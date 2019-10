Lamborghini chystá ostrý Aventador SVR. Bude to supersilné okruhové rozloučení s nehybridy?

Lamborghini Aventador je tu s námi již od roku 2011, což už je i ve světě superautomobilů dlouhá doba. Už se tak začíná pomalu hovořit o nástupci, a to přestože byl podle některých zpráv odsunut až na rok 2024. Jistojistě však bude ve znamení hybridního pohonu, a tak Lamborghini mezitím pracuje na rozlučce s nehybridní vlajkovou lodí.

Zákulisní zprávy od zákazníků značky naznačují, že v Sant‘ Agatě aktuálně pracují na něčem, čemu se říká Aventador SVR. Podle všeho půjde o poslední variantu dnešní vlajkové lodi Lamborghini, která bude opravdu ultimativním speciálem. Půjde totiž nejen o poslední verzi Aventadoru, ale také zřejmě o poslední nehybridní supersport z dílny Lamborghini. Hybridem totiž bude jak nástupce Aventadoru, tak nástupce Huracánu.

Konstruktéři údajně vyladí atmosférický vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,5 litru až k hodnotě 830 koní (610 kW), což by bylo o závratných 130 koní než u vůbec první varianty Aventadoru z roku 2011. S ohledem na nevyužití turbodmychadel nebo elektromotorů jde o opravdu neskutečné číslo.

Aventador SVR přitom bude vskutku ostrým náčiním, další evoluce variant Aventador SV, respektive Aventador SVJ. A to nejen z hlediska silného motoru v útrobách a očekávaného superostrého vzhledu, ale také kvůli tomu, že podle zákulisních zpráv půjde o výhradně okruhové náčiní.

A to naznačuje zajímavou spojitost s čtyřiadvacetihodinovkou v Le Mans. Lamborghini zvažuje účast v tomto slavném vytrvalostním závodě, a to v nové „hypersportovní“ kategorii LMP1. Ta od roku 2021 bude znamenat příchod nových placek se základem v sériovém autě.

A právě s ohledem na nová pravidla LMP1 se nabízí, že Lamborghini postaví svůj závodní speciál právě na základech Aventadoru SVR. Jen by automobilka v takovém případě musela nabídnout i variantu homologovanou pro silniční provoz. Podmínkou nové kategorie totiž bude, že během dvou let budou muset týmy postavit alespoň 20 exemplářů silniční verze svého závodního prototypu. To by Aventador SVR měl splnit, protože se hovoří o plánu na stavbu 40 exemplářů.

Ať už to bude s účastí Lamborghini v Le Mans jakkoliv, je jasné, že se automobilka chystá na konec Aventadoru. O nástupci už je jasné to, že využije hybridní pohon a bude mít v útrobách vidlicový dvanáctiválec. Navíc se spekuluje o využití dvouspojkové převodovky místo stávajícího robotizovaného automatu, což by si však vyžádalo úpravu karbonového šasi. To z Aventadoru by totiž nešlo užít, protože se do jeho útrob dvouspojka nevejde.

Jen zatím stále není jasné, kdy tato novinka dorazí. Zatímco některé zdroje hovoří už o roce 2020, jiné až o roce 2024. Tak se nechme překvapit!