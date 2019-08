Lamborghini bojuje o zachování dvanáctiválce. Mateřský VW ho chce nahradit

Osobitým prvkem vlajkových lodí značky Lamborghini je už od dob Miury nejen odvážný design, ale také dvanáctiválec v útrobách. Ještě Murciélago dokonce používalo motor, jehož základ se datoval právě do dob Miury, až Aventador použil zcela nové ústrojí. Vedení Lamborghini vidlicový dvanáctiválec hodlá zachovat také u chystaného nástupce Aventadoru, byť v elektrifikované podobě, otázkou však je, jestli mu to majitel dovolí.

Ze Sant‘ Agaty totiž zaznívají hlasy, že tamější vedení musí nyní bojovat o zachování dvanáctiválcového motoru u budoucí vlajkové lodi značky. Mateřský koncern Volkswagen Group, který prostřednictvím Audi vlastní značku Lamborghini od roku 1998, totiž kvůli nastupující elektromobilitě musí šetřit a snižovat náklady chce na všech frontách.

Týká se to bohužel také Lamborghini. Koncernoví účetní by se totiž v jeho případě rádi zbavili unikátního vidlicového dvanáctiválce, který bude nákladné upravit pro ještě přísnější emisní normy, chystané po roce 2020. Místo jedinečného motoru by raději v italském superautě použili čtyřlitrový vidlicový osmiválec, užitý i v jiných modelech německého koncernu.

Účetní argumentují tím, že vývoj techniky pro nástupce Huracánu a Aventadoru (mají použít stejnou platformu s karbonovým monokokem, avšak odlišným motorem) včetně úpravy dvancátiválcového agregátu vyjde na 900 milionů dolarů (cca 20,7 miliardy korun), což je podle nich zkrátka moc.

V Lamborghini ale mají jiný názor. Podle jejich propočtů jsou schopni dvojici supersportů vyvinout za méně než polovinu této částky (cca 400 milionů dolarů), s tím, že by úprava dnešního dvanáctiválce podle budoucích evropských emisních pravidel vyšla na zhruba 55 milionů dolarů. A to je prý skousnutelná částka. V Sant‘ Agatě dobře vědí, že dvanáctiválec je ikonou a zákazníci by jen těžko snesli jeho konec. I proto šéfové Lamborghini několikrát zopakovali, že s dvanáctiválcem nadále počítají.

Jednání zatím probíhají, výsledkem je zatím podle zákulisních informací jen to, že stratégové VW Group příchod nástupce Aventadoru odsunuli. Podle původních plánů měla přijít nová vlajková loď Lamba s interním číslem LB744 už v roce 2020, v poslední době se však nejčastěji hovořilo o roce 2022. Nakonec ale možná novinka přijde ještě později, možná až v roce 2024!

To by znamenalo, že by Aventador musel vydržet na trhu dlouhých 13 let, což je i ve světě superaut pořádně dlouhá doba. I proto v Lamborghini počítají s možností další modernizace Aventadoru, aby dokázal i po letech držet krok s konkurencí.

Takové řešení by nicméně posunulo také příchod nástupce Huracánu, a to až na rok 2025. Ten se zřejmě konci desetiválce nevyhne, nahrazen bude novým osmiválcem vyvinutým Porsche, v tomto případě by to ale zákazníkům tolik vadit nemuselo. Vždyť nový agregát má díky kombinaci s elektromotorem nabídnout až výkon 800 koní!