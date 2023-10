Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Západoněmecké kabria nižší střední třídy nám v osmdesátých letech připadaly nadpozemské, přesto v případě Opelu Kadett, Volkswagenu Golf ani Fordu Escort nešlo z hlediska vzhledu o nic mimořádně atraktivního. Spoustě příznivců jízdy s větrem ve vlasech vadil bezpečnostní oblouk vztyčený za předními sedadly, díky čemuž si od mnohých vysloužily nelichotivou přezdívku „košík na jahody“. Stejné řešení využíval ve své době i maličký, ale výkonný módní francouzský Peugeot 205 CTi.

Jak si vyrobit léto

Z této chyby se však v roce 1991 poučil krajan Renault 19, jehož výrobce stavbu otevřené verze svěřil stejně jako Volkswagen německé karosárně Karmann v Osnabrücku. Podmínkou Renaultu však bylo vytvořit na rozdíl od golfu kabriolet bez kontroverzního oblouku. Na trh tak dorazil elegantní model určený pro korzování po točitých silničkách Azurového pobřeží bez konstrukce nad hlavami cestujících.

Ve stejné době německá automobilka Opel pověřila citlivým odstraněním střešního implantátu legendární italskou karosárnu Bertone. Jenže i její zatím poslední kabriolet, vzniklý úpravou klasicky hranatého Fiatu Ritmo, vsadil na střešní oblouk. Zatímco nástupci otevřeného golfu i escortu zůstali i pro devadesátá léta věrni tomuto bezpečnostnímu prvku, Opel a Renault tehdy zahájily novou éru kompaktních kabrioletů.

Oba modely se nám podařilo ještě před zazimováním sehnat a vyvézt na společné místo. Ačkoliv fotografie působí dojmem pozdního léta, chladné a sychravé počasí ve středu 17. listopadu 2021 okořenilo mrholení. Symbolicky jsme tak státní svátek oslavili v nejatraktivnějších modelech nižší střední třídy tehdy vyvíjených pro novou dobu po sametové revoluci.

Made in Germany

Design kabrioletu Renault 19 vytvořila vlastní divize francouzské automobilky, severoněmecký Karmann poté ve svém závodě zajistil sériovou výrobu. Karosářský základ vozu obstaral třídveřový hatchback. Ačkoliv příprava kabrioletu vypadá jednoduše, jen o prosté odříznutí střechy nejde. V případě kompaktní devatenáctky museli konstruktéři zesílit prahy a přidat další podélný nosník podlahy, upravit zakotvení předních i středních sloupků, přepracovat zadní boční panely a vyztužit je příčkou, vytvarovat schránku pro staženou střechu, nahradit rám předního skla robustnějším s trubkovou výztuhou a do dveří přidat ocelové výztuhy nebo tužší bezpečnostní skla.

Náročná byla rovněž logistika – karosářské výlisky výchozího hatchbacku odvážel Renault z domácí továrny Douai do Osnabrücku, kde je Karmann osazoval plechy pro kabriolet, poté vše montoval do jednoho celku a zkrášloval plátěnou střechou. Hotové karoserie následně putovaly zpět do francouzského Maubeuge, kde prošly lakovnou, konečně získaly motory i další podvozkové komponenty a kompletní vybavení interiéru. První kompaktní kabriolet s logem Renaultu se představil v roce 1991 a na trhu vydržel až do sezony 1995, kdy už finišovaly práce na nástupci vycházejícím z nové řady Mégane.

Přestože paleta pohonných jednotek pro standardní Renault 19 sahala od karburátorové čtrnáctistovky až k turbodmychadlem přeplňované vznětové devatenáctistovce, kabrioletu jako vrcholu modelové řady byly vyhrazeny pouze dvě verze benzinového čtyřválce o zdvihovém objemu 1,8 litru. Výkon slabší verze 1721 cm3 dosahoval 65 kW, 16V jednotku 2x OHC s objemem 1764 cm3 charakterizovalo 99 kW. Samozřejmostí byla bohatá výbava, například plátěná střecha složená ze dvou textilních vrstev a izolační vložkou mezi nimi se dala ovládat elektricky. Celý proces zabral půlminutu.

Na rozdíl třeba od mnohem pozdějšího čtyřdveřového kabrioletu na bázi Škody Felicia, který koncem 90. let postavila mělnická společnost MTX, zůstal interiér opravdu čtyřmístný. Zadní lavice totiž využívala i v otevřeném renaultu stejný sklon opěradel jako v hatchbacku.

Dále byl Renault 19 Cabriolet standardně vybaven elektrifikací oken i zrcátek, nechyběl mu výškově nastavitelný volant, mlhovky ani centrální zamykání. Prvky jako litá kola nebo ABS, bez nichž si moderní kabriolet představit nedokážeme, však patřily vždy do říše příplatků. Totéž platilo pro metalické laky. Přestože Renault 19, nabízený od roku 1989 Tuzexem, se na porevolučním tuzemském trhu prodával ostošest, kabriolet se k nám oficiální cestou nikdy nedostal. S motorem 8V stál v sousedním Německu 35.700 DM, verze 16V přišla na 42.500 marek.

Technické údaje Renault 19 Cabriolet (1994) Motor atmosférický řadový čtyřválec vpředu napříč Objem 1794 cm3 Výkon 65 kW (88 HP) při 5750/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2540 mm Vnější rozměry 4162 x 1696 x 1385 mm Největší rychlost 175 km/h Zrychlení 0-100 km/h 10,9 s Pneumatiky 195/50 R 15 Výrobce Karmann Výroba Osnabrück, Německo Cena nového vozu (1994) 35 700 DM

Made in Italy

Dva roky po otevřeném Renaultu 19 se na jarním ženevském autosalonu ukázal nástupce kadettu Opel Astra Cabriolet. A jestliže francouzský model vyráběli ve svém závodě Němci, v případě astry se naopak rozhodli svěřit produkci kabrioletu Italům. Karosárna Bertone jej stavěla v závodě Grugliasco a za základ tentokrát nevzala třídveřovou karoserii, ale elegantní sedan. Proti nejkratší z aster se tak kabriolet na délku protáhl o 1900 mm a s nataženým plátnem připomíná spíše kupé. Na ně ale v celé modelové řadě generace Astra F nedošlo, kupátkem se pochlubil až nástupce G. Jeho silueta přitom jako by z oka vypadla někdejší calibře, vytvořené opět věhlasným italským studiem Bertone.

Kabriolet Astra F využívá na rozdíl od Renaultu 19 přední sloupek s pomocným okénkem a přepážkou. Designu sice tento prvek nevadí, výhledu do zrcátek už ale ano. Prahy jsou v případě astry zesíleny třímilimetrovými výztuhami, o pevnost skeletu se dále stará příčka pod zadním sedadlem nebo odolné výztuhy zadních bočnic.

Jedno významné plus Opelu Astra Cabriolet nikdo neodpáře – proti hatchbacku se zavazadelník díky prvkům ze sedanu zvětšil o 100 litrů. Na dovolenkový výlet ve dvou je tedy řádně připravena. Platí to i o výbavě, kde ve standardu najdete nejen elektrické ovládání všech bočních oken, zrcátek i antény, ale na palubní desce září monochromatický displej palubního počítače, řidič má k dispozici výškově nastavitelné sedadlo, sportovní volant či otáčkoměr.

Video se připravuje ...

Rovněž mezi motory vsadil Opel na tři pilíře nabídky astry. Dynamická specifikace GSi byla sice po vzoru předchozího kadettu vyhrazena výhradně třídveřovému hatchbacku, svižnou astru však poháněla buď skromná základní jednotka o objemu 1,4 litru, nebo pružná šestnáctistovka o výkonu 55 kW, případně dvoulitrový čtyřválec. Právě špičkový kabriolet 2.0 (85 kW) byl od samého počátku produkce oficiálně k mání i na českém trhu, v tehdejší nové samostatné měně za 749.000 Kč.

Výbava byla na svoji dobu bohatá, jenže za ABS se stále ještě připlácelo. Jízdní potenciál dvoulitrového kabrioletu byl úctyhodný – astra zrychlila z nuly na stovku za deset sekund a její snažení vrcholilo 195 km/h. Kdo by však s tímhle autem závodil – jeho hlavním cílem je nerušeně si vychutnávat malebnou letní krajinu: „To není země, to je zahrádka!“

Srovnání tuzemských cen kabrioletů sice vzhledem k neimportovanému renaultu porovnat nemůžeme, přesto je zajímavé zjistit, kterého z modelů si Němci vážili více: francouzského z německé produkce, nebo německého s původem v italské továrně? Tehdejší ceník základních verzí hovoří diplomatickou řečí – renault byl sice dražší, ale o bezvýznamné dvě stovky marek…

Technické údaje Opel Astra Cabriolet (1994) Motor atmosférický řadový čtyřválec vpředu napříč Objem 1598 cm3 Výkon 52 kW (71 HP) při 5000/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2517 mm Vnější rozměry 4239 x 1688 x 1400 mm Největší rychlost 170 km/h Zrychlení 0-100 km/h 14,5 s Pneumatiky 195/50 R 15 Výrobce Bertone Výroba Grugliasco, Itálie Cena nového vozu (1994) 35 500 DM

Stejná pouze myšlenka

Léto by nikdy skončit nemělo, smutně konstatujeme s fotografem Filipem, když se před námi v poslední podzimní státní svátek roku 2021 rozprostírají dvě nádherná díla evropských mistrů designu, jež zanedlouho oslaví třicáté narozeniny a s tím získají nárok na vstupenku mezi veterány. Přestože oba vozy opustily brány produkčních závodů v roce 1994, kilometrová počitadla na přístrojových štítech zatím nestačila zdolat ani třicet, respektive čtyřicet tisíc kilometrů. Z každého detailu i zákoutí čiší charisma nového vozu. Na dotaz, který z nich bychom si zaparkovali do garáže, odpovědět nedokážeme. Barva laků je sice podobná a technický i vizuální stav unikátní, jinak však jde o zcela rozdílné osobnosti. Základ opelu z roku 1991 je sice o tři roky mladší, renault má však výhodu v radikálním faceliftu z následující sezony.

Odlišné charaktery se projevují i za jízdy. V astře se sedí sportovně nízko, měkoučká křesla s prodlouženými sedáky a výraznou boční oporou jsou navíc krásná. Architektura černé palubní desky s mnoha rafinovanými oblinami se nám i po třiceti letech líbí, šmrnc ani lesk dodnes neztratila. Astra se příjemně ovládá a točivá šestnáctistovka jí poskytuje dostatek síly. Pohodlí je dopřáno i dvěma cestujícím v druhé řadě, prostor je ale úzký.

Francouzský konkurent využívá po modernizaci zaoblenější tvar palubní desky, jež od roku 1992 působí jako jeden robustní celek. Také zde chválíme přehlednost a ovládání, dominantní prvek představují centrálně umístěné analogové hodiny. Tříramenný volant už má příliš široký střed, sedadla velkorysejších rozměrů pokrývá drahá černá kůže. Po přesednutí z opelu se ocitáme výše, na což si posádka rychle zvykne, zároveň je ale za jízdy cítit vyšší těžiště. I tak se devatenáctka vodí zatáčkami stejně suverénně jako astra, navíc má výhodu o dvě deci objemnějšího motoru.

Výhled je díky jednodílným předním oknům lepší a platí to i směrem dozadu. Opěrky totiž nevyčnívají do prostoru, ale jsou vtipně a zároveň noblesně zahloubeny do obrysu karoserie. Jenže zadní pasažéři už necítí takovou volnost jako v astře, místa je poskrovnu. Každý z kabrioletů má spoustu individuálních předností, ale zároveň i vrozených slabin.

Když přijde déšť

Na rozdíl od dvoumístných roadsterů, kam na základě fyzikálních zákonů do kabiny za jízdy nemá šanci pršet, je prostor zadních sedadel kabrioletů v dešti ohrožený. Proto nás zajímá, jak rychle a komfortně lze vnitřní prostor vozů zakrýt plátěnou střechou. Vypsaný souboj vypadá jako předem rozhodnutý, v kabině astry na nás svítí tlačítko elektrického ovládání střešní konstrukce, zato konkrétní renault disponuje pouze mechanickým systémem práce…

V praxi se ale předpoklady mění v bludy. Střecha astry se sice svižně spouští k zemi, jenže po jejím sjetí práce nekončí, teď nastupují ruce. Plátno nejprve šetrně stiskneme do úhledného balíčku, přičemž musíme dávat pozor, aby se neřasilo, což by mohlo časem způsobit popraskání materiálu. Poté otevřeme zavazadelník, v němž vyzvedneme koženkový límec. Dáváme při tom pozor, abychom jej neznečistili kontaktem s vozovkou. Ještě před manipulací s ním ale táhly z kufru odjistíme dorazy zadních sedadel, pod něž zasuneme zbytek střešního potahu. Nakonec na střešní balíček za zadními sedadly na míru položíme límec a pomocí druků postupně přicvakneme ke karoserii. Teprve teď máme hotovo, zprvu snadná operace zabrala pět minut. Napoprvé nic moc, ale čas se dá se zkušenostmi zlepšovat.

Vedle stojícímu Renaultu 19 sice nebylo elektronické ovládání střechy dopřáno, přesto se vítězný Filip spokojeně usmívá. Opel je sice sportovnější stroj, v provozu však vyžaduje trochu trpělivosti a zručnosti. V devatenáctce přitom stačí kupředu vyklopit pevný kryt před víkem zavazadlového prostoru, poté z něj po kolejnicích vyjmout ukryté plátno – v přesném vyjádření koženku – ručně zdvihnout přirozeným pohybem nahoru, dvojici předních zámků ukotvit do rámu čelního okna a máte hotovo.

Abychom však jen nechválili – nedostatkem renaultu je plastové zadní okno. A pamatujeme si, jak umí v jiných modelech zežloutnout či popraskat. Někteří řidiči pak z obav před poškozením dokonce odmítají v létě dennodenně stahovat střechu. Ptáme se proč – účelem kabrioletu je přece jízda se střechou dole. Naproti tomu astra disponuje plnohodnotným skleněným oknem, a nadto s vyhříváním. Znovu se ptáme proč – účelem kabrioletu je přece jízda v létě…

Dilema do poslední minuty

Renault 19 a Opel Astra považujeme za nejatraktivnější kabriolety čekající na vstup mezi veterány. Největší dilema však nastává u volby jen jediného z nich. Na tuhle otázku si musí každý odpovědět sám – oba jsou krásné, neokoukané, perspektivní, skvěle ovladatelné, pohodlné i výjimečné. Vždyť podle oficiálních údajů Opelu bylo kabrioletů Astra F za pět let vyrobeno pouhých 52.866 kusů a Renault 19 je ještě vzácnější.

Výhodou je navíc sdílení mnoha komponentů s konfekčním zbytkem modelové řady. Opel je prostornější, sportovnější, modernější a vlastně i hezčí, přesto bychom se nakonec zřejmě rozhodli pro renault. Vždyť do veteránského chovu patří především výjimečná auta. A kdo si dnes na devatenáctku se střechou dole a logem věhlasné karosárny Karmann na předním blatníku vůbec vzpomene?

Hodnocení Opel Astra Cabriolet Renault 19 Cabriolet PLUSY Sportovně nízké pozice sedadel Kožené čalounění Elektrické ovládání střechy Obratnější rozměry Plnohodnotné zadní opěrky Zadní sedadla integrovaná do designu vozu Větší zavazadlový prostor Výraznější zadní svítilny MINUSY Špatný výhled přes okenní přepážku Více vzduchu pronikajícího do kabiny Nevzhledný límec složené střechy Jednoduché manuální skládání střechy Složitá a zdlouhavá manipulace se střechou Menší prostor na zadních sedadlech Skleněné zadní okno s funkcí vyhřívání Plastové zadní okno se sklony k zažloutnutí a popraskání

Zrozena z limuzíny

Díky faktu, že se astra v karosářském provedení kabriolet zrodila na bázi sedanu, sdílela s ním také rozměry. Proto měřila na délku shodných 4239 mm, zatímco hatchbacku muselo stačit 4051 mm. Na tuto hodnotu už dnes dorostla malá auta typu corsy. Se sedanem sdílel kabriolet rovněž zadní stěnu, včetně nárazníku, rozměrných svítilen a obrovského víka zavazadlového prostoru.

Základ bohatě stačil

Přestože i řada Renault 19 měla k dispozici karoserii sedan, zprvu pojmenovanou Chamade a později Bellevue, kabriolet automobilka postavila na třídveřovém modelu. Díky tomu se chlubí obratnou délkou 4162 mm. Na snímku původní model před modernizací, jehož pětidveřové provedení se u nás prodávalo přes PZO Tuzex.

Inspirující astra

Dlouhá záď ze sedanu aplikovaná na kabriolet patří mezi rarity. Opelu Astra se však svého času stal inspirací k privátní úpravě kabrioletu Volkswagen Golf III. Německá společnost Hofele-Design tak dokázala majitelům otevřených golfů za přibližně 180.000 Kč vyměnit záď za rozměrnější ze sedanu Vento. Zavazadelník se tak zvětšil z 270 na 500 litrů. Jenže praktická úprava ve spojení s bezpečnostním obloukem připomíná spíše landaulet.