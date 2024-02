Až do konce března si můžete na pražském Výstavišti prohlédnout unikátní expozici Bond in Motion, která mapuje více než šedesátiletou historii nejslavnějšího tajného agenta světa.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Snímek Dr. No z roku 1962 s Seanem Connerym v hlavní roli stál na začátku zřejmě nejstarší filmové série historie. Dohromady zatím vzniklo 25 oficiálních filmů s Jamesem Bondem, agentem Jejího Veličenstva, přičemž poslední díl Není čas zemřít po různých průtazích do kin zamířil teprve před třemi lety. Během více než šedesáti let se v prestižní roli Jamese Bonda vystřídala šestice herců. Vedle zmíněného Seana Conneryho to byli také George Lazenby (doposud jediný Australan ve výběru), Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig.

S bondovkami si mimo krásných žen, atraktivních lokalit, technických vychytávek a adrenalinové akce spojujeme také nádherná auta, v tomhle případě vybavená zabudovanými kulomety, pláštěm neviditelnosti, dálkovým řízením a dalšími vymoženostmi. A právě některé z ikonických Bondových aut si na výstavě Bond in Motion můžete prohlédnout na vlastní oči.

Expozice se nachází na pražském Výstavišti, konkrétně ve dvou Křižíkových pavilonech propojených proskleným tunelem, a dosud ji navštívilo okolo 40.000 lidí. K vidění je více než 75 exponátů pokrývajících přes šest dekád filmové historie britského agenta. Plocha bezmála 3000 m2 je rozdělena do „světů“ inspirovaných čtyřmi přírodními živly: ohněm, zemí, vodou a vzduchem. Těšit se můžete například na ikonický Lotus Esprit Turbo ze snímku Agent, který mě miloval z roku 1977. Nechybí ani Aston Martin V8 (Dech života), BMW Z8 z filmu Jeden svět nestačí, Aston Martin DB10 z předposledního snímku Spectre z roku 2015 a DBS od Astonu, který si zahrál v bondovce Casino Royale, jež se částečně natáčela v Česku a byla první, v níž se představil Daniel Craig.

Prohlédnout si budete moci i další stroje, jako třeba motocykly, lodě, letadla či vrtulníky. Zajímavým exponátem bezpochyby bude též pouzdro na violoncello ze snímku Dech života. V něm obal na tento strunný smyčcový nástroj, jehož první kus v roce 1572 vyrobil slavný houslař Andrea Amati, posloužil jako saně v únikové scéně s Timothy Daltonem a Maryam d´Abo. Tato britská herečka s gruzínskými a holandskými kořeny mimochodem ve filmu hrála československou čelistku Karu Milovy.

Video se připravuje ...

Vstupenky jsou k dostání v síti GoOut.cz a na stránkách BondinMotion.cz, přičemž jednotlivá čísla vstupenek budou zařazena do slosování o zájezd s Aston Martinem, generálním partnerem výstavy, na Velkou cenu Rakouska F1 2024. Někteří z návštěvníků vyhrají víkendový pobyt v Grandhotelu Pupp. Jeden šťastlivec se bude moci těšit na motocykl Triumph z limitované edice Bond, mnoho dalších atraktivních cen ale bude ještě brzy oznámeno.