Kromě ID. 2all Volkswagen potvrdil i menší ID.1. Má stát pod 500 tisíc!

Volkswagen kromě čerstvě představeného konceptu ID. 2all, jehož produkční podoba má na evropské trhy přijít v roce 2025 s cenou do 25.000 eur (cca 600 tisíc), potvrdil také plány na ještě menší a levnější elektromobil. Dle současné logiky označování by se mohl jmenovat ID.1, přijde v roce 2027 a jeho cena by se měla udržet pod 20.000 euro (cca 480 tisíc).

Velikostně se má ID.1 podobat modelu Polo, ovšem jemu podobné rozměry má už koncept ID. 2all, který na délku měří 4.050 mm, na šířku 1.812 mm a na výšku 1.530 mm, zatímco jeho rozvor je dlouhý 2.600 mm. Můžeme tedy předpokládat, že ID.1 se s rezervou vejde do těchto rozměrů, aby byl mezi modely dostatečný odstup.

Zatímco produkční podoba ID. 2all bude spolu se svými sourozenci od Cupry a Škody stát na platformě MEB Entry, základem menšího modelu má být nová platforma vyvíjená v rámci projektu vedeného českou automobilkou. Šéf Volkswagenu, Thomas Schäfer, přiznal, že postavit elektromobil tak, aby stál pod 20.000 euro a nebyl prodělečný, je velice náročné.

Volkswagen ID.1 bude pochopitelně částečně sdílet techniku se budoucím modelem vycházejícím z konceptu ID. 2all, ale vzhledem k zamýšlené ceně zřejmě bude nutné počítat například s menším akumulátorem (ID. 2all má nabídnout volbu mezi 38kWH a 56kWh bateriemi).

Ještě doplňme, že Volkswagen plánuje do roku 2026 uvést deset nových plně elektrických modelů, na něž naváže právě sériová podoba ID.1. Už v minulosti německá značka potvrdila, že zachová některá jména stávajících modelů, mezi nimiž by teoreticky mohlo být i Polo. Je tedy možné, že s tímto označením bude výrobce operovat i při představení produkční ID.1.