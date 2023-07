Do aukce míří Aston Martin, ve kterém James Bond utíkal z Československa

Do aukce míří jeden ze čtyř automobilů Aston Martin V8, který byl použit během natáčení bondovky The Living Daylights z roku 1987, u nás známé pod jménem Dech života. Připomeňme, že hlavní roli v patnácté bondovce tehdy poprvé ztvárnil britský herec Timothy Dalton a část děje se odehrává i v Československu. Filmaři však navzdory štědré finanční nabídce nezískali povolení k natáčení přímo v Československu, proto byly scény z Bratislavy natáčeny ve Vídni.

Z Československa pak James Bond uniká poměrně ve spěchu a ne zrovna obvyklou cestou. Právě během scény s jeho únikem přes hranice pak filmaři použili tento speciálně upravený Aston Martin V8, který byl vybaven lyžemi připevněnými k prahům a raketovým motorem.

Vůz byl poprvé prodán v roce 1973, filmaři EON ho však koupili až v roce 1986, neboť čekací lhůta na nový vůz byla v té době dlouhých 18 měsíců. Vůz byl originálně lakován barvou Tudor Green a byl vybaven motorem se vstřikováním paliva a automatickou převodovkou.

Filmaři však pro potřeby natáčení vůz nechali přelakovat do odstínu Cumberland Grey, vyměnili kapotu za verzi z modelu s motorem vybaveným karburátorem, přidali střešní okno a rekvizity použité pro natáčení závěrečných scén úniku, během kterých se vůz nevyhnul pár škrábancům.

Vůz byl totiž použit ve scéně, kdy sjíždí po zasněženém kopci a končí v závěji sněhu. A to se na jeho karoserii lehce podepsalo. Pro snazší natáčení scény navíc filmaři vyjmuly z vozu motor i převodovku.

Vůz natáčení přežil a až do roku 1995 byl ve vlastnictví společnosti EON Productions, než ho koupil Peter Nelson, známý sběratel a fanoušek bondovek. Za dobu jeho vlastnictví byl vůz až do roku 2004 vystavován v expozici Cars of the Stars Motor Museum v Anglii. Poté byl ale prodán sběrateli do USA.

Současný vlastník vůz koupil v roce 2021 a dopřál mu opravdu rozsáhlý servis. Pod kapotu se konečně vrátil motor, kterým je V8 s karburátorem ve specifikaci pro model Vantage. Motor je navíc spojen s pětistupňovou manuální převodovkou ZF.

Během navrácení motoru se majitel rozhodl opravit také všechny zámky koroze, mechanické problémy a přelakovat vůz do stavu nového. V kabině pak nechal instalovat středovou konzolu s ovládacími prvky speciálního vybavení, kterou jsme viděli ve filmu. Do raketového motoru v zadní části pak nechal instalovat plamenomet, takže umí šlehat plameny.

Po renovaci se tak z tohoto vozu stal parádní kousek, který ocení každý milovník bondovek. Současnému stavu ale odpovídá i cena. Aukční portál RM Sotheby´s, který bude vůz dražit v Monterey během 17. až 19. srpna, totiž odhaduje prodejní cenu na 1,4 až 1,8 milionu dolarů. Tedy v přepočtu 30,2 až 38,8 milionu korun.