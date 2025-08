Po pick-upu i offroad: Kia chce konkurovat Toyotě Land Cruiser

Pick-up Kia Tasman s rámovou konstrukcí možná nevyhraje žádnou soutěž krásy, ale v místech, kde je po odolných terénních autech na práci hlad, má úspěchy. Zatímco však řada ostatních výrobců k rámovému autu s korbou nabízí i rámové auto s uzavřenou karoserií, největší SUV značky Kia, modely Telluride a EV9, mají samonosnou karoserii.

V dohledné době by se to však mohlo změnit. Dong Hun Kang, viceprezident designového centra středních a velkých vozidel automobilky Kia, australskému webu Drive potvrdil, že vedení zvažuje vývoj SUV založeného na tasmanu. Znamenalo by to, že by Kia měla konkurenta pro Ford Everest, Isuzu MU-X či Toyotu Fortuner.

Než vývoj dostane zelenou, však zbývá překonat několik překážek. Tou hlavní je otázka, zda po takovém autě bude silná poptávka i jinde než v Austrálii. Mělo by to tedy být aspoň trochu globální auto, byť s dovozem do EU, podobně jako u tasmanu, počítat nejspíš nemůžeme.

Pokud však vývoj započne, pětidveřové sedmimístné SUV nemusí být jediná verze rámového vozidla značky Kia. Vývoj se může rozšířit i směrem k luxusním autům, což by znamenalo, že by se model Mohave, vyráběný v letech 2008–2024, dočkal nástupce. Takový vůz by mohl lépe konkurovat Toyotě Land Cruiser 250.

Kdy by se svět mohl dočkat SUV na základě tasmanu? Vývoj pick-upu zabral šest let, ale SUV by mohlo trvat kratší dobu. „Už máme nějaký základ,“ řekl Kang.

Kia zároveň už dříve potvrdila, že pracuje na elektrickém pick-upu pro americký trh. Měl by konkurovat Rivianu R1T či Fordu F-150 Lightning. To znamená, že bude muset být větší než tasman, který spíš odpovídá Fordu Ranger. Očekává se, že automobilka použije žebřinový rám. Tento vůz by také mohl být později k dispozici jako uzavřené SUV.

Elektrifikace největších aut značky Kia bude mít i mírnější formu. Pro Genesis GV80, který má také motor umístěný vpředu podélně, je aktuálně ve vývoji full-hybridní systém. V GV80 se má objevit v roce 2026 nebo 2027 a následně by se měl dostat í do tasmanu a případných dalších „rámovek“.

Tasman je na elektrické i hybridní pohony připraven, zbývá „jen“ to pohonné ústrojí. „Systém, který jsme vyvinuli pro palisade, je pro příčnou zástavbu. Tasman má podélnou zástavbu, takže potřebujeme systém pro podélnou zástavbu,“ řekl dále Kang.

Kia Tasman • Zdroj: Kia

zdroje: Drive, Drive | zdroj foto, videa: Kia