureckém Izmitu. Ve stejném termínu bude zahájen prodej na českém trhu, první vozy by měly dorazit nedlouho poté.