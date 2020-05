Kia také zvažuje roztomilé městské vozítko. Kvůli koronaviru může jít o nový fenomén

Korejská automobilka chce své portfolio do budoucna rozšířit o maličký elektrický model určený do úzkých ulic města.

Dvoumístné elektrické přepravníky považují někteří za budoucnost městského cestování. Renault to už před lety zkusil s vozem Twizy, francouzský Citroën zase počátkem letošního roku zaujal atraktivním konceptem Ami. Ten co nevidět zamíří do sériové produkce a kromě kompaktních rozměrů se vyznačuje nízkou cenovkou 6000 eur, v přepočtu nějakých 162 tisíc korun.

Boom takových autíček má urychlit i aktuální pandemie koronaviru. Lidé se obávají cestování městskou hromadnou dopravou a raději se přepravují po vlastní ose. Registruje to také Kia, která by na trend mohla v příštích měsících reagovat nabídkou obdobného modelu.

„Lidé se chtějí cítit bezpečně. Viděli jsme to velmi jasně na průzkumu v Číně, který jsme udělali po vypuknutí pandemie. Zatímco před krizí cestovalo sólo 34 % respondentů, po vypuknutí už to bylo 65 %,“ vysvětluje Emilio Herrera. Kia tato data analyzuje a předpokládá se, že podobnou studii si nechá vypracovat také v Evropě.

A pokud budou výsledky podobné, vedení značky naznačilo, že by mohlo vstoupit na trh malých městských minivozů, jakým je například Ami. Nahrává tomu i fakt, že koncern Hyundai/Kia se dříve v roce 2020 spojil se společností Canoo za účelem vývoje platformy pro malé elektromobily.

Pokud tedy na stavbu elektrického miniauta dojde, nejspíše bude stát na těchto základech, i když to zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. A protože nejde o plnohodnotný vůz, jehož vývoj může trvat i několik let, lze předpokládat, že se novinka na trhu objeví zrychleně. Některé zdroje hovoří už o roku 2022, na to si ale ještě musíme počkat. Je pravděpodobné, že kromě soukromníků by novinka měla úspěch také u platforem pro sdílení městské mobility.

Náš test Renaultu Twizy Urban si můžete připomenout níže přiloženým videem. Uvidíte, jaký šok způsobil kolemjdoucím...