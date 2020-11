James Bond letos slaví 50 let na filmovém plátně. V říjnu 1962 měla premiéru první bondovka – Dr. No. Od té doby bylo natočeno 23 oficiálních bondovek a další neoficiální, například Nikdy neříkej nikdy z roku 1983.

Britský agent se proslavil nejen hodinkami nebo koktejlem martini, který si nechává protřepat a ne promíchat, ale také vozidly. Za svoji existenci jich vystřídal mnoho, některá používal jako „služební,“ k jiným se dostal nejrůznějšími způsoby. Vybrali jsme deset z nich, která jsou podle nás ta nejlepší.

10. Bentley 4½ Litr, ve filmu nehrálo

Meziválečný britský sporťák si v žádném filmu o Bondovi nezahrál, v knihách Iana Fleminga se však pravidelně objevoval. Nechyběl ani v první knize o 007, v Casinu Royale. Na dnešní dobu je ale toto Bentley už příliš pomalé, navíc agent s povolením zabíjet u něj může postrádat některou výbavu známou z jeho dalších aut jako neprůstřelná skla nebo kulomet.

9. AMC Hornet X, Muž se zlatou zbraní

Bond si kvůli honbě za padouchem Franciscem Scaramangou musel tento vůz americké značky ukrást přímo z thajského zastoupení AMC v Bangkoku. Během honičky se ukázalo především měkké pérování auta, v cestě za dopadením zloducha pak britský špion předvedl s Hornetem nevídanou věc. Přeskočil s ním řeku skokem do vývrtky. Během natáčení byl mimochodem volant vozu a sedadlo řidiče přemístěno doprostřed kabiny pro lepší vyvážení.

8. Toyota 2000 GT, Žiješ jenom dvakrát

Během japonské akce Bonda svezla s tímto elegantním kabrioletem japonská agentka Aki. Automobil sice neměl bojovou výbavu jako některé služební vozy, líbivé tvary ale Bond musel ocenit. Výhodou byla otevřená karoserie, do kupé by se kvůli své výšce nevešel. Původně si totiž ve filmu mělo zahrát kupé, představitel Jamese Bonda, Sean Connery, se ale do něj nevešel. Toyota tak kvůli tomu pro účely natáčení speciálně postavila dva exempláře otevřené 2000 GT.

7. BMW Z8, Jeden svět nestačí

Retro design BMW Z8 mohl nalákat nějakou bond girl, což je pro Bonda jistě důležitý prvek vedle bohaté výbavy. Ta čítá raketový systém nebo dálkové ovládání. I přes to byl vůz během nasazení rozřezán vejpůl, což 007 okomentoval slovy, že se to Q nebude líbit. Jiná Bondova auta ale byla rychlejší a lépe vybavená.

6. Ford Mustang Mach 1, Diamanty jsou věčné

Bond se se slavným americkým muscle carem projel po Las Vegas, kde s ním unikal před policií. Během honičky 007 ukázal, že Mustang umí projet i opravdu úzkou uličkou s neuvěřitelným trikem. Projel jí totiž po dvou kolech. A co víc, vjel do ní po pravých kolech a vyjel po levých. To s jiným autem Bond nedokázal. Jeden z největších filmových přehmatů historie vznikl tak, že byly obě scény natočeny odděleně, na různých místech, různými filmovými štáby, přičemž se rozhodlo, že ani jedna z nich nebude přetočena, aby se chybě zabránilo.

5. Tank T-55, Zlaté oko

V případě, že chce špion někoho tajně pronásledovat, je tank naprosto nevhodným vozidlem pro tento úkol. Pokud je však úkolem ničit a dohnat za každou cenu, je tank vcelku dobrou volbou. 007 si v ruském Petrohradu vyzkoušel jeden ze sovětských modelů. Vedle palebné síly je výhodou tanku i pancéřování, při honičce s padouchy však může být nedostatkem nižší rychlost. Ve filmu si mimochodem zahrál tank T-55 upravený tak, aby vypadal jako T-80BV.

4. Citroën 2CV, Jen pro tvé oči

Tajný agent musí být především tajný a nenápadný. „Kačena“ má sice z pohledu špiona nevýhodu v tom, že není nijak zvlášť rychlá, výhodou ale naopak je ona nenápadnost. Vždyť kdo by si pomyslel, že agent s povolením zabíjet bude sedět zrovna v tomto levném francouzském voze. Pro Bonda sice byla 2CV z nouze ctnost, protože jeho služební Lotus explodoval, i tak ale ukázal, že se i s tímto autem dá pronásledovatelům uniknout.

3. Aston Martin DB5, Goldfinger

Ikonický automobil se objevil v šesti bondovkách, zahrál si i v nejnovějším Skyfall. Aston Martin DB5 patří díky Bondovi mezi hollywoodské star. V dobách největší slávy DB5 si tajný agent patrně nemohl vybrat lepší vůz. Elegantní karoserie, silný řadový čtyřlitrový šestiválec a bohatá výbava – výměnné poznávací značky, kulomety, radar, prorážeč pneumatik nebo vystřelovací sedadlo spolujezdce pro nepohodlné pasažéry.

2. Lotus Esprit, Špion, který mě miloval

V sedmdesátých letech nejezdil 007 lepším autem než tímto britským supersportem. Vedle svého designu z pera Giorgetta Giugiara se Esprit chlubil skvělými jízdními vlastnostmi. Verze z dílny Q navíc byla jedinečná tím, že se dokázala proměnit ponorku. Auto ale patrně mělo špatné těsnění, Bond totiž z jeho kokpitu musel po výjezdu z vody vyhodit leklou rybu. Bondův Esprit byl dále vybaven minometem, harpunou nebo neprůstřelnými okny.

1. Aston Martin Vanquish, Dnes neumírej

Samozřejmě, DB5 i Esprit jsou ikonami, Vanquish je ale pro dnešní dobu přece jen vhodnější, což ho vyneslo na první místo. Tomuto služebnímu autu Bonda jeho tvůrci přezdívali Vanish (anglicky zmizet), protože uměl být neviditelný. Navíc byl vybaven raketami, kulomety nebo pneumatikami s výsuvnými hřeby pro jízdu na ledu. Díky maximální rychlosti nad hranicí 300 km/h je pak možné „zmizet" i v případě, že kamufláž přestane fungovat. Co víc by si mohl britský špion s povolením zabíjet přát?