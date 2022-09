Loď jako replika Porsche? Jedna taková se teď prodala za milion

Ano, vidíte správně, loď na fotkách vypadá jako Porsche. A ne, není produktem německé automobilky, přestože tak vypadá. To, co vidíte na fotkách, je loď nazvaná Craig Craft 168 Boss z roku 1995, jejíž design byl upraven tak, aby připomínal sportovní Porsche, zejména model 911.

Hlavním poznávacím znamením jsou kulaté světlomety na přídi, které jsou mírně povytaženy, jakoby ve stylu starších Porsche 911. Osazena jsou rovněž typická vnější zrcátka a čelní sklo. Na levém boku je naznačeno sání a nechybí ani loga či nápisy Porsche, nejen zvnějšku, ale také v interiéru. Ten je mimochodem čtyřmístný, jak se sluší a patří. Na lodi je přítomen rovněž audiosystém nebo zavazadlový prostor umístěný v přídi.

Video se připravuje ...

Kdo by očekával, že bude loď tvářící se jako replika Porsche poháněna motorem německé automobilky, je na omylu. O uvedení do pohybu se stará vidlicový šestiválec o objemu 4,3 litru od koncernu General Motors. Osazen byl v rámci servisu v roce 2021, přičemž v rukách předchozího a stávajícího majitele byl v provozu méně než tři hodiny, takže je to stále funglovka.

Dle prodejního inzerátu byla loď po většinu posledních 27 let schována na souši, takže toho na vodě moc nenajezdila. Součástí prodeje je také tažný vozík, na kterém loď na fotkách stojí. Ale pokud si na ni děláte zálusk, máte již bohužel smůlu. Aukce na Bring a Trailer skončila v pondělí, přičemž nový majitel lodě ji vyhrál s příhozem 39.000 dolarů, tedy zhruba 735 tisíc korun.