Legendární DeLorean DMC-12: Zpátky z budoucnosti už na elektřinu?

Než se do světa opět vrátí zdravý rozum, zřejmě budeme v nejbližší době všichni postupně přezbrojovat na elektrický pohon. A netýká se to jen nových automobilů, ale podobné pokusy už pronikají i do teritoria historických modelů. Přesvědčili jsme se o tom třeba už před třemi lety při návštěvě veletrhu v Padově, kde jsme objevili celou expozici vzácných italských klasiků s elektrickými zásuvkami pro nabíjení místo víček hrdel palivových nádrží. Myšlenka bateriového pohonu však není nikterak mladá, což dokazuje například kultovní kupé DeLorean DMC-12. Slavné filmové auto se totiž dočkalo elektrické verze už v samém začátku produkční kariéry, tedy na startu osmdesátých let minulého století.

A tak přestože podle mnohých do časopisu o klasických automobilových skvostech články o elektromobilech nepatří, v tomto případě se jich musíme i z historického hlediska zastat. Individuální i tovární přestavby sériových modelů dělaly mnohé dílny nejen v kapitalistické cizině, ale i v Sovětském svazu, a dokonce i v Československu. Stačí se podívat na individuální stavby elektromobilů v dobovém Světě motorů. Ať už šlo o škodovky poháněné několika běžnými do společného řetězce propojenými autobateriemi, nebo Fiat 127 se speciálně vyvinutými rozměrnými akumulátory. Podobné pokusy se sice staly jen nevyslyšenými výkřiky, zmíněný delorean se však ve formě elektrifikovaného kupé představil světu hned dvakrát.

„Postavil jsem si ho sám“ Skromné vyjádření majitele elektrického deloreanu Dr. Jörga Kutschera nám téměř vyrazilo dech. Německý lékař se kromě své profese zabývá také technikou. Pouhá renovace kultovního kupé mu přišla příliš nudná a nezáživná, a tak se rovnou pustil i do radikální změny pohonné koncepce. DMC přitom zdaleka nepředstavuje jeho první podobný projekt. V minulosti už Jörg vytvořil elektromobily také z Porsche 911 (964) či Boxster (986), klasického Fiatu 500 a Bentley T-Series.

Na samém počátku příběhu vozu stálo unikátní sportovní kupé, jež se v krátkém období 1980 až 1982 vyrábělo v Irsku. Zajímavý na něm byl například fakt, že v základní výbavě nemělo karosářský lak. Zákazník si tak mohl z prodejny odvézt klidně auto s nahými plechy. Karoserii postavilo na zakázku italské studio Giugiaro a pod zadní kapotou se rozprostíral motor V6 známé řady PRV o krásném výkonu 132 koní.

Komu by se chtělo tak nevšední dílo zbavit spalovacího agregátu a nahradit jej elektromotorem… Na druhou stranu - v životě se má zkusit všechno. A tak se jistý německý automobilový fanoušek a milovník sportovních modelů jménem Armin Pohl rozhodl proměnit klasický model v pokrokovou bateriovou střelu. Zakladatel společnosti Wunderkind měl následující plán: zcela zachovat původní kouzlo deloreanu, ale osadit jej futuristickou pohonnou technikou.

Projekt eLorean (více na adrese elorean.com) byl nakonec v rámci vzájemné kooperace svěřen více firmám. Veškeré elektronické vybavení bylo svěřeno společnosti E-Works Mobility (Works-mobility.de), která se zaměřila na instalaci pohonné techniky určené pro sériovou Teslu Model S. Další firma Incarl (incarl.com) se zase postarala o třírozměrné uspořádání moderního digitálního přístrojového štítu. Centrální dotykový displej do projektu přinesla společnost Ameria (ameria.com), vyspělé zařízení je možné dokonce podobně jako u moderních BMW ovládat pouhými gesty rukou. Celkovou stavbu vozidla zařídili specialisté na renovace historických vozidel Uwe Hanow a Florian Franzke z firmy Oldtimer-Service (oldtimer-service.de).

„Delorean se měl rovnou zrodit jako elektromobil“ Vášnivý grafik a automobilový fanoušek Armin Pohl kdysi dostal velkolepý nápad, aby nové výstřední kupé vsadilo od počátku rovnou na pokrokový elektrický pohon. Na tuto myšlenku přišel už při premiéře modelu – ohromující sportovní model si zaslouží silný elektromotor, který bude ještě rychlejší a svižnější než jeho design.

Výsledek spolupráce je dojemný. S výjimkou absence koncových trubek není navenek po zástavbě elektrické pohonné soustavy ani památky. A jízda autem odpovídá sportovní povaze někdejšího ambiciózního sériového kupé. Na testovací dráze se přesvědčujeme o úctyhodném potenciálu propracovaného elektromobilu – vždyť z nuly na stovku se rozletí za úctyhodných 5,4 sekundy! Proti konvenčnímu originálu jde o poloviční čas. Futuristicky šumivý zvuk při akceleraci navíc zcela přesně vyjadřuje veškeré emoce prýštící ze slova budoucnost. Zážitek nám nezkazí ani doba nabíjení - díky maximálnímu dobíjecímu výkonu 80 kW jsou prázdné baterie opět po okraj doplněné už za půlhodinu. Jízdní vlastnosti auta se proti spalovací verzi nijak nezhoršily. Dokonce je tomu opačně – díky uložení 55kilogramových akumulátorů v přídi je váhový poměr náprav proti originálu ještě příznivější.

Zcela jinou cestu k proměně deloreanu v elektromobil zvolil kdysi doktor Jörg Kutscher. Německý lékař se rozhodl svépomocně zachránit odepsaný vrak irského kupé, ale aby práce nebyla příliš nudná, rovnou do vozu zavedl bateriový pohon. A doktorovým cílem se navíc stala oficiální registrace do provozu! Pro pohon využil dvojitý elektromotor firmy Schwarz (schwarz-elektromotoren.de) a veškeré příslušenství nakoupil od společnosti E-Car-Tech (e-car-tech.de). Jediným nedostatkem systému je možnost výhradně domácího dobíjení, což při maximálním výkonu nabíječky v hodnotě 3,7 kW znamená naplnění prázdných akumulátorů kapacity 35 kWh za podstatně delších sedm hodin.

Originální Euro-V6 je mnohem lepší než jeho pověst Specialista na deloreany Michael Wagner z německého města Hasloh/Schleswig-Holstein u tohoto kupé sází výhradně na původní, konvenční pohonnou techniku. „Motory PRV jsou spolehlivé a trvanlivé, nemá cenu za ně hledat žádné alternativy,“ trvá na svém. Michaelovu prezentaci najdete na stránkách autotechnik-wagner.de.

Nejpozoruhodnější detail Kutscherova elektromobilu představuje zachování klasické pětistupňové manuální převodovky. S výjimkou náhrady spalovací pohonné jednotky bateriovou se tak v základní koncepci vozu takřka nic nezměnilo. Dokonce i jízda připomíná výchozí delorean s motorem V6 v zádi. Pro běžné používání si však většinou vystačíte s třetím převodovým stupněm, který si dobře rozumí jak s městským provozem, tak i s dálničními rychlostmi. Pro razantnější akceleraci většinou stačí jen podřadit na dvojku, poté už se můžete opět skoro téměř cestu pohybovat v pásmu třetího rychlostního stupně.

Oba elektrické deloreany se razantně liší také maximálním dosažitelným výkonem. Zatímco doktor Kutscher svým výtvorem pokořil standardní šestiválec o tři kilowatty hodnotou rovných 100 kilowattů, kooperace několika firem při stavbě eloreanu zaznamenala výsledek 220 kilowattů. V praxi taková porce představuje rovných 300 koní, zatímco soukromá německá domácí úprava stačí pouze na 136 koní.

Všechna zúčastněná auta sice navenek vypadají podobně, přesto jízda v každém z nich vyvolává odlišné emoce. Snad nejlépe to dokumentuje výrok Michaela Wagnera, trvajícího výhradně na tradiční spalovací variantě: „Akcelerace obou elektromobilů je razantní a ohromující, tohle náhlé přibití těla do sedačky fascinuje každého. Jenže ve všech ostatních parametrech se duch opravdového deloreanu bohužel citelně vytrácí.“

Technické údaje elorean, elektrická přestavba (autor: Armin Pohl, firma Wunderkind) Motor Asynchronní elektromotor z Tesly Model S, vzadu napříč, chlazení kapalinou, battery management systém (BMS), ovládací elektronika motoru firmy E-Works Objem - Výkon 220 kW (300 HP) Točivý moment 330 N.m Největší rychlost 220 km/h Pohon Zadní náprava, mezinápravový diferenciál Převodovka Jednostupňová se stálým převodem Spotřeba 20 kWh na 100 km Objem nádrže/kapacita akumulátorů 8 baterií Samsung po 5,3 kWh, celková kapacita 42,6 kWh, nabíjení střídavým proudem max. 80 kW Cena nového vozu Nestanovena, jde o předsériový tréninkový exemplář z listopadu 1980 Současná hodnota dle zdroje Classic Data 500 000 eur (dle vyjádření majitele) Podvozek Nezávislé zavěšení kol, vpředu horní trojúhelníková ramena a spodní příčná ramena, vzadu šikmá a příčná ramena, vinuté pružiny a teleskopické tlumiče na všech kolech Brzdy Vpředu kotoučové s vnitřním chlazením, vzadu kotoučové Pneumatiky Vpředu 195/60 R 14 86 H, vzadu 225/60 R 16 96 W Naměřené hodnoty Zrychlení 0-100 km/h 5,4 s Pružné zrychlení 60-100/80-120 km/h 2,3/2,9 s Vnitřní hlučnost při 50/100 km/h 65/74 dB(A) Poloměr otáčení levý/pravý 13,4/13,3 m Brzdná dráha ze 100 km/h 50,9 m Pohotovostní/užitečná hmotnost 1525/200 kg

Jistě, jde o zarytého propagátora klasické techniky. Pokud budeme testovanou trojici co nejobjektivněji posuzovat, k finálnímu výsledku se budeme probojovávat dlouho. Po sáhodlouhých diskusích však u nás nakonec překvapivě zvítězil model eLorean, postavený skupinou Wunderkindinvest. Ideálu každodenně použitelného auta má zkrátka ze všech tří účastníků nejblíže. Zesílený podvozek, optimalizované šasi, silný a trvanlivý pohon z americké tesly a digitalizované vnitřní prostředí kabiny dokázaly z klasického irského sportovního modelu vytvořit jeden z nejpropracovanějších současných elektromobilů. Až nám vyvstává zásadní otázka: skutečně jde stále jen o prototyp?

Podle finančních nákladů utopených ve velkolepém projektu je možné, že se v budoucnu s kupé eLorean na silnicích doopravdy setkáme. Komplexně dotažený elektromobil podle všeho číhá na vhodnou příležitost, dokonce má sáhnout po dosud nepoužitých náhradních dílech z někdejší severoevropské továrny. Podle nejnovějších spekulací se delorean po čtyřech desetiletích znovu vrátí na scénu, po vstoupení související legislativy v platnost má začít už brzy znovu ohromovat svět. Se zcela původními tvary i veškerými detaily, ale s moderním infotainmentem. A rovnou ve dvou verzích: buď jako osmiválec s hybridním příslušenstvím, nebo čistý elektromobil. Akcie kultovního filmu rázem raketově stoupají, přesně takhle má vypadat návrat do budoucnosti na americký způsob!

Napětí vzbuzuje kontroverze

Přestože instalace elektrického pohonu do veteránů posouvá možnosti jejich využití i do role dnešních každodenně použitelných aut, tato technologie vyvolává u drtivé většiny sběratelů odpor. Vždyť podobná auta si přece kupujeme právě kvůli vzpomínkám na zvuk motoru, vůni benzinu a kouři z výfuku. Přesto se s podobnými úpravami budeme setkávat stále častěji.