Jak se žije sběrateli armádní techniky: Jeho stroje jsou filmové hvězdy!

Motor řve, Jakub Dostál je za volantem v rauši, my v extázi, náročný terén nám nečiní potíže. Řádíme spolu v československém polopásovém obrněném transportéru OT-810 a jeho vzduchem chlazený naftový osmiválec kvílí. To vše na Základně 21 – ve vojenském areálu o rozloze tisíc metrů čtverečních v Čeradicích na Žatecku. Ten si podnikatel Jakub Dostál z Roztok u Prahy loni pořídil a přetvořil z jednoduchého důvodu: „Chtěl jsem mít prostě prostor, kde si budu moct s polopásovým transportérem regulérně zadovádět. Na silnice nemůže. A k čemu by mi jinak byl? K ničemu!“ ptá se a bleskově si sám odpovídá třiačtyřicetiletý muž.

Trefil jackpot

Na Základně 21, pojmenované podle data založení, je první zářijový víkend živo. Kolem nás se promenádují mariňáci se samopaly, Jakub Dostál zrovna shání střelný prach, nad stany vlaje americká vlajka a bránu protínají další a další pozoruhodná vojenská vozidla. Načež se ozývá hřmotný výstřel z děla. Tady to má vážně grády! Nejzajímavější kousky jsou rozeseté v samém srdci základny. „Ty jsou moje – tak pojďme na malou exkurzi,“ zve nás Jakub Dostál.