Lada Niva Cabriolet: Opravdový kříženec

Po nahrazení Land Roveru Defender a Mercedesu třídy G zcela nově vyvinutými druhými generacemi zůstává na evropském trhu bezkonkurenčně nejstarším automobilovým modelem ruská Lada Niva. Přestože se i o jejím nástupci ve vší vážnosti hovoří už téměř dvě desetiletí, od roku 1976 se neotřesitelná pozice nivy na trhu malých univerzálních offroadů nikterak neoslabila. Naopak její význam upevnila řada prodloužených variant, a to včetně speciálních nástaveb. A stejně jako třídveřová osobní Lada Samara se i o dekádu starší terénní klasika dočkala také mnoha verzí se stahovací střechou.

To nevymyslíš!

Jednoho dlouhého zimního večera si krátíme čas listováním ve starých číslech Světa motorů, kde narazíme na zajímavou francouzskou přestavbu nivy se zvučným názvem Plein Soleil. Působivý kabriolet se stahovací střechou a pomocí zipu odnímatelnými zadními bočními panely karoserie či svalnatě vytaženými blatníky se nám poté okamžitě vryje do podvědomí a naše doteď ujasněné představy o ideálním autě na letní sezonu získávají vážné trhliny. Kabriolet má být co nejnižší, aby jízda posádce připadala co nejrychlejší, a karoserie by měla mít co nejsportovnější šmrnc.

Niva Plein Soleil, jejíž stavbu Rusové svěřili francouzskému úpravci Lebranchu a společnosti Poch v tamním Haguenau, je naopak ve všech měřitelných i neměřitelných parametrech pravým opakem. Jenže kouzlo otevřené alternativy služebního vozu expedice Adam ´84 z kultovního seriálu Návštěvníci spočívá v jiných přednostech: vysoké pozici sezení, zajišťující výhled nad většinou aut na silnici, dále obratnosti, skvělých terénních schopnostech, stálém pohonu všech kol a v součtu všech těchto vlastností i celoročním využití. Označení Lada Plein Soleil můžeme navíc doslovně přeložit jako „niva plná slunce“.

Vůz se jako studie představil na pařížském autosalonu v roce 1982, první kusy se z Francie k západoevropským zákazníkům rozjely o rok později. Tedy v době, kdy byl u nás na spadnutí televizní seriál o záchranné výpravě planety Země. A také díky němu je Lada Niva tolik populární dodnes, a to například i v Německu.

Zrovna když přemýšlíme o tom, zda se některý ze stovek až tisíců vyprodukovaných exemplářů Nivy Plein Soleil vůbec dožil dneška, náhle zazvoní telefon. Ve sluchátku se nadšeně ozve ředitel Retroautomuzea ve Strnadicích Libor Kucharski: „Právě jsme získali nový exemplář.“ Vzhledem k tomu, kolik zajímavých přírůstků do tamní expozice každoročně přibude, zůstáváme ledově chladnými. Jenže Libor okamžitě upřesňuje: „Je to Lada Niva kabriolet, jezdila doteď na severu Čech. V životě jsem nic podobného neviděl!“ A jakmile následně do e-mailu dorazí čerstvé fotografie sněhem zavátého ruského kabrioletu, nasedáme do přepychového švédského sedanu a vyrážíme na Benešovsko, kde se automobilové muzeum pilně chystá na osmou sezonu. Sníh se mezitím proměnil v kaluže vody, celková atmosféra přesto připomíná pravou zimu.

Jiná, než jsme čekali

S dobovým časopisem v ruce se blížíme k největší hvězdě dnešního dne. A jak se kabriolet Lada Niva s každým krokem stále více zvětšuje, odhalují se také jeho detaily. Až se před námi nakonec odhalí úplně odlišné auto, než jsme původně předpokládali. Přestože celek jako takový fotografiím ze starého Světa motorů odpovídá, tenký prostřední sloupek karoserie prozrazuje, že jde o jiné auto než z dílny francouzské společnosti Poch.

Povedené dílo, které strnadickému Retroautomuzeu věnoval příznivec ze severních Čech, se od kreace mistra Lebranchu liší především ztvárněním zadní části – zpod nárazníku na nás totiž vykukují nikoli moderně propracované svítilny původní nivy, ale klasické lampy s třemi segmenty z původního sedanu VAZ 2101. Sice nás opticky vracejí o celou dekádu zpět do minulosti, přesto má i tato niva neopakovatelné kouzlo. Především v tom, že díky kompletnímu přepracování zadního čela získala nejen zcela nový charakter, ale také samostatný zavazadlový prostor s praktickým přístupem v podobě směrem dolů otevíratelného víka.

Autorem přestavby je tentokrát západoněmecká společnost GWS, která ji vytvořila na zakázku pro tamního oficiálního dovozce ruských automobilů Deutsche Lada Import. Úprava se světu představila přesně rok po odhalení francouzské verze, a ačkoliv dnes už přesný počet vyprodukovaných kusů nezjistíme, tentokrát se výrobce musel uskromnit. Důvodem byla především finanční náročnost přestavby. Zájemce o neobvyklý terénní kabriolet musel svůj účet pořádně provětrat, dodatečné práce spojené s rozsáhlou úpravou původní cenu uzavřené nivy zdvojnásobily.

Unikátní řešení se totiž neomezilo jen na přizpůsobování plechů, GWS pro stavbu kabrioletu využilo unikátní plastovou karoserii vlastnoruční výroby. K tomu připočtěme rovněž drahá široká litá kola s terénními pneumatikami, sportovní celočalouněná sedadla nebo rámovou konstrukci střechy. Pak se vůbec nelze divit skutečnosti, že v současnosti už se po tomto raritním voze slehla zem.

Německo však jako velký fanoušek Lady Niva bylo na poli jejích přestaveb velmi činné, a tak se na jeho území dočkala prostřednictvím oficiálního dovozce i dalších dvou úprav na kabriolet. A naši západní sousedé tehdy nebyli sami – terénní lada odložila střechu také například ve Velké Británii, Nizozemsku, a dokonce i v severoamerické Kanadě. Na obrovském domácím trhu se naproti tomu naopak dočkala jen doplnění několika praktickými variantami: pětidveřovým uzavřeným modelem s prodlouženým rozvorem a užitkovými odvozeninami vytvořenými na jeho základním šasi – kupříkladu sanitním či dodávkovým vozem.

Frišno bude i v létě

Stále ještě uzavřená niva před námi nyní nesměle odkládá střechu. Tuhle složitou práci si zjednodušujeme zapojením dvou lidí. Principiálně se plátno shrnuje jednoduše pomocí zipů, jenže trefit se do nich přesně jezdcem vyžaduje trpělivost. Pod rozměrným a patřičně vyztuženým plátnem se totiž rozprostírá pevný ochranný rám, který manipulaci s jinak poddajnou látkou znepřístupňuje. Konečně se nám daří a bočnice s plastovými okny se poroučejí k zemi – tedy na zadní sedadla. Nyní už pomocí příslušného mechanismu odklápíme plátno směrem k víku zavazadelníku a nad sedadly se rozprostírá volná obloha – sice vzorně suchá, ale lednově mrazivá. Přestože se za volant každé Lady Niva a každého kabrioletu vždy hrneme, tentokrát se nikomu příliš řídit nechce. Nakonec se volantu odvážně ujímá Libor Kucharski a z jeho výrazu je znát, jak moc se na zahájení letošní sezony muzea opět těší. A my také, a proto se nakonec za volantem vystřídáme. Přestože uvnitř otevřené nivy panuje skutečné frišno, jízdní vlastnosti dosahují na silnici i v terénu vysoké úrovně. I po odříznutí střechy se lada chlubí tuhým skeletem, ani na nerovnostech nic interiérem nepříjemně neotřásá. V tomto bytelném stroji si i dnes připadáme spíše jako v japonském Daihatsu Feroza nebo na palubě Suzuki Samurai. Právě jsme vyjmenovali někdejší největší soupeře individuálně přestavované nivy.

Tenhle rusko-německý unikát s francouzskou inspirací v současnosti patří k největším ozdobám expozice Retroautomuzea ve středočeských Strnadicích. Pro porovnání se zde dokonce nabízí i původní uzavřená Lada Niva. Komplexní práci někdejšího západoněmeckého úpravce tak budete moci naplno posoudit na vlastní oči už v polovině dubna.

K Rusku už se skoro nehlásí

Lada Niva si po 46 letech úspěšné kariéry vydobyla kultovní status. Tohle odolné a hezké terénní auto si zvláště v základní, třídveřové karoserii získalo tolik fandů, že představení kabrioletu bylo jen otázkou času. Zajímavé však je, že se jej nikdy nedočkalo od své mateřské továrny, ale vždy jen prostřednictvím nezávislých západoevropských společností na zakázky tamních oficiálních importérů. Západoněmecká verze kabrioletu od společnosti GWS platí za jednu z nejosobitějších kreací na dané téma. Díky zadní stěně se svítilnami z původního žigulíku sice vypadá ještě více rusky než ruský originál, přesto na ní najdete hlavně německé díly. Škoda že se vinou příliš vysoké ceny nikdy nedočkala velkého rozšíření. O to větší raritu však představuje dnes, Retroautomuzeum ve Strnadicích má být oprávněně nač hrdé.