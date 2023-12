Ikonické BMW M1: Hříšně drahý sen o vítězství v 24 h Le Mans

Slavný závod podnítil vznik nejednoho zajímavého vozu a dalo by se říci, že do značné míry zapříčinil i vznik ikonického BMW M1!

Autor: Mario Rychtera

Počátkem sedmdesátých let na tom BMW nebylo vůbec špatně a mělo potřebu o tom dát vědět celému světu. Uspokojit tuto touhu rozhodně nemohla jen stavba nové správní budovy ve tvaru čtyř válců, na to, aby celý svět pochopil, kdo je tady pánem, to chtělo trochu větší kalibr revoluci na čtyřech kolech! Nastal tedy správný čas, aby mohl vzniknout naprosto přelomový model v historii mnichovské automobilky! M1 mělo být prvním BMW s motorem uprostřed, které by se dokázalo rovnat modelům Ferrari. V neposlední řadě také stálo u zrodu proslulé řady výkonných vozů M. Kromě toho je dodnes jediným „emkem“, které nevzniklo jako transformace masově vyráběného modelu. Je až neuvěřitelné, že na druhé BMW s motorem uprostřed jsme si od začátku osmdesátých let museli počkat až do roku 2014, kdy se světu představil kontroverzní model i8.

Zrození prvního konceptu

První náznak zcela nového pojetí sportovního automobilu od BMW byl veřejnosti představen již v roce 1972 u příležitosti oslav letních olympijských her v Mnichově. Jednalo se o koncept BMW Turbo z pera Paula Bracqua. Už tehdy měl motor uprostřed a jako technický základ mu posloužil model BMW 2002. Odtud pocházel také přeplňovaný čtyřválec řady M10, který vozu uděloval zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,6 sekundy a maximální rychlost 250 km/h. Málokdo ví, že tehdy automobilka použila přeplňování turbodmychadlem poprvé. Zdroje uvádějí výkon mezi 200 až 280 koňmi v závislosti na nastavení plnicího tlaku.

Ačkoliv tvůrcem prvotního konceptu byl Paul Bracq, pod designem M1 je podepsán slavný Giorgetto Giugiaro a studio Italdesign. Za pravého otce BMW M1 je považován Jochen Neerpasch, který zároveň stojí za vznikem přidružené značky BMW Motorsport. Ve druhé polovině sedmdesátých let dominovalo BMW s modelem CSL Evropskému šampionátu cestovních vozů. Jochen však měl cíl dostat značku do Světové série skupiny 5. Pro takový účel bylo cenami ověnčené CSL zastaralé. Koncept BMW Turbo byl vedením značky zamítnut v rámci upřednostnění masové výroby sedanů, ale z hlediska základu pro závodní stroj v něm Jochen viděl potenciál.

Problémy už na začátku výroby

Jednou z podmínek vstupu do Skupiny 5 byla produkce minimálně 400 vozů pro běžný provoz. Jenže BMW Motorsport na něco takového v Mnichově nemělo prostor. Jochen se tedy vydal k Lamborghini, které mělo mít na starost design karoserie, vývoj šasi a celkovou kompletaci. Zprvu vypadalo vše slibně. Gianpaolo Dallara navrhl skvělý základ, ale s prohlubováním finanční krize bylo stále jasnější, že Lamborghini svému závazku v plné míře nedostojí.

Výsledkem bylo posunutí produkce prvních kusů původně plánovaných na rok 1977 a do Skupiny 5 se BMW Motorsport nakonec dostalo se speciálem 320i. Produkce M1 byla formálně přesunuta na leden 1978, ale ani to zcela nevyšlo. Výroba obecně se z dnešního pohledu dá považovat za katastrofální selhání, ale BMW nelze upřít, že vytrvalost, s níž řešilo problémy, byla nezdolná a neutuchající.

Strategie čtyř dodavatelů

Lamborghini šasi pro BMW M1 sice navrhlo, ale kvůli hrozícímu bankrotu s ním BMW v dubnu 1978 ukončilo spolupráci a další výrobu přenechalo společnosti Marchesi se sídlem v Modeně. Zde také působila fabrika Trasformazione Italiana Resina, která se postarala o produkci laminátové karoserie, zatímco Italdesign v Turíně měl na starost velkou část kompletace včetně osazení skel, lakování, elektroinstalace a usazení interiéru. Vůz následně putoval do Bauru ve Stuttgartu k finálnímu složení. Tam pracovníci namontovali zbytek interiéru a motor s převodovkou. V centru BMW Motorsport se měly vozy před dodáním koncovému zákazníkovi pouze důkladně zkontrolovat, naladit a otestovat na silnici.

Alespoň tak to Jochen zamýšlel, jenže automobily přijížděly ve zcela nevyhovujícím dílenském zpracování, a tak měli zaměstnanci v Mnichově plné ruce práce s nápravou nedostatků, což opět komplikovalo už tak napnutou výrobu. Z pohledu dnešní doby je takový proces nepředstavitelný.

Ohledně celkové produkce se zdroje značně liší. Nejčastěji se uvádí číslo 397 vyrobených kusů pro běžný provoz (k tomuto číslu lze dojít součtem předprodukčních, testovacích a civilních vozů). V letech 1978-1981 bylo vyrobeno celkem 18 předprodukčních a zkušebních automobilů, 379 sériových kusů, 42 závodních speciálů Procar, šest náhradních karoserií a pět testovacích rámů bez karoserie. Vozy Procar byly výsledkem dalšího záchranného počinu, k němuž se hned dostanu. Když se v roce 1978 silniční verze konečně dostala na trh, stála astronomických 100.000 DM, čímž se dostala na úroveň ferrari. I tak automobilka na každém kuse tratila.

Závody smetánky z formule 1

Jenže vozy určené k závodním účelům měly ještě větší problém. Než se první kusy v roce 1979 mohly zúčastnit homologačního procesu, FIA změnila podmínky pro vstup do Skupiny 5. Místo příslibu výroby 400kusové série během dvou let musela být všechna auta před vstupem do závodů již vyrobena. To prodloužilo teoretický vstup BMW M1 do soutěže o další dva roky.

Poslední záchranou pověsti bylo vytvoření šampionátu „jedné značky“ s názvem Procar, na jehož realizaci se podílela i FIA. Jednalo se o doprovodný závod série formule 1. Pětice nejlepších pilotů „královny motosportu“ před hlavní víkendovou událostí soutěžila proti 15 soukromým závodníkům. Jen si to představte, „běžný“ movitý smrtelník se mohl na jednom okruhu prohánět s nejlepšími piloty formule 1. Série Procar umožnila automobilce udržet popularitu a ještě více vyladit techniku. Niki Lauda vyhrál inaugurační šampionát v roce 1979 a o rok později získal titul Nelson Piquet.

Uvnitř nečekejte umělecký zážitek. Zato vás obklopí kvalitně zpracovaná černá kůže, a to i na středovém tunelu.

BMW to nehodlalo vzdát

Automobilka brala sérii Procar velmi vážně. V rámci projektu dostalo BMW Motorsports 2,5 milionu dolarů na přestavbu svého zázemí, kde měly vzniknout dílny, testovací místnosti s válci, kanceláře a showroom. Komplex spravovalo 160 zaměstnanců pod vedením Jochena Neerpasche, který dohlížel i na správu financí.

Série Procar na jednu stranu přinesla vytouženou sledovanost, ale zároveň ukázala nedostatky ve spolehlivosti motorů. Bohužel ani tentokrát se nepodařilo přihlásit do vytrvalostních závodů Skupiny 4 ve Watkins Glen a Le Mansu. Závodní verze nutně potřebovala přeplňování, které ale nebylo pro motor M88 připravené. Automobilka totiž soustředila pozornost na vývoj turbodmychadel pro motor McLaren použitý v BMW 320i Skupiny 5. Neerpasch se sice snu o této skupině nevzdal, ale finální vůz stále neodpovídal potřebné specifikaci a výkonově na konkurenci nestačil. S podobným vozem závodil Jim Busby v USA, ale místo šestiválce BMW mu za hlavou vrčel V8 smallblock od Chevroletu.

Kvůli nenaplnění očekávání série Procar reagovala automobilka prakticky likvidačními škrty rozpočtu. Licence série byla prodána anglickému zájemci BS Fabrications a Neerpasch svou pozici opustil.

Příchod pět minut po dvanácté

Když BMW M1 po dvou sezonách série Procar konečně získalo homologaci, v roce 1981 posbíralo několik vítězství, ale například v Le Mans nedosáhlo výše než na třetí místo. Pak přišel osudný rok 1982, kdy se Skupiny 4 a 5 sloučily do nově vytvořené Skupiny B, která nadobro uzavřela závodní kariéru M1. Paul Newman absolvoval závod v Le Mans v úspěšném Porsche 935. Na ten M1 jednoduše nestačila.

Byl to tedy propadák?

Z finančního hlediska určitě! BMW M1 byl od počátku problémový projekt, i při umělém držení při životě nenaplnil očekávání a stál automobilku gigantický finanční obnos. Jenže pak si sednete za volant a zjistíte, že mimo závodní okruh, na normálních silnicích, v reálném světě, je M1 naprosto fantastické auto. Doslova unikát své doby. To, co z hlediska zamýšleného plánu vypadalo jako naprosté fiasko, nakonec vyústilo ve fantastický silniční vůz, který z hlediska jízdních vlastností a komfortu prakticky neměl konkurenci. Jeho jedinečnost a sběratelská přitažlivost se odráží i na jeho hodnotě. Zatímco v době uvedení na trh bylo BMW M1 cenově srovnatelné se supersporty z Maranella či St. Agáty, dnes by vám rozpočet na M1 stačil na nákup Lamborghini Countach LP 5000 Quattrovalvole a Ferrari 512 BB dohromady!

Mrazivé setkání

Díky vstřícnosti Liberecké Youngtimerclassic Gallery, která nákup vozu pro nového majitele realizovala, se nám naskytla jedinečná příležitost zachytit nevídanou atmosféru bílého BMW M1 v zasněžené krajině Jizerských hor! Mám pocit, že se něco takového již nebude opakovat…

Pln očekávání usedám do prosvětleného kokpitu, dostatek místa mezi bočnicí opěradla a volantem nastupování hodně usnadňuje, po pravdě je interiér o poznání prostornější, než by člověk při pohledu na nízkou siluetu vozu čekal.

BMW M1

Už na první pohled vás zaujme pro Němce typický precizní přístup. Auta možná chodila od dodavatelů v nevyhovující kvalitě, ale BMW Motorsport odvedlo vynikající práci a vůz v každém detailu působí jako BMW, které bude žít navěky. Vše, na co v M1 sáhnete, působí bytelným dojmem. Na osmdesáté roky je dílenské zpracování více než příkladné. Obdivuji nízký středový tunel i sedadla, která tělo skvěle podrží, ale zároveň jsou dostatečně pohodlná i pro celodenní jízdu.

Pozice za volantem je překvapivě vzpřímená, což zajišťuje nadstandardní rozhled (pomineme-li výhled vzad, ale kdo by se v takovém autě zajímal o to, co se děje za ním:-) Poloha řidiče je zde dost jasně definovaná, minimalisticky řešený interiér sice nepostrádá klimatizaci, rádio ani elektricky ovládaná okna, jako by ale měl především za úkol předat jedinou informaci: „soustřeďte se“! Poslušně tedy zasouvám své nohy vedle podběhu levého předního kola a přirozeně tak směřuji své tělo i mysl ke středu přední části vozu.

Při zasouvání klíčku do spínací skříňky mi začíná bušit srdce, tisknu pedál spojky k podlaze a řadím neutrál, ještě zlomek vteřiny si vychutnávám to jemné mravenčení v konečcích prstů a konečně otáčím klíčkem. Zmrzlé kapky vody na karoserii potvrzují, že se teplota okolního vzduchu pohybuje hluboko pod bodem mrazu, motor však naskakuje bez sebemenšího zaváhání. Koncert začíná! Wau! Ještě jsem se ani nepohnul z místa, a už mám husí kůži po celém těle… Zvukový projev studeného motoru běžícího ve zvýšených volnoběžných otáčkách sám o sobě není nijak přehnaný, naopak se kabina zdá být na poměry středomotorových vrstevníků až neuvěřitelně dobře odhlučněná. Ale i tak vám řadový šestiválec M88 umístěný hned za vaší hlavou dává zřetelně tušit svůj nemalý potenciál. Přivírám oči a mám před nimi krátkometrážní film z června 1979 s Manfredem Winkelhockem, Hervém Poulainem a Marcelem Mignotem v hlavní roli. Zpět do reality! Zasněžený Ještěd na horizontu dává jasně tušit, že nejsme v Le Mans.

Motor se už zahřál tak, abych mohl pomalu vyrazit. Spojkový pedál klade patřičný, ne však přehnaný odpor, po jeho došlápnutí k podlaze tisknu řadicí páku k sobě a dozadu (tzv. dog leg), řadím jedničku, lehce přidávám plyn a zároveň pomalu pouštím spojku. Vůz se dává do pohybu s až nečekanou kultivovaností. Řazení je přesné, řízení i přes absenci posilovače nevyžaduje extrémní sílu a dává dokonalou zpětnou vazbu. Tohle není běžný supersport, ve kterém je člověk předurčen k tomu, aby trpěl každý metr, kdy nejede zrovna v tom správném tempu, po ideálním povrchu. M1 si svého řidiče váží a chce mu být skvělým parťákem za všech okolností, ne jen na závodním okruhu. V osmdesátých letech jste si mohli koupit buďto „nabušený“ supersport, nebo příjemného společníka na každý den. BMW dokázalo jako jedno z mála spojit obě tehdy protichůdné vlastnosti. Dalo by se říct, že jde o supersport s komfortem GT.

Nemyslete si, že vás tahle „kultivovanost“ připraví o řidičské zážitky a adrenalinové svezení! Za zády totiž máte dost možná ten nejlepší atmosférický šestiválec, jaký se kdy dostal pod kapotu sériového vozu! Jeho lineární projev a chuť do otáček je absolutně bezkonkurenční, a k tomu ten boží zvuk!

Zátah a soundtrack vytáčeného motoru jsou silně návykové stejně jako projev krátkého výfuku ve chvílích, kdy člověk sleví na plynu. Na promrzlém asfaltu však z pochopitelných důvodů musím krotit své vášně!

Paul Rosche odvedl při konstrukci motoru vynikající práci. Přitom M88 byl pro BMW první implementací čtyř ventilů na válec. Z objemu 3453 cm3 získal výkon 277 koní s točivým momentem 330 Nm. Na papíře to nevypadá jako moc, ale když plyn podržíte, dá vám M1 najevo, že umí jezdit pěkně rychle. Rázem vám dojde, že musíte být hodně dobří, abyste využili byť jen polovinu jejího potenciálu. Ale když se chcete jen projet v uvolněném tempu, je M1 naprosto poslušná.

Je skvělé, že se takovéto skvosty dostávají i do garáží tuzemských sběratelů, a můžeme je tak čas od času spatřit i na našich silnicích. M1 z našich snímků již byla k vidění například na mezinárodní rallye klasických automobilů Prague Carlsbad Classic 2021, kde mimo jiné získala 1. cenu v soutěži elegance!

Musíte znát příběh, abyste vše pochopili

Když jsem při kompletaci galerie procházel snímky z focení, celý den jsem prožil znovu. Stačilo zavřít oči a opět jsem seděl za volantem s otáčkoměrem za hranicí pěti a půl tísíce, když jsem na otevřené rovince řadil trojku. V tu chvíli myslíte jen na úchvatný moment, který prožíváte.

Je až neuvěřitelné, kolik úsilí a peněz investovalo BMW při honu za snem o závodech v Le Mansu. Příběh, který jste se mnou prožili, je z pohledu dnešní doby mimo měřítka chápání. Teprve v kontextu s problematickou výrobou naplno doceníte preciznost BMW M1, až kolem ní příště půjdete.