Syntetický benzin, jehož největším proponentem a zároveň výrobcem je automobilka Porsche, slibuje uhlíkovou neutralitu existujících spalovacích motorů. Na papíře to vypadá jednoduše – z větru a slunce vyrobíte elektřinu, pomocí ní z vody získáte vodík a ze vzduchu oxid uhličitý, které následně zkombinujete na metanol a dále rafinujete na tzv. e-palivo, použitelné v osmiválci z roku 1971 i tříválci z roku 2021.

Jenže papír a realita jsou dvě rozdílné věci. Pilotní továrna na syntetická paliva v Chile, kterou Porsche otevřelo už před řadou měsíců. Jenže benzin, který vyrábí, nebere démonizované CO 2 ze vzduchu. Místo vzduchu je zdrojem biomasa.

Získávání uhlíku ze vzdušného CO 2 je právě ten krok, který je klíčový k uhlíkové neutralitě. Podle britského webu Autocar je ovšem proces uhlíkově neutrální i s biomasou, neboť rostliny, jimiž je ta biomasa tvořena, absorbovaly oxid uhličitý při růstu.

Výroba syntetických paliv v Chile pod taktovkou Porsche však plánuje brát CO 2 ze vzduchu. Technologie, která by to umožnila, je aktuálně ve vývoji; jmenuje se Direct Air Capture (DAC), tedy „přímé zachytávání ze vzduchu“. Bude to jednodušší, než získávat CO 2 z biomasy, navíc flexibilnější a rozšiřitelné na velkou kapacitu.

Prvním krokem v extrakci CO 2 z atmosféry je vzduch vyčistit od prachu a dalších podobných částic. Následně má vzduch projít filtry, které absorbují oxid uhličitý. Z nich se tento plyn dostane prostým zahřátím, při kterém bude odpadním produktem voda. A ta se dá zužitkovat pro výrobu vodíku pomocí elektrolýzy.

Chilská fabrika takto vodík získává už nyní. Energii na to bere z větrné elektrárny o nejvyšším výkonu 3,4 gigawattu; lokace továrny byla vybrána s ohledem na spolehlivost vanutí větru. Elektrolyzér dělí vodu na vodík a kyslík a zbytkové teplo se použije k zahřátí oněch filtrů, které pohltily oxid uhličitý.

Porsche není jediná firma, která vyvíjí technologii DAC, stejně jako syntetická paliva – benzin, nafta i kerosin – nejsou jedinými produkty, které se dají z takto získaného uhlíku vyrábět. Může posloužit např. i k výrobě plastů.

Přesto syntetická paliva nejspíš nebudou masovým zdrojem pohonu aut v budoucnosti, a to kvůli ceně. Zpráva Potsdamského institutu pro výzkum dopadů na klima odhadla, že ve chvíli, kdy se syntetická paliva budou vyrábět v obřích objemech jako dnešní ropná paliva, jejich cena bude lehce nad 24 korunami za litr. Pro srovnání, v současnosti stojí litr benzinu v Česku zhruba 20 korun před zatížením spotřební daní a DPH.