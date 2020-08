Jak to vypadá, když dům navrhne designér aut? Jeden takový teď může být váš

S výtvory automobilových designérů se v redakci setkáváme každý den. Jak to ale vypadá, když takový člověk začne fušovat do řemesla projektantovi domů?

Ve městě Farmington Hills v americkém Michiganu žije asi 80 tisíc obyvatel a sem tam se objeví nějaká ta nemovitost na prodej. Ta nejnovější je však hodně zajímavá nejen pro lidi, kteří v okolí hledají atraktivní bydlení, ale také pro fanoušky automobilismu.

Popisek u jednoho z domů na serveru Zillow totiž uvádí, že dům postavený v roce 1965 navrhoval automobilový designér koncernu GM, jehož jméno však zůstává v utajení. Jak to vypadá, když se designér aut pustí do stavby domku, můžete vidět v přiložené galerii. My na nemovitosti odborníci nejsme, ale v redakci jsme se shodli, že za takové bydlení bychom se rozhodně nezlobili. Co na tom, že dům je 55 let starý!

Zasazen je do krásného prostředí nedaleko lesa, aktuální majitel jej vlastnil posledních 24 let a nejenže se o něj pečlivě staral, ale ještě přistavěl působivý prostor, který někdo může využít jako pracovnu, případně návrhářské studio. Součástí je samozřejmě i parádně vyzdobená garáž. Ale dost bylo slov, jen se podívejte na fotky výše.

Ještě tedy nesmíme zapomenout na cenovku. Kromě čtyř ložnic, obrovského obývacího pokoje a herny je tu k mání ještě pět parkovacích míst. Za toto malebné bydlení žádá společnost 449.000 dolarů, v přepočtu tedy necelých 10 milionů korun. Co říkáte, stálo by to za to?

Zdroj: Zillow