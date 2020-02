Nový Citroën Ami jako slibovaný nástupce C1? K řízení ani nepotřebujete řidičák

Automobilka Citroën představuje produkční verzi mini-elektromobilu Ami, jež by měl představovat řešení pro udržitelnou městskou osobní i sdílenou mobilitu.

Elektrický Citroën Ami vychází z konceptu Ami One, který francouzská automobilka poprvé prezentovala minulý rok v rámci ženevského autosalonu. Produkční verze se však zbavila řady extravagantních prvků, díky čemuž vypadá karoserie jednodušeji a dospěleji. Stále si však zachovává výrazný a unikátní charakter.

Zajímavostí však zůstávají shodné přední a zadní panely karoserie, jež by se měly dát zaměnit. Totéž by mělo platit i pro dveře, které se kvůli tomu otevírají do protilehlých stran. Boční okénka se pak nestahují dolů, ale jejich dolní třetina se vyklápí směrem nahoru – hezká to vzpomínka na legendární Citroën 2CV.

Interiér zůstává stejně jako u konceptu AMI One poměrně jednoduchý. Přístrojový štít má podobu malého displeje nad volantem, zatímco místo infotainmentu dostáváte jednoduchý držák na mobilní telefon, který tak bude plnit roli navigace i hudebního přehrávače. Chybí také klasický kufr, namísto kterého Ami nabízí prostor před nohami spolujezdce, úložné kapsy a prostor za sedačkami.

Vůz ve tvaru krabice na kolečkách je pouze 2,41 metru dlouhý, 1,39 metru široký a 1,52 metru vysoký, takže je ještě kompaktnější než Smart ForTwo. Zajímavý je i jeho poloměr otáčení 7.2 metru, kterým překonává i speciální britské taxíky.

Po technické stránce ale nečekejte žádný zázrak. Pod podlahou je uložena lithium iontová baterie o kapacitě 5,5 kWh, která napájí elektromotor o neupřesněném výkonu. Maximální rychlost však dosahuje pouze 45 km/h a dojezd by se měl pohybovat maximálně okolo 70 kilometrů. A i když to nezní kdovíjak úžasně, má to několik významných pozitiv.

Tím první je skutečnost, že Ami není registrováno jako automobil, ale jako elektrická čtyřkolka, která může být v některých evropských zemích (například Francii) řízena již od 14 let - a to bez nutnosti vlastnit řidičský průkaz. Malou baterii lze navíc dobít z tradiční domácí zásuvky již během pouhých tří hodin. A protože je vůz koncipován pro městský provoz, pak by neměl být dojezd 70 km nikterak omezující.

AMI ovšem nechce být jen městským elektromobilem. Chce být konkurentem pro další moderní způsoby městské přepravy, jako jsou elektrické koloběžky, elektrické skútry, apod. Skupina PSA chce totiž elektromobil nabízet prostřednictvím svého programu sdílení vozidel Free2Move, v rámci kterého budou uživatelé platit 0,26 euro (cca 7 Kč) za minutu jízdy +9,90 euro (cca 251 Kč) jako pravidelný příspěvek. Oproti skútrům a koloběžkám přitom Ami nabídne větší komfort, větší míru bezpečí, možnost sedět vedle spolujezdce a jízdu v suchu za každého počasí.

K dispozici bude i dlouhodobý pronájem na 48 měsíců, kdy zákazníci nejprve zaplatí 2.644 euro (cca 67.100 kč) a poté pravidelně 19.99 euro (cca 510 Kč) měsíčně. Chybět by však neměla ani možnost si vůz staromódně koupit, a to za cenu od 6.000 euro (od cca 152.100 Kč).

Vůz by přitom měl být nabízen v několika různých verzích, které se mohou lišit výbavou či vzhledem interiéru a barvami karoserie. V nabídce by měly být čtyři různé laky a řada grafik na střechu a záď, díky kterým si budou moci majitelé svůj vůz personalizovat.

Prodej modelu Ami by měl být na francouzském trhu zahájen již koncem příštího měsíce. Později by se pak novinka měla dostat ještě na trhy ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku a Německu. O možnosti příchodu na český trh zatím nemáme bližší informace, do velké míry však bude záležet i na tom, jak bude vůz vyhovovat požadavkům české legislativy.