Před 40 lety dobylo Yugo Severní Ameriku. Kolik jich tam ještě jezdí?

V letech 1953 až 2008 se v dnes srbském městě Kragujevac vyráběly automobily značka Zastava. Od začátku 70. let to byl i u nás dobře známý model Zastava 101, coby licence ve své době nesmírně pokrokového Fiatu 128. Díky Zastavě si tak kvality italské 128 mohlo užívat více Čechoslováků.

V roce 1981 Zastava uvedla značku Yugo, používanou na exportních trzích. Stalo se tak s příchodem nového malého modelu Yugo 45, který se však jmenoval také Yugo Koral nebo Zastava Koral. Opět byla využita italská technika, přičemž asi nejblíže vůz měl k Fiatu 127, coby jeho zkrácená varianta, respektive k Autobianchi A112, které připomínal i svým vzhledem. Později přibyly další verze Yugo 55, 60, 65 EFi (se vstřikovým motorem). Číslice uvádí výkon v koních a od roku 1985 také Yugo GV. Posledně jmenovaná verze byla nejlevnější model speciálně určená pro Severní Ameriku, přičemž GV bylo zkratkou Great Value.

Prototyp vozu byl vyroben 2. července 1977, sériová výroba byla započata 28. listopadu 1980. Modernizovaná verze Zastava Koral se nakonec vyráběla až do 11. listopadu 2008 a celkem vzniklo 794.428 automobilů. S ukončením výroby koralu skončila s produkcí vozů také mateřská srbská automobilka.

Přes Atlantik

Začátkem srpna 1985 byl zahájen dovoz vozů Yugo do USA. Za celou anabází, později někdy nazývanou také jako „obchod století“, a která se může z dnešního pohledu zdát skoro neuvěřitelná, stál Malcolm N. Bricklin, který se předtím proslavil vlastními vozy z přesně opačného spektra nabídky. Poté, co v roce 1968 založil Subaru of America, začal v 70. letech v rámci své firmy General Vehicles vyrábět a prodávat sportovní auto Bricklin SV-1. Super kupé s křídlovými dveřmi v typicky oranžové barvě. Výroba probíhala v letech 1974 až 1976.

Poté začal dovážet do USA sportovní Fiaty X1/9 a 124 Sport Spider, po kterých Američané doslova šíleli (však také po ukončení výroby obou modelů Fiatem je dále produkovaly karosárny Bertone, respektive Pininfarina speciálně pro severoamerický trh), až v roce 1985 došlo na Yugo.

V zámoří jej Bricklin nabízel se dvěma motory: 1,1 litru (používané v Zastavě 101 a Fiatu 128) s výkonem 55 koní (40 kW) a s větší třináctistovkou s 65 koňmi (48 kW) se vstřikováním benzinu. Menší agregát se pároval se čtyřstupňovou manuální skříní, větší s pětistupňovou. U většího motoru mohl zákazník zvolit v zámoří skoro povinnou samočinnou převodovku, která byla třístupňová od Renaultu.

V nabídce figurovalo pět úrovní výbavy. Základní GV stála v modelovém roce 1987 3990 USD. Jedná se o historicky nejlevnější nové auto nabízené na trhu v USA. Následovala výbava GVC, která obsahovala prosklené střešní okno, dále jen o malinko lepší GVL a GVS s vyšší úrovní čalounění kabiny, až po luxusní GVX. To se párovalo výhradně s větším motorem, přídavnými světlomety nebo lehkými slitinovými koly. Také interiér se vyznačoval lepšími plasty. V roce 1988 byla uvedena otevřená verze Yugo Cabrio.

Nečekaný úspěch

Výroba Yuga se podobně jako produkce mnoha strojírenských výrobků v socialistických zemích opírala o domácí subdodavatele. Tak třeba elektrické komponenty dodávala Nova Gorica ve Slovinsku, interiérové díly vznikaly ve Splitu, tedy v Chorvatsku, a elektrické systémy motoru zase pro změnu v Bosně a Hercegovině v Banja Luce. Většina dílů ale byla vyráběná v Srbsku.

Dovoz Yuga do USA zajišťovala národní aerolinka JAT (Jugoslovenski Aerotransport), jinak Jugoslav Airlines, svými americkými stroji McDonnell Douglas DC-10. Prodej Yuga pokračoval až do roku 1992, kdy jej ukončil rozpad Jugoslávie. Celkem se v USA prodalo 141.651 kusů, přičemž nejúspěšnějším rokem byl 1987 se 48.812 kusy. V roce zahájení dovozu (1985) se prodalo 3895 kusů a v posledním roce (1992) pouhých 1412 kusů.

Šlo o skvělý prodejní úspěch, a to zejména v prvních letech dovozu. Prodej začal rapidně klesat od roku 1989, kdy se prodalo 10.576 aut, kdežto v předchozím roce to bylo ještě 31.546 kusů. Dnes, čtyřicet let po zahájení dovozu a 33 let od jeho ukončení, je v USA registrováno dle internetových zdrojů pouhých přibližně 200 vozů Yugo.

Zdroj: webové stránky yugoamerica, wikipedia, časopis Svět motorů, facebookový profil EX YU Aviation News

Foto Yugo, Cars and Bids