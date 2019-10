Lada chystá další rozsáhlý facelift 4x4. Stařičký offroad potřebuje oživení před příchodem nové Nivy

Lada 4x4, léta prodávaná pod označením Niva, je snad nesmrtelný terénní nezmar. Už několikrát se hovořilo o tom, že skončí a bude nahrazena nějakým jiným vozem, 4x4 ale po několika modernizacích žije dál. A žít bude ještě minimálně několik let. Navíc se v Toljatti chystá její další facelift!

Prodávat se začne na začátku roku 2020, už teď však vznikají předsériové exempláře, a právě díky nim už víme, co od další modernizace 4x4 čekat. Na veřejnost totiž uniklo množství detailů, včetně fotografie interiéru modernizovaného offroadu. Právě vnitřek čeká největší proměna.

Rozhodně však nečekejte obří dotykovou obrazovku multimediálního systému a další moderní prvky, 4x4 je pořád primárně terénní nástroj, který si musí poradit s nehostinnými podmínkami a být kvůli tomu co nejjednodušší. I proto kabina nadále bude působit dosti rustikálně, přestože bude v mnoha ohledech jiná.

Středový panel totiž bude zcela přepracovaný, včetně výdechů ventilace, otočných ovladačů klimatizace nebo tlačítek pro důležité funkce. Tvar už odpovídá sériové výrobě, použité plasty by se ale ještě měly vylepšit, uniklý snímek ukazuje předsériový exemplář. Nový je dále přístrojový štít s jinými ukazateli nebo odkládací schránka před spolujezdcem. A aby těch úprav nebylo málo, nové budou také komfortnější sedačky.

Naopak vnější vzhled změní jen minimálně, stejně jako technika v útrobách. Automobilce se už zkrátka finančně nevyplatí tak starý model nějak zásadně modernizovat, aby si udržel co nejnižší cenovku. Očekávejme však přepracovaný přední nárazník, údajně doplněný o mlhová světla, nebo novou střešní anténu.

Už na jaře pak unikly na veřejnost informace, že by se Lada 4x4 měla v rámci letošní modernizace dočkat též přepracované hlavice řadicí páky, lepších stíračů a dalších lehkých úprav, které sice nestojí tolik, alespoň trochu ale zlepší komfort pro posádku.

S touto modernizací by Lada 4x4 měla vydržet až do příchodu nástupce, který dorazí nejdříve v roce 2022. Využije prý techniku Dacie Duster a bude vypadat podobně jako originál, když se inspiruje letošním konceptem 4x4 Vision. I přes snahu o co nejnižší cenu (bude levnější než v Rusku prodávaný Duster se znaky Renaultu) však patrně bude dražší než dnešní 4x4, a tak není vyloučeno, že současná generace vydrží ve výrobě minimálně ještě nějaký čas po boku nástupce. Ten by mimochodem opět mohl nést jméno Niva. Označení dnes vlastní Chevrolet, který však s nástupcem modelu Niva (využívajícím techniku Lady) už nepočítá, a tak ho nebude potřebovat.

Lada 4x4 se začala vyrábět už v roce 1977, po několika modernizacích (ta poslední větší proběhla v roce 2016) však žije do dnešních dnů. Do ruských stepí a tuhých mrazů zkrátka lepšího auta není, což dokazují i prodejní statistiky. I přes své stáří Lada 4x4 patří mezi nejprodávanější automobily na ruském trhu. Třeba od ledna do září 2019 byla čtrnáctým nejprodávanějším autem v Rusku s 23.464 registrovanými kusy, což bylo mimochodem více než u mnohem modernějšího crossoveru Lada Xray (21.582 exemplářů).