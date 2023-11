Královská jízda aneb Audi RS 6 Avant prince Harryho je na prodej

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Princ Harry, vévoda ze Sussexu, v současné době nepatří mezi nejpopulárnější britské postavy. S veřejností, ale i vlastní rodinou si to rozházel po sňatku s americkou herečkou Meghan Markle, která svatbu s princem podle všeho využila především k vlastnímu zviditelnění. Po skandálních odhaleních zpoza opony britské královské rodiny jsou vztahy Harryho se zbytkem příbuzných na bodě mrazu.

O to přitažlivější však následující nabídka může být. V prodeji se totiž objevilo Audi RS 6 Avant z roku 2017, které patřilo právě „zavrženému“ princi. Minulá generace výkonného kombi s osmiválcem 4.0 TFSI s dvěma turbodmychadly a výkonem 412 kilowattů dělala Harrymu společnost již od svého začátku.

Ryšavý aristokrat si nespecifikoval docela nenápadnou konfiguraci v šedém laku Daytona, přičemž za příplatky utratil asi 11 tisíc liber (v tehdejším kurzu zhruba 315 tisíc korun). V ceníku zaškrtl například sportovní odpružení RS plus a nechal si posunout omezovač z 250 na 280 km/h (respektive spíše ze 155 na 174 mil za hodinu), celková cena vozu činila 91.530 liber neboli asi 2,6 milionu korun.

Vévoda ze Sussexu si RS 6 Avant užíval následujících patnáct měsíců, během nichž najel pouze 4500 mil, tedy 7245 kilometrů. Následující majitelé jich přidali o poznání více, šedé überkombi má totiž aktuálně najeto 68 tisíc mil (necelých 110.000 km).

Navzdory královské minulosti se princovo Audi RS 6 Avant prodává za slušných 42.000 liber, což je v přepočtu asi 1.173.000 Kč. To je přitom zhruba v rozmezí, v jakém se podobné kousky v Británii prodávají. A přitom bez zajímavé minulosti.

V tomhle případě navíc kupující dostane ještě plnou tovární záruku až do května 2025 a prakticky nové pneumatiky Pirelli PZero s nájezdem asi 800 kilometrů. Nemít volant na špatné straně, vyplatilo by se tohle Audi RS 6 Avant dovézt i do Česka. U nás je ojetých RS 6 z roku 2017 jako šafránu, navíc za částky vyšší o několik set tisíc korun.