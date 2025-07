Pozor na tuto nebezpečnou chybu. Pokuta za ni v Česku dramaticky vzrostla

Nepodívat se do zrcátka při odbočování doleva může znamenat vážnou nehodu. Proto za to výrazně vzrostla pokuta i hodnocení trestnými body.

Jak se stávají ty nejvážnější dopravní nehody s motorkáři? Často to je v situacích, kdy se viník nehody v levém zrcátku nepřesvědčí, že může odbočovat doleva, že ho zrovna nikdo nepředjíždí. Právě tahle vážná řidičská chyba je nově trestána 4 body a pokutou až 10 tisíc korun.

Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo silnici nesmí řidič – nejen motorového vozidla, každý řidič, tedy i cyklista – dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Nesmí tedy způsobit takovou situaci, která by řidiče za ním – jedoucího ve stejném, ale i v jiném jízdním pruhu – donutila prudce brzdit nebo provádět jiný manévr k odvrácení hrozící nehody.

Toto ustanovení je v § 12 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích uvedeno už delší dobu, ovšem dosud za jeho porušení hrozila pokuta do 2 tisíc korun na místě nebo do 5 tisíc korun ve správním řízení a žádné trestné body. Nově je pokuta na místě 2.500–3.000 korun, ve správním řízení to je 4–10 tisíc korun a řidič dostane 4 trestné body. Pokud se tedy dopustí takového přestupku třikrát za sebou během 12 měsíců, „vyboduje se“ a přijde o řidičák.

„Odbočující řidič má povinnost se vždy přesvědčit, že svým manévrem neohrozí žádného účastníka za sebou, ať už pohledem do zpětných zrcátek nebo přes rameno,“ cituje ČTK Tomáše Neřolda, vedoucího oddělení BESIP ministerstva dopravy. „V případě motorkářů, kteří jsou menší a zranitelní, může být přehlédnutí fatální. Věříme, že nová pravidla zvýší pozornost řidičů za volantem a sníží počet takových nehod,“ dodal Neřold.

Sledování zrcátek při odbočování či předjíždění obecně je věc, na kterou řada řidičů často zapomíná – a to může snadno ústit v nehodu. Když odbočujeme doleva, dáváme přednost protijedoucím (až na případy, kdy protijedoucí je na vedlejší a my jedeme po hlavní vedoucí doleva, nebo hlavní vede doprava a my odbočujeme doleva z hlavní do vedlejší) a protože právě odtud hrozí nebezpečí, sledujeme zejména tento prostor. Na státních a okresních silnicích mimo obec je předjíždění před křižovatkami často zakázáno dopravní značkou.

Jenže to neznamená, že by předjíždění v křižovatce bylo zakázáno zcela. § 17 sice uvádí, že „řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní“, jenže jsme-li na hlavní nebo předjíždíme-li jízdní kolo, moped či motocykl bez sajdkáry, tento zákaz neplatí. Při každém odbočení doleva je tedy nutné se vždy přesvědčit, že nás nikdo nepředjíždí, ať jedeme na kole, autem nebo na motorce.

Stojí za připomínku, že zrcátko je třeba kontrolovat i při odbočování doprava. „Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty,“ uvádí dále § 21 zákona 361/2000 Sb.

Cyklista podjíždějící stojící či pomalu jedoucí kolonu vpravo bez vyhrazeného pruhu tedy přednost nemá, podobně se chovající motorkář či skútrista také ne. V rámci defenzivní jízdy však přesto pravé zrcátko sledujme – i když je viníkem někdo jiný, nehoda je vždy přinejmenším nepříjemnost.

Pokyny policistů při řízení dopravy • Zdroj: Policie ČR

zdroj: ČTK | zdroj foto: Adobe Stock, Svět motorů | zdroj videa: Policie ČR