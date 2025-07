Vyzkoušeli jsme nejrychlejší nabíjení v Česku. Zeekr 7X ukazuje nedostatky místní sítě

O čínských elektromobilech se mluví v superlativech, u nás se ale ty technicky nejlepší zatím neukázaly. To se mění s příchodem Zeekru 7X, který se dobíjí tak rychle, jak to neumí jediná nabíječka v Česku.

Ačkoliv značka Zeekr existuje teprve čtyři roky, už si stihla udělat dost silné jméno. Prémiová odnož koncernu Geely prodala minulý rok jen na domovském trhu 206.624 aut, což byl nárůst o 96,6 % ve srovnání s rokem předchozím. V Evropě působí od roku 2023 a až tak úspěšný zde není, loni prodal 2154 aut. Působí ale jen na pár trzích, měl zde jen dva modely a ne ty technicky nejvyspělejší.

To platila do letošního jara, kdy konečně dorazila novinka Zeekr 7X. Jeden kousek se první červencový den objevil i v Česku, kam jej dovezla firma Top Drive Club z Vestce u Prahy. Ta se dovozům zeekrů věnuje a od novinky má velká očekávání. Jestli jsou oprávněná, jsem zjišťoval jen pár hodin po tom, co zde první 7X sjelo z náklaďáku.

Proč se od novinky očekávají velké prodeje, je zjevné už při pohledu na karoserii. Sedmička je totiž velké SUV, což je dnes v prémii nejoblíbenější žánr vozu. S délkou 4825 mm je konkurentem třeba pro elektrické Porsche Macan a jeho sourozence Audi Q6 e-tron. Možná vám to přijde jako odvážné srovnání, ale Zeekr se německé prémii technikou vyrovná a v něčem ji i předčí.

Nejsilnější varianta 7X má výkon 470 kW, stejně jako Macan Turbo. Němec má baterii o kapacitě 95 kWh, Číňan 100 kWh. Ale to hlavní je nabíjení. Porsche i Audi mají 800V platformu a maximální dobíjecí výkon 270 kW. Zeekr má stejné napětí, ale dokáže z nabíječky vysávat energii výkonem až 480 kW. A přesně tento údaj mě zajímal nejvíce.

TEST Zeekr 001 Performance AWD – Je čínská prémie postrach Němců? Michal Dokoupil Testy

Design Zeekrů patří mezi to nejhezčí, co k nám z Číny míří. Trochu zvláštní je tlustá černá linka mezi kapotou a světlomety, která se táhne od kola ke kolu. V Číně může být celá nahrazena pásem LED, které funguje v podstatě jako denní svícení, kde si může uživatel nakreslit libovolný tvar, včetně nápisů. Evropě je tahle libůstka bohužel zatím zapovězena. Kromě tohoto úletu je už karosérie docela konzervativní, s nezbytnými výsuvnými klikami a spojenou lištou zadních svítilen. Záď je vyloženě uklizená, i nápis Zeekr se přestěhoval přímo do okna.

Od Top Drive Clubu jsem nedávno měl půjčený první model Zeekru, shooting brake 001. Už ten v kabině působil velmi dobře, 7X je ještě o kus dále. Jak materiály, tak zpracování jsou na špičkové úrovni, sedačky jsou pohodlné, vše působí bytelně. A jak je dnes typické, kabina je extrémně minimalistická. Nechala si naštěstí docela velký přístrojový štít, který zobrazuje vše podstatné a také head-up displej. Volant se zbavil dotykových plošek, které mi vadily u 001, a vrátil se k tlačítkům, i v Číně zjevně došli k podobnému závěru jako Evropané.

To důležité se odehrává na centrálním displeji, jehož software patří mezi to nejlepší, co jsem kdy v autě viděl. Jasná je inspirace Teslou, takže zorientování je okamžité. Vše je na svém místě, včetně typického nastavení volantu a zrcátek přes displej a tlačítka na volantu. Ale Zeekr přidává možnost sjet prstem po obrazovce od horního kraje, a zde se ukrývá spousta volitelných zkratek. Takže sem si tu naházel povinné asistenty, které si pak velmi snadno vypnu.

Především to celé běží fakt velmi rychle a na dotek systém reaguje bez zaváhání. A to i téměř ihned po startu auta, takže vypnutí asistentů může být fakt okamžité. Systém také umí zrcadlení mobilu přes Android Auto nebo Apple Car Play a je zde spousta funkcí, které sem ani neměl čas prozkoumat. Zvládl jsem alespoň to důležité – auto se naučilo vydávat zvuky venku, takže třeba na chodce můžete jedním kliknutím zamňoukat. Stejně jako Tesla i 7X má kempovací mód nebo psí režim, který udržuje teplotu, když v autě necháte své zvíře.

Přichází nový standard? Číňani se předhání s megawattovými dobíječkami Michal Dokoupil Elektromobilita

Top Drive Club jako první kousek dovezl kombinaci 100 kWh baterie s pohonem zadních kol. Zeekr 7X Long Range RWD má výkon 310 kW a na stovku zrychlí za 6 sekund. Pro zkušené elektromobilisty možná už ne tak oslnivé číslo, ale naprosto postačující. Co je důležitější, auto dle WLTP slibuje dojezd až 615 kilometrů. Na větší měření jsem neměl čas, ale po pár hodinách ježdění po Praze a okolí, včetně pár dálničních úseků, se spotřeba ustálila na 20,2 kWh/100 km. A to jsem si jízdu užíval a často zkoušel dynamiku, takže výsledek považuji za velmi dobrý.

Velké SUV stojí na platformě PMA2+, což je vylepšená varianta dřívější SEA. Na té jezdí celá plejáda modelů Geely, včetně Volva nebo Lotusu; PMA2+ mají zatím čtyři modely. Velký posun ve srovnání s 001 sleduji i u jízdních vlastností. Shooting Brake jsem dostal ve verzi Performance s běžným odpružením, a měl jsem výtky jak ke komfortu, tak ke sportovnímu nadání. Zeekr 7X působí v obou disciplínách lépe a to jsem opět dostal variantu bez adaptivního vzduchového podvozku, který je vyhrazen vrcholné čtyřkolce.

Jednička mě nepotěšila nervózním poskakováním na menších nerovnostech, v sedmičce tato vlastnost téměř vymizela. Větší nerovnosti filtruje s naprostým přehledem i přes 20“ kola (s pneu Michelin Pilot Sport EV) a ve vyšších rychlostech už nastupuje ono typické plavné zhoupnutí, které od prémie očekávám. Ještě by to chtělo trochu zapracovat na odhlučnění od kol, ale to je spíše jen drobná výtka, kabina je totiž jinak od venkovního hluku izolována velmi dobře.

Potěšilo mě řízení, které mi opět připomnělo Teslu. Ta v obou mainstreamových modelech udivuje přesným a strmým řízením, které reaguje okamžitě i kolem středové polohy. Zeekr se tomuto nastavení velmi blíží, a i lehké pohnutí volantem směřuje příď do strany. Posilovač je naladěný tak akorát, nějaká komunikace od kol také probíhá, je to příjemná změna od většiny elektrických SUV. Pohon zadních kol zde není tak sterilizován elektronikou jako v Modelu Y nebo v enyaqu, ale auto je proti nim více náchylné k nedotáčivosti. Váží ostatně 2415 kg, což už se ukrývá obtížně. Přesto se s ním jízda i po serpentýnách dá docela užít, zejména na poměry této kategorie.

Autonomie v čínském chaosu: Vyzkoušeli jsme samořídící auto Huawei v běžném provozu Michal Dokoupil Novinky

Co Zeekr zatím zjevně moc neumí, je naladění bezpečnostních asistentů, jsou totiž příliš horlivé. I při lehkém dobržďování na semaforech si auto myslí, že jsem kamikaze pilot a hysterčí. To samé, když se jen letmo kouknu do strany a pípání se ozývalo i v jiných případech. To vše lze naštěstí snadno vypnout.

Během několika hodin jízdy se mi podařilo baterii vybít do 30 %, místo původně plánovaných 10 %. S autem jsem zamířil k novému stojanu PRE na Novovysočanské ulici, který byl otevřen teprve minulý měsíc. Maximální výkon je zde totiž 400 kW, takže je nejvýkonnější v Praze a ve zbytku země také žádný nepřekonává limit 400 kW. Úplné maximum nabíjení 7X tedy v Česku ani nejde vyzkoušet a slíbených 16 minut z 10 % do 80 % je nám zatím zapovězeno.

Ihned po připojení auta naběhnul výkon 378 kW při 30 %, který poté začal lineárně klesat. Do 80 % se auto dostalo za 11 minut a 15 sekund a ještě při tom nabíjelo výkonem 221 kW. Dost pochybuji, že se v Česku někdy předtím osobní auto nabíjelo vyšším výkonem než tento Zeekr. Nejvíce se blíží faceliftované Porsche Taycan, které zvládá 320 kW. A to jsem zdaleka nevyužil potenciál čínské sedmičky.

Jsme tedy ve fázi, kdy schopnosti nových aut přesahují možnosti naší dobíjecí sítě. Stejnou techniku už mají i další modely Zeekru, které se do Evropy teprve chystají. Nabíjet se 400 kW umí také příbuzný Smart #5, který má Top Drive Club také v nabídce. Jen nám chybí dostatek nabíječek, kde by se daly využít naplno. Těch s výkonem 400 kW je u nás opravdu jen pár.

Pokud chcete nejrychleji dobíjející se auto v Česku, Zeekr 7X vyjde na 1.499.000 Kč v základní verzi s pohonem zadních kol a baterií s kapacitou 75 kWh. I ta se mimochodem umí nabíjet výkonem až 480 kW, takže do 80 % udává čas jen 13 minut. Střední 7X Long Range RWD je za 1.599.000 Kč a vrcholná čtyřkolka se 470 kW je za 1.699.000 Kč. Firma provozuje také autorizovaný servis Zeekru, i v tomto ohledu tedy není čeho se bát.

Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se Umí Číňani dělat podvozky? Vaculík a Dokoupil hodnotí prémiový Zeekr 001 • Zdroj: auto.cz

Zdroj: Autorský text, zdroj foto: Michal Dokoupil a Zeekr, zdroj videa: Auto.cz