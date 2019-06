Hyundai prý vyvíjí další elektrické SUV, v nabídce má stát nad Konou

Automobilka Hyundai údajně zahájila práce na stavbě nového čistě elektrického kompaktního SUV, které by mělo být postaveno na nové modulární platformě pro elektromobily „Electric-Global Modular Platform (E-GMP),“ jak uvedl korejský web Business Korea. Pro automobilku by se tak jednalo o další významný krok v elektrifikaci svého portfolia, neboť modely Kona (elektromobil) a Nexo (vodíkový) byly postaveny na tradičních platformách pro modely se spalovacími motory.

Prototyp, který měl dostat projektové označení „NE,“ by měl být dokončen zhruba v prosinci tohoto roku. Poté bude následovat fáze před-produkční testování, která by měla trvat zhruba do poloviny příštího roku. Novinky by pak mohla být představena zhruba na přelomu léta a podzimu a do produkce by se měla dostat z kraje roku 2021.

Technické parametry vozu se zatím automobilce daří držet pod pokličkou, podle spekulací Business Korea by se však mělo jednat o kompaktní SUV, které se v nabídce Hyundai zabydlí nad modelem Kona. Jeho elektrický dojezd se pak odhaduje okolo 450 kilometrů na jedno nabití, což by byla velice slušná hodnota.

Informace o vývoji nového elektromobilu na platformě E-GMP jsou také potvrzením dřívějších spekulací, že platforma je prakticky připravená. Podle korejského zdroje zbývá už jen vybrat hlavního dodavatele baterií, což je při zvyšující se poptávce neméně důležitý úkol.

Kompaktní SUV však není jediným zajímavým elektromobilem, na kterém se v Hyundai pracuje. Nedávno totiž automobilka oznámila svou spolupráci s chorvatskou automobilkou Rimac Automobili, jejímž prvním výsledkem by měl být elektrifikovaný sporťák divize N.