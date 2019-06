Rok 2020 bude rokem elektromobilů. Do prodeje vstoupí nepřeberné množství takových aut, mimo jiné VW ID.3, Škoda Vision iV nebo Tesla Model Y.

Jednotlivé automobilky se v posledních měsících předhánějí v představování svých plánů pro budoucí léta. Jednotícím motivem je rozsáhlá expanze elektromobilů, přičemž klíčovým rokem v tomto ohledu bude rok 2020, kdy nastane doslova boom elektrovozů. Víme hned o více než 20 elektřinou poháněných vozech, které se začnou prodávat právě v příštím roce.

Důvodem jsou samozřejmě emisní normy. Do roku 2020 musí automobilky v průměru snížit flotilové emise na hodnotu 95 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr, přičemž právě nově nastupující elektromobily jim k tomu výrazně pomůžou.

Výhodou elektrovozů jsou totiž nulové lokální emise, ve složitém koeficientu výpočtu flotilových emisí pro tu kterou automobilku (stanovený limit se liší i podle aktuální nabídky nebo počtu prodaných vozů) tak budou kompenzovat auta s vysokým množstvím vypouštěného oxidu uhličitého. Speciální emisní kredity navíc znamenají, že elektromobily budou příští rok v rámci flotilových emisí počítány výhodněji – jedno prodané elektroauto bude počítáno za dvě. Postupně však tato výhoda během následujících let zmizí.

To je hlavní důvod, proč sice mnohé automobilky představují své elektromobily již letos, do prodeje je ale uvedou až v průběhu roku 2020. To platí i pro Škodu, která se už pochlubila elektrickým minivozem Citigoe iV. Představila jej sice v průběhu letošního hokejového mistrovství světa, začne jej vyrábět v druhé polovině roku a jeho ceník představí na podzimním frankfurtském autosalonu, jeho první kusy se ale u zákazníků objeví až na začátku roku 2020.

Podobně je tomu také u nedávno představeného Opelu Corsa-e. Němečtí zákazníci už jej sice mohou objednávat, znají i jeho cenu, první kusy ale k nim dorazí až na začátku roku 2020. Podobně je na tom též napjatě očekávaný elektromobil Volkswagen ID.3. Automobilka sice již zahájila jeho předprodej, je tak možné si jej rezervovat, což učinilo už přes 20.000 lidí, první kusy k nim ale zamíří až během první poloviny roku 2020.

A takto bychom mohli pokračovat. Peugeot e-208, Seat Mii Electric nebo Tesla Model Y, to všechno jsou již odhalená auta, která však na trh zamíří až během roku 2020.

Některá elektroauta chystaná pro příští rok ale ještě představena nebyla. I v tomto případě je nutné zmínit Škodu, která v průběhu roku 2020 začne prodávat sériovou variantu konceptu Vision iV, tedy elektrické SUV kupé. Na premiéru čeká též Mini Electric, které už je postupně odhalováno, retro tvarovaná Honda E nebo napjatě očekávané Porsche Taycan, vycházející z konceptu Mission E.

Ještě letos se má začít prodávat elektrická varianta malého SUV DS 3 Crossback, nazvaná E-Tense. Před koncem roku by mělo debutovat také elektrické Volvo XC40 nebo Audi e-tron Sportback, SUV kupé na bázi již prodávaného modelu e-tron.

U Audi chystají hned několik elektromobilů, v následujících letech se dočkáme ještě sériových variant konceptů e-tron GT (fastback) a PB18 e-tron (superauto). Podobně je na tom konkurenční BMW, po SUV iX3 připravovaném pro rok 2020 budou v roce 2021 následovat gran turismo i4 nebo „technologická vlajková loď značky,“ crossover iNext. Volkswagen zase po ID.3 uvede sériové verze konceptů ID Crozz (2021), ID Buzz a ID Vizzion (2022).

Milovníci elektřiny se tak mají rozhodně na co těšit, protože najednou budou mít mnohem větší výběr než dnes. Na druhou stranu se teprve ukáže, zda zákazníci skutečně mají zájem o elektromobily, nebo zda jde jen o nafouknutou bublinu, způsobenou přísnými emisními normami Evropské unie. Navíc se tím mohou plně projevit související problémy, především nedostatek nabíjecích míst. A také jsme zvědavi na to, jaké budou mít nové elektrovozy důsledky pro Teslu, která dosud do jisté míry těží právě z toho, že na trhu nemá tolik konkurence.