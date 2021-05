Lexus UX 250h Limited Edition – Stylovka s velkou slevou

Značky Lexus a Toyota staví pověst na léty prověřených hybridních pohonech, které jsou součástí takřka celého modelového portfolia. Sem tam nějaký ten ryzí spalovák v nabídce ještě zahlédnete, ale není jich moc. A občas díky tomu vznikají paradoxní situace, jako u městského crossoveru Lexus UX. Ten benzin v nabídce má, v ceníku o něm ale první zmínku najdete až na sedmadvacáté stránce!

Ale příliš se nedivíme. Lexus totiž pro testovanou elektrifikovanou stylovku s označením 250h připravil takové cenové zvýhodnění, že je dokonce levnější než běžný benzin. Slyšíte správně, UX 200 s atmosférickým dvoulitrem o síle 126 kW začíná ve výbavě Business Edition na 900.000 Kč. To hybrid se systémovým výkonem 130 kW je teď k mání ve zvýhodněné Limited Edition od 839.000 Kč. Nejde přitom o žádné holátko, pokud byste stejně nakonfigurované auto kupovali před slevou, milion by vám nestačil. Cenové zvýhodnění tu dosahuje na 236.000 Kč!

Pořád extrovert

I když jde s velkým náskokem o nejvýhodnější UX v nabídce, na svém vzezření to vůbec nedává znát. Součástí standardní výbavy je plně diodová světelná technika včetně mlhovek, ale i osmnáctipalcová kola z lehkých slitin. Ani za metalický lak se nepřiplácí, ten je v ceně, ať už zvolíte kterýkoliv z jedenácti dostupných odstínů. Když si tak auto kolem dokola obcházím poprvé, rozhodně nemám pocit, že by se na něm nějakým způsobem šetřilo.

Limitka dostává systém bezklíčového nastupování, sledování slepého úhlu, sledování provozu v příčném směru za vozidlem, parkovací senzory vpředu a vzadu s brzdnou funkcí, zadní kameru, balík Lexus Safety System +2 (adaptivní tempomat, přednárazový bezpečnostní systém, automatické ovládání dálkových světel atd.), stejně jako sedmipalcovou obrazovku multimediálního systému (stále s ne úplně ideálním ovládáním touchpadem) a audiosystém se šesti reproduktory.

Na rozdíl od vyšších výbavových stupňů chybí uvnitř kožené čalounění sedadel, mně osobně však látkové provedení nikterak neuráží, zejména v teplých letních měsících mi dokonce přijde lepší. Samotným sedačkám není co vytknout, mají dostatečné boční vedení a komfortní jsou i na dlouhých cestách. Na poměry crossoverů se ve voze sedí relativně nízko a ideální pozici si za volantem najdu okamžitě.

Lexus UX 250h Limited Edition

S výškou 178 cm nemám problém ani „sám za sebou“. Ve druhé řadě se pohodlně posadí i vyšší cestující, i když prostor v takřka 4,5 metru dlouhém voze samozřejmě není nafukovací. Spíše než místo jako takové mi vzadu chybí pocitová vzdušnost. Boční prosklené plochy jsou malé, pár závěrečných sloupků zase poměrně široký (což kromě pocitu stísněnosti zhoršuje výhled šikmo vzad). A zavazadelník? Objem 320 litrů už na papíře nevypadá nikterak oslnivě a praktická zkouška to jen potvrzuje. Úplná tragédie to není, ale podlaha je hodně vysoko a ani co do šířky na tom kufr není nejlépe. Zkušenosti z tetrisu se při skládání zavazadel za nějakým delším výletem určitě můžou hodit.

Beze změn

Jak jsem avizoval v úvodu, Lexus UX můžete stále pořídit s ryze benzinovým motorem. Japonská automobilka (vlastně obě, Lexus i Toyota) se však dlouhodobě netají tím, že „nehybridy“ u ní tvoří jen mizivé procento prodejů. Prim samozřejmě hrají hybridy a model UX není výjimkou.

Výhodnou Limited Edition koupíte jen coby hybrid s pohonem předních kol. Atmosférický zážehový dvoulitr s výkonem 107 kW spolupracuje s elektromotorem o síle 80 kW, maximální výkon soustavy má hodnotu 130 kW. Stovku vůz zvládne za 8,5 sekundy a nejvyšší rychlost je po vzoru ostatních hybridů omezena na 180 km/h. Spalovací motor pracuje výhradně v Atkinsonově cyklu, inženýři si tak mohli dovolit kompresní poměr 14:1 a tím i 41% tepelnou účinnost.

Úpravami prošel i samotný hybrid. Ústrojí nemá jako kdysi elektromotor a generátor v jedné ose, ale vedle sebe. Tím je celý systém lehčí a kompaktnější. Výhodou je rovněž snížení ztrát při tření o 25 % a zefektivnění přenosů síly pomocí šroubových převodů. Z uživatelského hlediska to přináší třeba tu výhodu, že na elektřinu zvládne UX rychlost až 115 km/h. Celý hybridní pohon je užší o 45 milimetrů, čímž kromě jiného vzniká i více prostoru pro natáčení předních kol. UX se tak chlubí poloměrem otáčení 5,6 metru.

Při každodenním používání je to… no, typický hybrid. Žádný rychlostní predátor, pořád ale dostatečně svižný pro potřeby rychlého předjíždění či odšťuchu z místa. Méně něž kdekoliv jinde vás tu bude trápit „vysavačový efekt“ v nejvyšších otáčkách. Kabina je totiž výtečně odhlučněna, takže dovnitř proniká jen minimum nehezkých zvuků, které by měly mít vliv na komfort posádky.

Hybrid kombinovaný výhradně s převodovkou e-CVT se navíc chlubí solidní spotřebou. Jezdíte-li především po městě a okreskách, budete se pohybovat kolem pěti litrů. Má tradiční cesta do redakce (20 km okresek, 60 km dálnice a 20 km popojíždění po Praze) si řekla o 5,9 litru paliva. Nejžíznivější je hybrid logicky na dálnici. Když jsem počítadlo při nájezdu na rovinatou D11 vynuloval, po 50 kilometrech se 135 km/h na tempomatu ukazoval displej 7,2 litru.

Lexus UX 250h Limited Edition

Komfort a pohoda

UX je posazeno na architektuře GA-C, vpředu má zavěšení McPherson a vzadu víceprvek. Tvůrci se snažili o úsporu hmotnosti, například kapota, přední blatníky a všechny dveře jsou z hliníku (jen to ušetří 27 kilogramů). To naštěstí nemá negativní dopad na odhlučnění. V kabině je i při dálničních rychlostech příkladné ticho, které výrazně nenarušuje aerodynamický svist či valivý hluk od kol.

Ruku v ruce s tím jde i naladění podvozku obouvajícího osmnáctipalcová kola. Je sice tužší, ale rozhodně ne nepohodlný. Moc hezky žehlí většinu nerovností, dokonce i těch velkých, na kterých se ozve jen takové jemné podupnutí. Jinak je ale podvozek naprosto jistý, ani v rozbitých zatáčkách nemá tendence uskakovat. Pohodový projev vozu podtrhuje řízení, které je nastavené na jakýsi kompromis mezi dlouhým cestováním a snadné propletení se uličkami města.

Atletické výkony od hybridního crossoveru asi nikdo nečeká, přesto vás možná překvapí, jak neutrální a obratné tohle auto v zatáčkách je. Podle tvůrců tomu pomáhají baterie uložené pod zadní sedačkou (a tím ideální rozložení hmotnosti), stejně jako nízké těžiště vozu. Reakce na sešlápnutí plynového pedálu můžete ještě okořenit navolením sportovního režimu, který projev vozu zostří, ale přiznám se, že tohle mi k charakteru auta vůbec nepasovalo. Komfortní a pohodlné přesuny tu zkrátka hrají prim!

Lexus UX 250h Limited Edition

Nejlevnější verze modelu 839.000 Kč (UX 200h/130 kW Limited Edition) Základ s testovaným motorem 839.000 Kč (UX 200h/130 kW Limited Edition) Testovaný vůz bez příplatků 839.000 Kč (UX 200h/130 kW Limited Edition) Testovaný vůz s výbavou 839.000 Kč (UX 200h/130 kW Limited Edition)

Plusy

Atraktivní vzhled

Sympatická cenovka

Bohatá výbava

Hbitý hybrid

Jízdní vlastnosti

Slušná spotřeba paliva

Minusy