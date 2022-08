Kamioňačka projela celou Evropu: Zrzka, co to s kamionem mrská!

Už od šesti let měla letní prázdniny nalajnované: s tátou v kamionu. Dnes třicetiletá Šárka Kremlová, která si zvolila pro všechny ráčkující nepřátelskou přezdívku Drzá zrzina, se stala po vzoru tatínka rovněž profesionální šoférkou. Ovšem teprve nedávno. „Byla jsem normální holka, která se chtěla stát veterinářkou. Neměla jsem to tak, že bych si hrála s autíčky. Bavily mě panenky, jenže jsem si s nimi hrála hlavně v kabině kamionu,“ říká Šárka. „Možná to podvědomě sehrálo roli,“ dodává.

Zapomenutá na hranicích

S tatínkem procestovali kamionem Evropu. „První roky jsem se na celnicích schovávala za záclonkou. Vlastně to bylo nádherné období, byť táta občas perlil,“ poznamenává Drzá zrzina, jež pod touto přezdívkou vystupuje na sociálních sítích, kde nasbírala už tisíce sledujících. Tím perlením má třeba na mysli, když ji tatínek jaksi zapomněl na hraničním přechodu a poté se za ní vracel. Nebo když jí nechtěně smazal všechny fotky ze Švédska, kde se nechala zvěčnit u obřího dřevěného losa. „To jsem s ním potom dva dny v kamionu neprohodila ani slovo,“ culí se sympatická zrzka dávné příhodě. Takhle spolu trávili léto co léto až do Šárčiných sedmnáctin. „Vystudovala jsem hotelovou školu, chvíli se pohybovala v gastronomii, dělala realitní makléřku, posledních pět let de facto strávila v kanceláři. Jenže jsem cítila, že to není ono,“ vysvětluje Drzá zrzina. Flirtovala tak s myšlenkou, že se stane profesionální řidičkou po vzoru otce. „Zmínila jsem před ním, že uvažuju o dodávce. Tu mi rovnou zavrhl. Buď prý kamion, nebo nic. Tak zvítězil kamion,“ vrací se zhruba rok a půl nazpátek, kdy zamávala židli s monitorem a pustila se naplno do kamionařiny.