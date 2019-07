Jaguar J-Pace potvrzen. Dočkáme se konkurenta BMW X7 a Mercedesu GLS?

Prodejní statistiky potvrzují, že Jaguar F-Pace zaznamenal u zákazníků skutečný úspěch. Jen za minulý rok se automobilce podařilo prodat 23.520 kusů na evropském trhu a dalších 14.752 kusů v USA. Tato čísla vysoce převyšují prodejnost tradičních modelů XE a XF, takže vývoj dalších SUV by rozhodně nebyl překvapivým krokem.

Sama automobilka sice o plánech do budoucnosti mlčí, v nedávné době však měla pozvat na prohlídku jinak uzavřených prostor porotce ankety „World Car Awards,“ kterým měla podle informací webů Carscoops a Wheels24 prezentovat budoucnost značky pro rok 2020 a dále. Porotci tak měli kromě jiného vidět například nástupce modelů XE a F-Type nebo zcela novou elektrickou vlajkovou loď Jaguar XJ.

Porotci World Car Awards však měli dostat možnost prohlédnout si i některé zcela nové modely, včetně chystaného SUV Jaguar J-Pace. O jeho vývoji se sice spekuluje již delší dobu, vůbec poprvé se však objevují konkrétní informace.

Nový konkurent velkých prémiových SUV jako BMW X7 a Mercedes GLS by měl být postaven na platformě MLA, která se poprvé představí pod karoserií nového Land Roveru Defender. O této platformě již přitom technici Jaguar Land Rover dříve prohlásili, že byla vyvíjena s ohledem na možnou budoucí elektrifikaci – od klasických hybridů, přes plug-in hybrid až po čistě elektrické modely. Existuje tak šance, že by se nový J-Pace mohl nabízet i jako klasický elektromobil.

Kromě vrcholného zástupce třídy SUV by však Jaguar měl pracovat i na malém crossoveru, který by zaujal pozici na zcela opačném konci nabídky. Relativně dostupný vůz, jehož cena by prý měla startovat výrazně pod modelem E-Pace, by mohl nést jméno A-Pace či B-Pace. O jeho výrobě však prozatím stále nebylo rozhodnuto.

Pozvání porotců World Car Awards za zavřené dveře Jaguaru je sice dost neobvyklé gesto, rozhodně však není nepochopitelné. Letos si totiž Jaguar připsal v anketě World Car Awards rovnou hattrick, když elektrický I-Pace získal cenu World Car of the Year (WCOTY), World Green Car a World Car Design.